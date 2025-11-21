search
ΚΟΣΜΟΣ

21.11.2025 15:23

Την… πολυήμερη εμπειρία του από τη φυλακή αφηγείται ο Νικολά Σαρκοζί στο βιβλίο του – «Το ημερολόγιο ενός φυλακισμένου»

21.11.2025 15:23
Την κυκλοφορία του βιβλίου του στις 10 Δεκεμβρίου ανακοίνωσε ο Νικολά Σαρκοζί, λίγες ημέρες μετά την αποφυλάκισή του.

«Το ημερολόγιο ενός φυλακισμένου» εκδόθηκε από τον εκδοτικό οίκο Fayard, που ανήκει στον συντηρητικό δισεκατομμυριούχο Βενσάν Μπολορέ.

«Στη φυλακή, δεν υπάρχει τίποτα να δεις και τίποτα να κάνεις. Ξεχνώ την σιωπή που δεν υπάρχει στη φυλακή Σαντέ, όπου ακούς πολλά. Ο θόρυβος είναι, δυστυχώς, συνεχής. Όπως στην έρημο, έτσι και η εσωτερική ζωή ενός ανθρώπου δυναμώνει μέσα στη φυλακή», γράφει ο Σαρκοζί σε ανάρτηση στο X.

Ο πρώην αρχηγός του γαλλικού κράτους (2007-2012) καταδικάσθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση επειδή άφησε εν γνώσει του συνεργάτες του να ζητήσουν από τη Λιβύη του Μουάμαρ Καντάφι να χρηματοδοτήσει κρυφά τη νικηφόρα προεκλογική εκστρατεία του για την προεδρία το 2007. Έμεινε τρεις εβδομάδες στη φυλακή.

Στις 10 Νοεμβρίου δικαστήριο του Παρισιού αποφάσισε την πρόωρη αποφυλάκισή του.

Η έφεση του Σαρκοζί κατά της καταδικαστικής του απόφασης θα εκδικαστεί από τις 16 Μαρτίου ως τις 3 Ιουνίου 2026.

1 / 3