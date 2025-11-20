Η τελευταία για το 2025 ανατολή ηλίου στην Αλάσκα: Ποια περιοχή θα έχει σκοτάδι για τις επόμενες 64 ημέρες

Η τελευταία του 2025 ανατολή ηλίου στο Utqiagvik της Αλάσκας σήμανε 64 ημέρες σκότους για το βορειότερο σημείο της αμερικανικής ηπείρου.

Οι κάτοικοι της περιοχής γνωρίζουν ότι θα ξαναδούν τον Ήλιο στιςς 22 Ιανουαρίου 2026, καθώς ξεκινά η Πολική Νύχτα στον Αρκτικό Κύκλο. Την ίδια στιγμή στο νότιος πόλο, η Ανταρκτική εισέρχεται στην πολική ημέρα, με ηλιοφάνεια ως τον Φεβρουάριο του 2026.

A stunning timelapse captures the final sunrise and sunset of the year in Utqiaġvik, Alaska, as the northernmost U.S. town enters 65 days of polar night. 🌅 pic.twitter.com/5vkxKehhFb — AccuWeather (@accuweather) November 19, 2025

Λόγω της κλίσης του άξονα της Γης ο ήλιος χάνεται για το Uqiagvik τον χειμώνα ενώ το καλοκαίρι σημαίνει τρεις μήνες αδιάκοπου ηλιακού φωτός.

The long #PolarNight has begun in the United States' northernmost city—Utqiaġvik, Alaska!



Yesterday, @NOAA's #GOESWest (#GOES18) 🛰️ captured the last sunset of the year in Utqiaġvik. The sun will rise above the horizon again in about 64 days, on January 22, 2026. pic.twitter.com/sp29tcoFJY — NOAA Satellites (@NOAASatellites) November 19, 2025

Eπειδή η Γη έχει κλίση 23,5 μοιρών γύρω από τον άξονά της, το Βόρειο Ημισφαίριο «γέρνει» μακριά από τον ήλιο το φθινόπωρο και τον χειμώνα. Οι περιοχές βόρεια του Αρκτικού Κύκλου βυθίζονται στο λυκόφως.

THE FINAL SUNSET! 🌅 This is what the last sunset of 2025 looked like for #Utqiaġvik, Alaska (formerly Barrow) this afternoon before Polar Night began. 64 days straight of no sun is ahead with their next sunrise on January 22nd! Credit: Erik Johnson @stormhour pic.twitter.com/mtzAsbRfmA — Matt Devitt (@MattDevittWX) November 19, 2025

Για τους κατοίκους ωστόσο του Utqiagvik που ανέρχονται σε 4.400 η πολική νύχτα εκτός από το απόλυτο σκοτάδι σημαίνει και ψύχος καθώς χωρίς ήλιο ο σχηματισμός της Πολικής Δίνης, περιοχής χαμηλής πίεσης στη στρατόσφαιρα της Γης μεταφέρει τον αρκτικό αέρα στην ατμόσφαιρα

