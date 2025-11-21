Κρεμλίνο για αμερικανικό σχέδιο: Δεν έχουμε καμία ενημέρωση

Η Ρωσία δήλωσε ότι δεν έχει λάβει ακόμη καμία επίσημη ανακοίνωση από τις ΗΠΑ σχετικά με το ειρηνευτικό της σχέδιο, αφού ο Ουκρανός Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι ήταν έτοιμος να συνεργαστεί με την κυβέρνηση Τραμπ για το «όραμά» της να τερματίσει τον πόλεμο.

Την ίδια ώρα οι πιέσεις στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι ασφυκτικές να υπογράψει ειρηνευτική συμφωνία μέχρι την επόμενη Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, που είναι η Ημέρα των Ευχαριστιώv.

Μάλιστα, το πρακτορείο αναφέρει ότι οι ΗΠΑ απειλούν ότι σε αντίθετη περίπτωση, θα διακόψουν την ανταλλαγή πληροφοριών και την προμήθεια όπλων, ενώ οι πιέσεις που ασκούνται προς την Ουκρανία για να συμφωνήσει με το αμερικανικό ειρηνευτικό πλαίσιο, είναι πολύ πιο έντονες και επίμονες απ’ ότι στο παρελθόν. Η Ουάσινγκτον, σύμφωνα με πηγές του Κιέβου, απαιτεί την ταχεία υιοθέτηση του σχεδίου των 28 σημείων που ανέπτυξε από κοινού με τη Μόσχα, και που θα σημάνει σημαντικές εδαφικές και κυριαρχικές παραχωρήσεις, εφόσον υιοθετηθεί, από την Ουκρανία.

Το ευρέως διαρρεύσαν αμερικανικό σχέδιο περιλαμβάνει προτάσεις που το Κίεβο είχε προηγουμένως αποκλείσει, όπως η παραχώρηση περιοχών της ανατολικής περιοχής του Ντόνετσκ που εξακολουθεί να ελέγχει, η μείωση του μεγέθους του στρατού του και η δέσμευση να μην ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

Αυτές οι διατάξεις μοιάζουν να είναι έντονα στραμμένες προς τη Μόσχα και έλαβαν μια προσεκτικά διατυπωμένη απάντηση από το γραφείο του Ζελένσκι την Πέμπτη.

Εν τω μεταξύ, οι ρωσικές επιδρομές συνεχίζονται με έξι ανθρώπους να σκοτώνονται κατά τη διάρκεια της νύχτας – πέντε στη νότια περιοχή Ζαπορίζια και έναν στην ανατολική περιοχή Ντνιεπροπετρόφσκ.

Το προσχέδιο έρχεται στο φως καθώς η Ρωσία ισχυρίζεται μικρά εδαφικά κέρδη στην ανατολική Ουκρανία και ο Ζελένσκι αντιμετωπίζει μια εσωτερική κρίση που εμπλέκει κορυφαίους αξιωματούχους σε ένα σκάνδαλο διαφθοράς αξίας 100 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Λευκός Οίκος απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι η Ουκρανία είχε παγώσει το σχέδιό του, μετά από συναντήσεις μεταξύ του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και του Ρώσου ομολόγου του Κίριλ Ντμίτριεφ.

Ανώνυμος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο CBS News ότι το σχέδιο καταρτίστηκε «αμέσως» μετά από συζητήσεις με τον Ρουστέμ Ουμέροφ, ένα από τα ανώτερα στελέχη της κυβέρνησης Ζελένσκι, ο οποίος συμφώνησε με το μεγαλύτερο μέρος του.

Ο Ουμέροφ λέγεται ότι έκανε αρκετές τροποποιήσεις πριν το παρουσιάσει στον Ζελένσκι.

Σε μια ανάρτηση στο Telegram, ο Ουμέροφ δήλωσε ότι δεν παρείχε καμία αξιολόγηση ή έγκριση του σχεδίου, προσθέτοντας ότι η Ουκρανία εξακολουθεί «να εξετάζει προσεκτικά τις προτάσεις των εταίρων μας».

Ο Ζελένσκι ήταν προσεκτικός ώστε να μην επικρίνει δημόσια ή να απορρίψει το σχέδιο, λέγοντας ότι «εκτίμησε τις προσπάθειες του Προέδρου Τραμπ και της ομάδας του να επιστρέψει η ασφάλεια στην Ευρώπη» – ίσως ένας τρόπος να κρατήσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ στο πλευρό του παρά την προφανώς ήπια προσέγγιση της κυβέρνησής του απέναντι στη Ρωσία.

Το γραφείο του ανέφερε ότι το σχέδιο «κατά την εκτίμηση της αμερικανικής πλευράς, θα μπορούσε να βοηθήσει στην αναζωογόνηση της διπλωματίας».

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι θα συζητήσει τις προτάσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ τις επόμενες ημέρες.

Εν τω μεταξύ, το Κρεμλίνο δήλωσε ότι δεν είχε λάβει τίποτα επίσημο από τις ΗΠΑ σχετικά με το ειρηνευτικό τους σχέδιο.

«Βλέπουμε κάποια νέα στοιχεία, αλλά επίσημα δεν έχουμε λάβει τίποτα. Δεν έχει υπάρξει ουσιαστική συζήτηση για αυτά τα σημεία», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Πρόσθεσε ότι η Ρωσία παρέμεινε «εντελώς ανοιχτή σε ειρηνευτικές συνομιλίες».

Η Ρωσία έχει δηλώσει εδώ και καιρό ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις «βασικές αιτίες της σύγκρουσης».

Ο Τραμπ έχει γίνει ολοένα και πιο απογοητευμένος από τις διαπραγματεύσεις με τη Μόσχα, με αποκορύφωμα την επιβολή νέων κυρώσεων στους δύο μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου της Ρωσίας, οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ την Παρασκευή.

Η Μόσχα ελέγχει επί του παρόντος περίπου το 20% του εδάφους της Ουκρανίας και τα ρωσικά στρατεύματα σημειώνουν αργή πρόοδο κατά μήκος της τεράστιας πρώτης γραμμής – παρά τις αναφερόμενες τεράστιες απώλειες μάχης.

Το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του πιέζουν εδώ και καιρό για μια «δίκαιη και διαρκή» ειρήνη στην Ουκρανία, η οποία θα διασφάλιζε ότι δεν θα καταληφθεί άλλο έδαφος της από τη Ρωσία.

Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε αν η Ευρώπη συμμετείχε στη διαδικασία σύνταξης του σχεδίου, η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλας δήλωσε: «Όχι από όσο γνωρίζω».

Πρόσθεσε: «Για να λειτουργήσει οποιοδήποτε σχέδιο, χρειάζεται τη συμμετοχή Ουκρανών και Ευρωπαίων».

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ δήλωσε ότι το προσχέδιο δεν ήταν πλήρες, περιγράφοντάς το ως μια «λίστα θεμάτων και επιλογών».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς συζήτησαν το σχέδιο με τον Ζελένσκι.

Το διαρρεύσαν προσχέδιο προτείνει τον περιορισμό του ουκρανικού στρατού σε 600.000 άτομα, με ευρωπαϊκά μαχητικά αεροσκάφη να σταθμεύουν στη γειτονική Πολωνία, καθώς και σχέδια για την Ουκρανία να εγκαταλείψει πολλά από τα όπλα της.

Το Κίεβο θα λάβει «αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας», αν και δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες. Το έγγραφο αναφέρει ότι «αναμένεται» η Ρωσία να μην εισβάλει στους γείτονές της και ότι το ΝΑΤΟ δεν θα επεκταθεί περαιτέρω.

Το προσχέδιο προτείνει επίσης ότι η Ρωσία θα «επανενταχθεί στην παγκόσμια οικονομία», μέσω της άρσης των κυρώσεων και προσκαλώντας τη Ρωσία να επανενταχθεί στην ομάδα G7 των πιο ισχυρών χωρών του κόσμου – καθιστώντας την ξανά την G8.

