Ο πρόεδρος της Σερβίας κατηγορείται για συμμετοχή σε «σαφάρι ελεύθερων σκοπευτών» και δολοφονίες αμάχων στο Σεράγεβο (Video)

Ο πρόεδρος της Σερβίας κατηγορείται για συμμετοχή σε «σαφάρι ελεύθερων σκοπευτών» στο Σεράγεβο κατά τη διάρκεια του πολέμου της Βοσνίας, κατά την οποία πλούσιοι ξένοι φέρονται να πλήρωσαν μεγάλα χρηματικά ποσά για να πυροβολήσουν άμαχους πολίτες.

Ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς λέγεται ότι ήταν παρών σε στρατιωτική θέση από όπου ξένοι φέρονται να πυροβόλησαν κατοίκους της πόλης.

Μάλιστα, σε βίντεο φαίνεται ο Βούτσιτς να επισκέπτεται τις θέσεις του VRS γύρω από το Σεράγεβο, ενώ κυκλοφορεί με ένα SUV που έχει ένα ανθρώπινο κρανίο σε ένα κράνος του ΟΗΕ τοποθετημένο στο καπό.

Ο Σέρβος πρόεδρος απέρριψε την Πέμπτη τους ισχυρισμούς που τον συνδέουν με τα λεγόμενα σαφάρι ελεύθερων σκοπευτών κατά τη διάρκεια της πολιορκίας του Σεράγεβο τη δεκαετία του 1990, αποκαλώντας τους ισχυρισμούς «ψεύδη» που στοχεύουν στο να τον παρουσιάσουν ως «τέρας» και «ψυχρόαιμο δολοφόνο».

«Δεν έχω σκοτώσει ποτέ κανέναν, δεν έχω τραυματίσει ποτέ κανέναν, ούτε έχω κάνει κάτι τέτοιο», δήλωσε ο Βούτσιτς σε δημοσιογράφους στο περιθώριο του περιφερειακού επιχειρηματικού συνεδρίου Ηνωμένου Βασιλείου-Δυτικών Βαλκανίων στο Βελιγράδι.

Ο Κροάτης ερευνητής δημοσιογράφος Ντομαγκόι Μάργκετιτς δήλωσε την Τρίτη ότι υπέβαλε επίσημη καταγγελία στους εισαγγελείς στο Μιλάνο, ισχυριζόμενος ότι ο Βούτσιτς είτε συμμετείχε είτε βοήθησε στη διευκόλυνση του «τουρισμού ελεύθερων σκοπευτών», στον οποίο οι ξένοι φέρονται να πλήρωναν τις σερβοβόσνιες δυνάμεις για να μπορούν να πυροβολούν πολίτες από θέσεις που έβλεπαν στην πολιορκημένη πόλη.

Στην επιστολή του προς τους εισαγγελείς, ο Μάργκετιτς επικαλείται ένα βίντεο του 1993 και συνεντεύξεις από τον πόλεμο, μαζί με μαρτυρίες Βόσνιων αξιωματούχων ως απόδειξη ότι ο Βούτσιτς ήταν «εθελοντής πολέμου» στο Σεράγεβο το 1992 και το 1993, και μέλος του Νέου Αποσπάσματος Τσέτνικ του Σαράγεβο του Στρατού της Δημοκρατίας Σέρπσκα (VRS). Ισχυρίζεται επίσης ότι ο Βούτσιτς πέρασε αρκετούς μήνες τοποθετημένος σε θέση πρώτης γραμμής στο εβραϊκό νεκροταφείο του Σεράγεβο.

Απαντώντας στους ισχυρισμούς για το βίντεο του 1993, το οποίο φέρεται να τον δείχνει να κρατάει ένα τουφέκι ελεύθερου σκοπευτή μαζί με άλλους ένοπλους άνδρες στο νεκροταφείο, ο Βούτσις επέμεινε: «Δεν έχω κρατήσει ποτέ στη ζωή μου τουφέκι ελεύθερου σκοπευτή. Δεν είχα καν το τουφέκι για το οποίο μιλάτε, γιατί αυτό είναι τρίποδο κάμερας».

Οι κατηγορίες του Μάργκετιτς ήρθαν καθώς οι εισαγγελείς στο Μιλάνο ξεκίνησαν έρευνα την περασμένη εβδομάδα για φερόμενους Ιταλούς υπηκόους που μπορεί να συμμετείχαν στα λεγόμενα σαφάρι ελεύθερων σκοπευτών, διερευνώντας πιθανές κατηγορίες για επιβαρυμένη δολοφονία.

Οι ερευνητές διερευνούν ισχυρισμούς ότι ξένοι επισκέπτες φέρονται να πλήρωσαν σερβοβόσνια στρατεύματα του Στρατού της Δημοκρατίας Σέρπσκα (VRS) — που λειτουργούσαν υπό τη διοίκηση του πρώην ηγέτη των Σέρβων της Βοσνίας Ράντοβαν Κάρατζιτς, ο οποίος καταδικάστηκε για γενοκτονία το 2016 — για να τους μεταφέρουν σε θέσεις σε πλαγιές γύρω από το Σεράγεβο, όπου θα μπορούσαν να πυροβολούν πολίτες για άθληση.

Περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Σεράγεβο μεταξύ 1992 και 1996, πολλοί από αδιάκοπους βομβαρδισμούς και πυρά ελεύθερων σκοπευτών, κατά τη διάρκεια της μακρύτερης πολιορκίας στη σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία, μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης από τη Γιουγκοσλαβία. Η πολιορκία είδε τις βοσνιακές κυβερνητικές δυνάμεις να υπερασπίζονται την πόλη ενάντια στα σερβοβόσνια στρατεύματα που περικύκλωσαν το Σεράγεβο από τους γύρω λόφους.

Η ιταλική έρευνα, που ξεκίνησε μετά από καταγγελία του ανεξάρτητου δημοσιογράφου και συγγραφέα Έτζιο Γκαβατσένι, στοχεύει να προσδιορίσει εάν συνέβησαν τα εδώ και καιρό φημολογούμενα «ανθρώπινα σαφάρι» και ποιος μπορεί να επέτρεψε ή να συμμετείχε σε αυτά.

«Μιλάμε για πλούσιους ανθρώπους, με φήμη, επιχειρηματίες, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της πολιορκίας του Σεράγεβο πλήρωσαν για να μπορούν να σκοτώνουν ανυπεράσπιστους πολίτες», δήλωσε ο Γκαβατσένι στην La Repubblica.

