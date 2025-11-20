Η τελευταία για το 2025 ανατολή ηλίου στην Αλάσκα: Ποια περιοχή θα έχει σκοτάδι για τις επόμενες 64 ημέρες

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η τελευταία του 2025 ανατολή ηλίου στο Utqiagvik της Αλάσκας σήμανε 64 ημέρες σκότους για το βορειότερο σημείο της αμερικανικής ηπείρου.
Οι κάτοικοι της περιοχής γνωρίζουν ότι θα ξαναδούν τον Ήλιο στιςς 22 Ιανουαρίου 2026, καθώς ξεκινά η Πολική Νύχτα στον Αρκτικό Κύκλο. Την ίδια στιγμή στο νότιος πόλο, η Ανταρκτική εισέρχεται στην πολική ημέρα, με ηλιοφάνεια ως τον Φεβρουάριο του 2026.
Λόγω της κλίσης του άξονα της Γης ο ήλιος χάνεται για το Uqiagvik τον χειμώνα ενώ το καλοκαίρι σημαίνει τρεις μήνες αδιάκοπου ηλιακού φωτός.
Eπειδή η Γη έχει κλίση 23,5 μοιρών γύρω από τον άξονά της, το Βόρειο Ημισφαίριο «γέρνει» μακριά από τον ήλιο το φθινόπωρο και τον χειμώνα. Οι περιοχές βόρεια του Αρκτικού Κύκλου βυθίζονται στο λυκόφως.
Για τους κατοίκους ωστόσο του Utqiagvik που ανέρχονται σε 4.400 η πολική νύχτα εκτός από το απόλυτο σκοτάδι σημαίνει και ψύχος καθώς χωρίς ήλιο ο σχηματισμός της Πολικής Δίνης, περιοχής χαμηλής πίεσης στη στρατόσφαιρα της Γης μεταφέρει τον αρκτικό αέρα στην ατμόσφαιρα
