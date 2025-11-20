search
ΠΕΜΠΤΗ 20.11.2025 09:00
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.11.2025 07:24

Η τελευταία για το 2025 ανατολή ηλίου στην Αλάσκα: Ποια περιοχή θα έχει σκοτάδι για τις επόμενες 64 ημέρες

20.11.2025 07:24
alaska new

Η τελευταία του 2025 ανατολή ηλίου στο Utqiagvik της Αλάσκας σήμανε 64 ημέρες σκότους για το βορειότερο σημείο της αμερικανικής ηπείρου.

Οι κάτοικοι της περιοχής γνωρίζουν ότι θα ξαναδούν τον Ήλιο στιςς 22 Ιανουαρίου 2026, καθώς ξεκινά η Πολική Νύχτα στον Αρκτικό Κύκλο. Την ίδια στιγμή στο νότιος πόλο, η Ανταρκτική εισέρχεται στην πολική ημέρα, με ηλιοφάνεια ως τον Φεβρουάριο του 2026.

Λόγω της κλίσης του άξονα της Γης ο ήλιος χάνεται για το Uqiagvik τον χειμώνα ενώ το καλοκαίρι σημαίνει τρεις μήνες αδιάκοπου ηλιακού φωτός.

Eπειδή η Γη έχει κλίση 23,5 μοιρών γύρω από τον άξονά της, το Βόρειο Ημισφαίριο «γέρνει» μακριά από τον ήλιο το φθινόπωρο και τον χειμώνα. Οι περιοχές βόρεια του Αρκτικού Κύκλου βυθίζονται στο λυκόφως.

Για τους κατοίκους ωστόσο του Utqiagvik που ανέρχονται σε 4.400 η πολική νύχτα εκτός από το απόλυτο σκοτάδι σημαίνει και ψύχος καθώς χωρίς ήλιο ο σχηματισμός της Πολικής Δίνης, περιοχής χαμηλής πίεσης στη στρατόσφαιρα της Γης μεταφέρει τον αρκτικό αέρα στην ατμόσφαιρα

Διαβάστε επίσης

Μερτς: Ο ουκρανικός στρατός θα εξοπλιστεί με «συστήματα πυρός μεγάλου βεληνεκούς»

Η Χαμάς κατηγορεί το Ισραήλ για «επικίνδυνη κλιμάκωση» που απειλεί τη συμφωνηθείσα εκεχειρία στη Γάζα

«Πήγαινε γυρεύοντας»: Ο Λευκός Οίκος κάλυψε τον Τραμπ για τη δημοσιογράφο που χαρακτήρισε «γουρούνα» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kostis_hatzidakis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Πράσινο φως από την Κομισιόν στο σχέδιο για τις πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Σε περίπου 10 ημέρες οι καταβολές

tainia-new
ΣΙΝΕΜΑ

«Στη Φωλιά του Κούκου»: 50 χρόνια από την κυκλοφορία της θρυλικής ταινίας – Η ανάρτηση του Μάικλ Ντάγκλας (Video)

agnostos_stratiotis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Καμπανάκι» από την Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου: Παραβιάζει το Σύνταγμα η απαγόρευση στον Άγνωστο Στρατιώτη

plimmires_igoumenitsa
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Πλημμύρες, κατολισθήσεις και εγκλωβισμοί σε Ήπειρο και Θεσπρωτία (photos/videos)

alekos-flampouraris
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τελευταίο «αντίο» στον Αλέκο Φλαμπουράρη – Επικήδειο θα εκφωνήσει ο Τσίπρας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
iris payment bank
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχρεωτικές πληρωμές με IRIS από 1η Δεκεμβρίου: Τι πρέπει να γνωρίζουν καταναλωτές και επιχειρήσεις

moutidou-liagkas-new
LIFESTYLE

Λιάγκας κατά Μουτίδου: «Είναι αλητεία! Έχει πάθει μια εμμονή, υπάρχουν νομικές συνέπειες» (Video)

spyros-martikas
ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι σε απόγνωση» - Οι εκκλήσεις του Μαρτίκα στον αρχηγό του κυκλώματος να του επιστρέψουν τα χρήματά του

plimmires aliakmonas 44- new
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Υπερχείλισε ο ποταμός Αλιάκμονας – Καταστροφές στον Δήμο Νεστορίου

merz-lula
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μερτς προσέβαλε τη Βραζιλία και ο Λούλα του «τα έχωσε»: Το Βερολίνο δεν προσφέρει ούτε το 10% αυτής της ποιότητας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 20.11.2025 08:59
kostis_hatzidakis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Πράσινο φως από την Κομισιόν στο σχέδιο για τις πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Σε περίπου 10 ημέρες οι καταβολές

tainia-new
ΣΙΝΕΜΑ

«Στη Φωλιά του Κούκου»: 50 χρόνια από την κυκλοφορία της θρυλικής ταινίας – Η ανάρτηση του Μάικλ Ντάγκλας (Video)

agnostos_stratiotis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Καμπανάκι» από την Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου: Παραβιάζει το Σύνταγμα η απαγόρευση στον Άγνωστο Στρατιώτη

1 / 3