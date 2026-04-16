ΠΕΜΠΤΗ 16.04.2026 15:50
Γεωργιάδης για την 19χρονη στην Κεφαλονιά: «Ο γιατρός ήταν σε 1,5 λεπτό στα επείγοντα, αλλά η Μυρτώ έφτασε με τις τελευταίες ανάσες της»

Διευκρινήσεις για την ταχύτητα με την οποία ενήργησαν οι γιατροί στη Κεφαλονιά με την 19χρονη Μυρτώ, έδωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Με αφορμή καταγγελίες ότι δεν υπήρχαν γιατροί να την δουν τις κρίσιμες ώρες, ο υπουργός Υγείας διέψευσε τις φήμες, λέγοντας πως γιατροί βρέθηκαν μέσα σε 1,5 λεπτό στο πλευρό της, αλλά αυτή άφησε τις τελευταίες της πνοές πριν ξεψυχήσει.

Η ανάρτηση Γεωργιάδη

«Για την υπόθεση της ατυχούς Μυρτούς από την Κεφαλλονιά και τις καταγγελίες περί ελλείψεως ιατρών από τα ΤΕΠ, μίλησε προς ολίγου με τον Διοικητή της 6ης ΥΠΕ ο οποίος διερεύνησε το περιστατικό μιλώντας και με τον Διοικητή του Νοσοκομείου αλλά και με την διευθύντρια νοσηλευτικής υπηρεσίας και το προσωπικό του ΤΕΠ που ήταν βάρδια εκείνη την ώρα. Λίγο πριν τις 05:00 μπήκε με σειρήνα το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Αμέσως αντιλήφθηκαν τη σοβαρότητα του περιστατικού οι υγειονομικοί του νοσοκομείου.

Πρώτος ήρθε σε επαφή ο αγροτικός ιατρός που εφημέρευε και σε λιγότερο από ενάμιση λεπτό ήταν κάτω στα επείγοντα ο εφημερεύων καρδιολόγος και σε λιγότερο από 7 λεπτά ο εφημερεύων αναισθησιολόγος. Έγιναν όλες οι απαραίτητες προσπάθειες (ΚΑΡΠΑ, διασωλήνωση, χορήγηση αδρεναλίνης και λοιπών φαρμάκων) αλλά δυστυχώς η Μυρτώ είχε φτάσει στο νοσοκομείο με τις τελευταίες της ανάσες και δεν κατέστη δυνατή η διάσωσή της. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά της»

Διαβάστε επίσης:

Δειλός, υποκριτής και παράνομος: 1+7 λόγοι για τους οποίους πρέπει ακόμα και τώρα να αποπεμφθεί ο Μακάριος Λαζαρίδης

Κουτσούμπας: «Κανένα επικοινωνιακό παιχνίδι, ούτε παραιτήσεις και ανασχηματισμοί σώζουν την κυβέρνηση» (video)

Καρυστιανού για την προ ημερησίας στη Βουλή: «Η συζήτηση δεν είναι για το κράτος δικαίου, αλλά για το κράτος μαφίας»

Ανδρουλάκης στη δευτερολογία του: Εκλογές τώρα, απατηλό όνειρο η τρίτη θητεία ΝΔ

Εντοπίστηκε η ακριβής τοποθεσία της κατοικίας του Ουίλιαμ Σαίξπηρ στο Λονδίνο (photos)

Μητσοτάκης: «Εντός Μαΐου η ΝΔ εκκινεί η συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση – Δεν εκβιαζόμαστε από κανέναν» – Live

Απευθείας συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες προανήγγειλε ο Τραμπ

Πιλοτική έρευνα του Ελληνικού Κέντρου Διατροφικών Διαταραχών για τις Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής στην Εκπαίδευση παρουσιάστηκε στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας στο ΕΚΠΑ

Η «ανησυχία» για τα τουρκικά Eurofighter, φέρνει νέα αγορά Rafale, και... τον Μακρόν στην Αθήνα

Εκεί που τα... πτυχία μετράνε: Ο Χάρης Δούκας πήγε Χάρβαρντ και φέρνει σχέδιο 3+1 για την Αθήνα: Στέγαση, Κλίμα, Υγεία και Συμμετοχή

Αυτό είναι το αεροπλάνο που θα εκτελεί τη μεγαλύτερη πτήση στον κόσμο: 22 ώρες χωρίς στάση! (Photos)

Οριστική απόφαση ΣτΕ: «Ντε Γκρες» η τέως βασιλική οικογένεια με πλήρη πολιτικά δικαιώματα

Η περιπέτεια υγείας του Μυλωνάκη, η ταλαιπωρία με Λαζαρίδη, η στροφή Καρυστιανού με Γαλανό, η… «Αττική κόντρα» Πέτσα με Ζαχαράκη, και η αντοχή Βελόπουλου  

