Γεωργιάδης για την 19χρονη στην Κεφαλονιά: «Ο γιατρός ήταν σε 1,5 λεπτό στα επείγοντα, αλλά η Μυρτώ έφτασε με τις τελευταίες ανάσες της»

Διευκρινήσεις για την ταχύτητα με την οποία ενήργησαν οι γιατροί στη Κεφαλονιά με την 19χρονη Μυρτώ, έδωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Με αφορμή καταγγελίες ότι δεν υπήρχαν γιατροί να την δουν τις κρίσιμες ώρες, ο υπουργός Υγείας διέψευσε τις φήμες, λέγοντας πως γιατροί βρέθηκαν μέσα σε 1,5 λεπτό στο πλευρό της, αλλά αυτή άφησε τις τελευταίες της πνοές πριν ξεψυχήσει.

Η ανάρτηση Γεωργιάδη

«Για την υπόθεση της ατυχούς Μυρτούς από την Κεφαλλονιά και τις καταγγελίες περί ελλείψεως ιατρών από τα ΤΕΠ, μίλησε προς ολίγου με τον Διοικητή της 6ης ΥΠΕ ο οποίος διερεύνησε το περιστατικό μιλώντας και με τον Διοικητή του Νοσοκομείου αλλά και με την διευθύντρια νοσηλευτικής υπηρεσίας και το προσωπικό του ΤΕΠ που ήταν βάρδια εκείνη την ώρα. Λίγο πριν τις 05:00 μπήκε με σειρήνα το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Αμέσως αντιλήφθηκαν τη σοβαρότητα του περιστατικού οι υγειονομικοί του νοσοκομείου.

Πρώτος ήρθε σε επαφή ο αγροτικός ιατρός που εφημέρευε και σε λιγότερο από ενάμιση λεπτό ήταν κάτω στα επείγοντα ο εφημερεύων καρδιολόγος και σε λιγότερο από 7 λεπτά ο εφημερεύων αναισθησιολόγος. Έγιναν όλες οι απαραίτητες προσπάθειες (ΚΑΡΠΑ, διασωλήνωση, χορήγηση αδρεναλίνης και λοιπών φαρμάκων) αλλά δυστυχώς η Μυρτώ είχε φτάσει στο νοσοκομείο με τις τελευταίες της ανάσες και δεν κατέστη δυνατή η διάσωσή της. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά της»

Για την υπόθεση της ατυχούς Μυρτούς από την Κεφαλλονιά και τις καταγγελίες περί ελλείψεως ιατρών από τα ΤΕΠ, μίλησε προς ολίγου με τον Διοικητή της 6ης ΥΠΕ ο οποίος διερεύνησε το περιστατικό μιλώντας και με τον Διοικητή του Νοσοκομείου αλλά και με την διευθύντρια νοσηλευτικής… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) April 16, 2026

