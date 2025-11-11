Θεσσαλονίκη: Καραμπόλα πέντε οχημάτων στην Μοναστηρίου με επτά τραυματίες

Καραμπόλα πέντε οχημάτων σημειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας 10 Νοεμβρίου, στη Θεσσαλονίκη.

Το τροχαίο συνέβη στην οδό Μοναστηρίου, στο ύψος των εγκαταστάσεων των ΕΛΠΕ, προκαλώντας κυκλοφοριακό πρόβλημα.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν επτά άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

