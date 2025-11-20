Κριστιάνο Ρονάλντο: Prive ξενάγηση μαζί με την Τζορτζίνα στον Λευκό Οίκο από τον Τραμπ – Διχασμένοι οι θαυμαστές του (video/photos)

Στην Ουάσινγκτον βρέθηκε αυτή την εβδομάδα ο Κριστιάνο Ρονάλντο, καλεσμένος του Ντόναλντ Τραμπ στο δείπνο προς τιμή του πρίγκιπα διαδόχου του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Ο 40χρονος Πορτογάλος σούπερ σταρ συμμετείχε στη σαουδαραβική αντιπροσωπεία που επισκέφθηκε την αμερικανική πρωτεύουσα και πραγματοποίησε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση στις ΗΠΑ μετά το 2017, όταν είχε αντιμετωπίσει κατηγορίες για βιασμό, τις οποίες έχει αρνηθεί κατηγορηματικά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ αναφέρθηκε με χιούμορ κατά τη διάρκεια επίσημου δείπνου στη μεγάλη επιρροή του Ρονάλντο στον γιο του, Μπάρον, λέγοντας ότι του κανόνισε να γνωρίσει τον ποδοσφαιριστή και ότι «αυτό το γεγονός θα τον κάνει να σέβεται ακόμη περισσότερο τον πατέρα του».

United States President, Donald Trump speaks on Cristiano Ronaldo attending his dinner at the White House. pic.twitter.com/YLB5ESCDQU — FutDball ⚽️ (@FutDball) November 19, 2025

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Ρονάλντο και η Τζορτζίνα Ροντρίγκες ξεναγήθηκαν προσωπικά από τον Τραμπ στους χώρους του Λευκού Οίκου, περιηγούμενοι σε διαδρόμους διακοσμημένους με πορτρέτα ιστορικών προσωπικοτήτων και πίνακες σε χρυσές κορνίζες.

Η prive ξενάγηση ολοκληρώθηκε στο Οβάλ Γραφείο, όπου ο αμερικανός πρόεδρος τους υποδέχθηκε θερμά και φωτογραφήθηκε μαζί τους.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πόζαρε χαμογελαστός δίπλα στον Τραμπ, ενώ η Τζορτζίνα έκλεψε τις εντυπώσεις επιδεικνύοντας το εντυπωσιακό δαχτυλίδι αρραβώνων της, αξίας 3 εκατομμυρίων δολαρίων, πάνω στο προεδρικό γραφείο.

Διχασμένοι οι θαυμαστές του CR7

Η επίσκεψη του Ρονάλντο στον Λευκό Οίκο, στο πλευρό του Τραμπ και της σαουδαραβικής αντιπροσωπείας, προκάλεσε συζητήσεις διεθνώς, με πολλούς να θεωρούν πως ο Πορτογάλος σταρ «ρίσκαρε» την εικόνα του για χάρη μιας πολιτικής εμφάνισης υψηλού προφίλ.

Οι φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν και αναρτήθηκαν αργότερα από τον ίδιο τον Ρονάλντο στα κοινωνικά δίκτυα, προκάλεσαν ποικίλες αντιδράσεις.

Πολλοί θαυμαστές του Πορτογάλου σταρ εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για το γεγονός ότι πόζαρε δίπλα σε ένα τόσο αμφιλεγόμενο πολιτικό πρόσωπο.

«Τον ακολουθώ και τον θαυμάζω από το 2006», έγραψε ένας χρήστης κάτω από την ανάρτηση του Ρονάλντο στο Instagram, όπου περπατά δίπλα στον Τραμπ στην Προεδρική Λεωφόρο της Δόξας.

«Δεν τον έχω δει ποτέ να χάνει, πόσο μάλλον με τέτοιο τρόπο. Πραγματικά θλιβερή μέρα».

Ένας άλλος σχολίασε: «Αν ήθελες άλλη απόδειξη ότι ο Μέσι είναι καλύτερος, τώρα την έχεις».

