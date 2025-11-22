Το αμερικανικό σχέδιο στο επίκεντρο της διεθνούς διπλωματίας: Το τελεσίγραφο Τραμπ σε Ζελένσκι, η θέση του Πούτιν και η αντίδραση της ΕΕ

Στη σύνοδο της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ στρέφονται σήμερα τα βλέμματα της διεθνούς διπλωματίας, με τους Ευρωπαίους ηγέτες, το Λονδίνο και το Κίεβο να πραγματοποιούν συνεχείς διαβουλεύσεις για την πορεία του πολέμου και το αμερικανικό σχέδιο που έχει τεθεί προς συζήτηση. Οι επαφές εντείνονται στο περιθώριο της συνόδου, πριν από τις πιέσεις που άσκησε ο Ντόναλντ Τραμπ ζητώντας από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να εγκρίνει άμεσα το σχέδιο των ΗΠΑ.

Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε την Ουκρανία να αποδεχθεί το αμερικανικό σχέδιο ειρηνευτικής διευθέτησης μέσα σε μία εβδομάδα, σημειώνοντας ότι το Κίεβο «θα έπρεπε» να το εγκρίνει. Ερωτηθείς για την αρνητική στάση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Θα πρέπει να του αρέσει, και εάν αυτό δεν του αρέσει, τότε θα πρέπει να συνεχίσουν να πολεμούν».

Κατά τη διάρκεια δηλώσεων στο Οβάλ Γραφείο, μετά τη συνάντηση με τον μελλοντικό δήμαρχο της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι, ο Τραμπ υπενθύμισε ότι είχε πει στον Ουκρανό ηγέτη πως «δεν είχε αυτός τα χαρτιά στα χέρια» στη συνάντησή τους τον Φεβρουάριο. Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι η διευθέτηση «θα έπρεπε να έχει λυθεί νωρίτερα» και επανέλαβε ότι «χρειάζονται δύο για να χορέψουν τανγκό».

Η προθεσμία της Ημέρας των Ευχαριστιών

Ο Τραμπ δήλωσε σε ραδιοφωνική συνέντευξη ότι θεωρεί την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου ως «κατάλληλη» ημερομηνία για να αποδεχθεί η Ουκρανία το αμερικανικό σχέδιο, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης.

Προειδοποίησε επίσης ότι αν οι μάχες συνεχιστούν, οι ουκρανικές δυνάμεις «θα χάσουν σύντομα τα εδάφη» που θα παραχωρούσαν στη Ρωσία σε περίπτωση συμφωνίας, ενώ χαρακτήρισε τους Ουκρανούς μαχητές «πολύ θαρραλέους».

Η θέση Πούτιν για το αμερικανικό σχέδιο

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εκτίμησε ότι το αμερικανικό σχέδιο μπορεί «να χρησιμεύσει ως βάση για μια οριστική διευθέτηση», σημειώνοντας όμως ότι δεν έχει συζητηθεί λεπτομερώς με τη Μόσχα. Εμφανίστηκε πρόθυμος για διαπραγματεύσεις, αλλά προειδοποίησε πως, σε περίπτωση απόρριψης, η Ρωσία θα επιδιώξει τους στόχους της «μέσω των όπλων».

Ο Πούτιν τόνισε ότι το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του «τρέφουν αυταπάτες» για στρατηγική νίκη επί της Ρωσίας και προειδοποίησε ότι όσα συμβαίνουν στο Κουπιάνσκ «θα εκτυλιχθούν και σε άλλες περιοχές» εάν απορριφθεί το σχέδιο.

Οι ουκρανικές αντιδράσεις

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε σκεπτικισμό για το αμερικανικό σχέδιο, το οποίο το Κίεβο θεωρεί υπερβολικά ευνοϊκό προς τη Ρωσία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν θα «προδώσει» τη χώρα του, ενώ η εκπρόσωπος της Ουκρανίας στον ΟΗΕ Κριστίνα Χαγιόβισιν τόνισε πως η Ουκρανία δεν θα αναγνωρίσει ποτέ ρωσική κυριαρχία σε κατεχόμενα εδάφη και δεν θα δεχτεί περιορισμούς στο μέγεθος ή τις δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεών της.

«Ή θα χάσουμε την αξιοπρέπειά μας ή έναν βασικό εταίρο»

Στη βιντεοσκοπημένη ομιλία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι προς το έθνος, προειδοποίησε ότι η επόμενη εβδομάδα θα μπορούσε να είναι «πολύ δύσκολη» για την Ουκρανία, με μεγάλη πολιτική πίεση προς το Κίεβο, καθώς οι ΗΠΑ ελπίζουν να επιβάλουν την ειρηνευτική τους πρόταση.

Ο Ζελένσκι προειδοποίησε ότι η Ουκρανία αντιμετωπίζει «μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ιστορίας της» και την επιλογή «να χάσει έναν σημαντικό εταίρο [στις ΗΠΑ] ή την αξιοπρέπεια της Ουκρανίας».

Ο πρόεδρος τόνισε ότι δεν θα προδώσει το εθνικό συμφέρον της Ουκρανίας και θα επιδιώξει να συνεργαστεί «εποικοδομητικά» με τις ΗΠΑ για την τροποποίηση της προτεινόμενης συμφωνίας, ώστε η Ρωσία να μην μπορεί να ισχυριστεί ότι το Κίεβο δεν θέλει ειρήνη.

«Είτε αποδεχτούμε τα δύσκολα 28 σημεία είτε αντιμετωπίσουμε έναν εξαιρετικά σκληρό χειμώνα —τον πιο σκληρό— και μεγαλύτερους κινδύνους. Μια ζωή χωρίς ελευθερία, αξιοπρέπεια ή δικαιοσύνη, και αναγκασμένοι να πιστέψουμε κάποιον που μας έχει ήδη επιτεθεί δύο φορές. Θα περιμένουν απάντηση από εμάς.

Αυτή τη στιγμή, η Ουκρανία βρίσκεται υπό μία από τις μεγαλύτερες πιέσεις. Θα αναζητήσουμε λύσεις εποικοδομητικά με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα παρουσιάσω επιχειρήματα, θα πείσω και θα προτείνω εναλλακτικές λύσεις, αλλά δεν θα δώσουμε στον εχθρό κανένα λόγο να πει ότι η Ουκρανία είναι αυτή που δεν θέλει ειρήνη. Αυτό δεν θα συμβεί.

Είμαστε φτιαγμένοι από ατσάλι, αλλά ακόμη και το πιο ανθεκτικό μέταλλο μπορεί να μην είναι αρκετό. Πρέπει να ενωθούμε, να ανακτήσουμε την κοινή μας λογική και να βάλουμε τέλος στις εσωτερικές συγκρούσεις. Η χώρα πρέπει να συνεργαστεί. Δεν πρέπει να συγχέουμε ποιος είναι ο εχθρός. Δεν προδώσαμε την Ουκρανία τότε (στις 24 Φεβρουαρίου) και δεν θα την προδώσουμε τώρα. Ξέρω ότι ο κόσμος είναι μαζί μου», καταλήγει ο Ζελένσκι.

Ευρωπαϊκές επαφές και κοινή στάση

Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα δήλωσαν ότι οι ηγέτες της ΕΕ θα συναντηθούν στο περιθώριο της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ για να συζητήσουν την κατάσταση στην Ουκρανία, επαναλαμβάνοντας ότι «τίποτα δεν πρέπει να αποφασιστεί για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία».

Ο Ζελένσκι ενημέρωσε τους Ευρωπαίους ηγέτες για το περιεχόμενο του σχεδίου Τραμπ, ενώ η συζήτηση αναμένεται να συνεχιστεί και στη σύνοδο ΕΕ–Αφρικανικής Ένωσης στην Ανγκόλα.

Το Λονδίνο ζητά εγγυήσεις ασφάλειας

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας πρέπει να διασφαλίζει τη μελλοντική ασφάλεια της Ουκρανίας, μετά την τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Στάρμερ, των ομολόγων του της Γαλλίας και της Γερμανίας και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε χθες το γραφείο του.

“Υπογράμμισαν την υποστήριξή τους στην προσπάθεια του προέδρου Τραμπ για ειρήνη και συμφώνησαν ότι οποιαδήποτε λύση πρέπει να περιλαμβάνει πλήρως την Ουκρανία, να διαφυλάσσει την κυριαρχία της και να διασφαλίζει τη μελλοντική της ασφάλεια”, δήλωσε εκπρόσωπος σε ανακοίνωση προς τα μέσα ενημέρωσης.

“Οι ηγέτες συμφώνησαν να συντονιστούν με τους εταίρους και τους συμμάχους τις ερχόμενες ημέρες, και στην G20, καθώς συνεχίζονται οι συζητήσεις για τον καλύτερο τρόπο επίτευξης μιας διαρκούς ειρήνης”, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Το Βερολίνο και ο ρόλος Μερτς

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ “συμφώνησαν για τα επόμενα βήματα” κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που αφορούσε το αμερικανικό σχέδιο για την Ουκρανία, ανακοίνωσε χθες ο καγκελάριος.

“Μόλις συζήτησα το ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών κατά τη διάρκεια μιας παραγωγικής και εμπιστευτικής τηλεφωνικής συνομιλίας”, δήλωσε ο Μερτς σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, διευκρινίζοντας ότι “συμφώνησαν για τα επόμενα βήματα”. “Θα ενημερώσω τώρα τους Ευρωπαίους εταίρους μας” προκειμένου να συντονιστούν τα περαιτέρω βήματα, πρόσθεσε.

Οι δύο ηγέτες συνομίλησαν για ένα τέταρτο της ώρας για το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ που έχει στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης.

Η συζήτηση για το σχέδιο αυτό αναμένεται να κυριαρχήσει στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ στο οποίο θα συμμετάσχουν οι ηγέτες των πιο ισχυρών χωρών της Ευρώπης αυτό το Σαββατοκύριακο, παρά το μποϊκοτάζ της συνόδου από τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν αργά χθες, Πέμπτη ότι “δεν θα συμμετάσχουν στις επίσημες συζητήσεις” της G20 στη Νότια Αφρική.

Τα 28 σημεία του σχεδίου: τι προβλέπεται

Το σχέδιο περιλαμβάνει 28 σημεία, ορισμένα από τα οποία θα μπορούσαν να γίνουν αποδεκτά από την Ουκρανία, ενώ άλλα θεωρούνται ασαφή ή αμφιλεγόμενα.

Προβλέπει «πλήρη συμφωνία μη επίθεσης» μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και Ευρώπης, καθώς και εγγυήσεις ασφαλείας για το Κίεβο – χωρίς όμως σαφή καθορισμό παρόχων και ισχύος.

Η κυριαρχία της Ουκρανίας θα « επιβεβαιωνόταν» και θα υπήρχε μια «πλήρης και ολοκληρωμένη συμφωνία μη επίθεσης μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και Ευρώπης» , με ισχυρές ή αξιόπιστες «εγγυήσεις ασφαλείας» για το Κίεβο και απαίτηση για πρόωρες εκλογές σε 100 ημέρες.

Εάν η Ρωσία εισβάλει στην Ουκρανία, προτείνεται μια «ισχυρή συντονισμένη στρατιωτική απάντηση» μαζί με την επαναφορά των κυρώσεων και την ακύρωση της συμφωνίας.

Αν και οι εκλογές είναι αδύνατες στην Ουκρανία, καθώς υπάρχει στρατιωτικός νόμος σε ισχύ, θεωρητικά θα μπορούσαν να διεξαχθούν εάν υπογραφεί ειρηνευτική συμφωνία.

Αλλά όσον αφορά τις εγγυήσεις ασφαλείας, δεν υπάρχουν λεπτομέρειες για το ποιος θα τις παρείχε και πόσο ισχυρές θα μπορούσαν να είναι. Αυτό υπολείπεται κατά πολύ μιας δέσμευσης τύπου Άρθρου Πέντε του ΝΑΤΟ να αντιμετωπίζει μια επίθεση στην Ουκρανία ως επίθεση εναντίον όλων. Το Κίεβο θα ήθελε κάτι περισσότερο από μια αόριστη υπόσχεση εάν υπέγραφε.

Μεταξύ των πιο αμφιλεγόμενων προτάσεων βρίσκονται η αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από τμήματα του Ντόνετσκ και η αναγνώριση της Κριμαίας, του Λουγκάνσκ και του Ντόνετσκ ως «de facto ρωσικών».

Επίσης προτείνεται περιορισμός του ουκρανικού στρατού σε 600.000 προσωπικό, κάτι που το Κίεβο απορρίπτει ως πλήγμα στην κυριαρχία του.

Το μέλλον της Ουκρανίας στην Ευρώπη

Το σχέδιο προβλέπει ότι η Ουκρανία δεν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, ενώ θα παραμείνει επιλέξιμη για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με προτιμησιακή πρόσβαση στις ευρωπαϊκές αγορές.

Η Ουκρανία ωστόσο έχει επισημάνει ότι η επιλογή συμμαχιών αποτελεί κυριαρχικό της δικαίωμα.

Άλλα σχέδια προτάσεων είναι ότι το ΝΑΤΟ συμφωνεί να μην αναπτυχθούν στρατεύματα στην Ουκρανία και ότι ευρωπαϊκά μαχητικά αεροσκάφη θα σταθμεύουν στην Πολωνία. Το Κίεβο θα πρέπει επίσης να δεσμευτεί ότι θα είναι «μη πυρηνικό κράτος».

Αυτό φαίνεται να απορρίπτει τα σχέδια του Συνασπισμού των Προθύμων της Δύσης, με επικεφαλής το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία, να βοηθήσουν στην επιτήρηση οποιασδήποτε μελλοντικής συμφωνίας.

Οικονομικές ρυθμίσεις και παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Περιλαμβάνεται πρόταση επένδυσης 100 δισ. δολαρίων από παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, με τις ΗΠΑ να λαμβάνουν το 50% των κερδών. Άλλα ποσά θα κατευθυνθούν σε «αμερικανο-ρωσικό επενδυτικό όχημα».

Η ΕΕ ήδη επεξεργάζεται δικό της σχέδιο αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων.

Τι λείπει από το σχέδιο

Παρά το εκτενές πλαίσιο, το σχέδιο δεν περιλαμβάνει περιορισμούς στα ουκρανικά όπλα μεγάλης εμβέλειας, παρά μόνο όρο ότι επίθεση με πυραύλους εναντίον Μόσχας ή Αγίας Πετρούπολης θα ακυρώνει τις εγγυήσεις ασφαλείας.

Δεν υπάρχει επίσης συγκεκριμένος μηχανισμός διεθνούς επιτήρησης.

Αναλυτικά τα 28 σημεία του αμερικανικού σχεδίου

1. Επαναβεβαίωση της κυριαρχίας της Ουκρανίας.

2. Πλήρης και ολοκληρωμένη συμφωνία μη επίθεσης μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και Ευρώπης. Όλες οι ασάφειες των τελευταίων 30 ετών θα θεωρηθούν ότι έχουν διευθετηθεί.

3. Επέκταση της προσδοκίας ότι η Ρωσία δεν θα εισβάλλει στους γείτονές της και ότι το ΝΑΤΟ δεν θα επεκταθεί περαιτέρω.

4. Διάλογος Ρωσίας και ΝΑΤΟ με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες ασφαλείας και να δημιουργήσει ένα περιβάλλον αποκλιμάκωσης, ώστε να διασφαλιστεί η παγκόσμια ασφάλεια και να αυξηθούν οι δυνατότητες συνδεσιμότητας και μελλοντικών οικονομικών ευκαιριών.

5. Ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία.

6. Το μέγεθος των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας θα περιοριστεί σε ανώτατο όριο 600.000 στρατιωτών.

7. Η Ουκρανία συμφωνεί να κατοχυρώσει στο Σύνταγμά της ότι δεν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, και το ΝΑΤΟ συμφωνεί να τροποποιήσει τους κανονισμούς του ώστε να μην αποδεχτεί την Ουκρανία σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή στο μέλλον.

8. Το ΝΑΤΟ συμφωνεί να μην σταθμεύσει στρατεύματα στην Ουκρανία.

9. Ευρωπαϊκά μαχητικά αεροσκάφη θα σταθμεύσουν στην Πολωνία.

10. Οι εγγυήσεις των ΗΠΑ:

α. Οι ΗΠΑ θα λάβουν αποζημίωση για την παροχή της εγγύησης.

β. Αν η Ουκρανία εισβάλει στη Ρωσία, χάνουν την εγγύηση.

γ. Αν η Ρωσία εισβάλει στην Ουκρανία, πέρα από μια ισχυρή, συντονισμένη στρατιωτική απάντηση, όλες οι παγκόσμιες κυρώσεις θα επανέλθουν και η αναγνώριση νέων εδαφών καθώς και όλα τα άλλα οφέλη από αυτή τη συμφωνία θα αποσυρθούν.

δ. Αν η Ουκρανία εκτοξεύσει πύραυλο προς τη Μόσχα ή την Αγία Πετρούπολη, τότε η εγγύηση ασφαλείας θα θεωρείται άκυρη.

11. Η Ουκρανία είναι επιλέξιμη για ένταξη στην ΕΕ και θα λάβει βραχυπρόθεσμη προτιμησιακή πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά, όσο αξιολογείται το ζήτημα αυτό.

12. Ισχυρό Παγκόσμιο Πακέτο Ανασυγκρότησης για την Ουκρανία, που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

α. Δημιουργία Ταμείου Ανάπτυξης Ουκρανίας για επενδύσεις σε ταχέως αναπτυσσόμενους κλάδους, όπως τεχνολογία, data centers και έργα τεχνητής νοημοσύνης.

β. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεργαστούν με την Ουκρανία για την από κοινού αποκατάσταση, ανάπτυξη, εκσυγχρονισμό και λειτουργία της ουκρανικής υποδομής φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένων αγωγών και εγκαταστάσεων αποθήκευσης.

γ. Κοινή προσπάθεια ανοικοδόμησης των περιοχών που επλήγησαν από τον πόλεμο, αποκατάσταση, ανασυγκρότηση και εκσυγχρονισμός πόλεων και οικιστικών περιοχών.

δ. Ανάπτυξη υποδομών.

ε. Εξόρυξη ορυκτών και φυσικών πόρων.



στ. Η Παγκόσμια Τράπεζα θα αναπτύξει ειδικό χρηματοδοτικό πακέτο για την επιτάχυνση αυτών των δράσεων.

13. Η Ρωσία θα επανενταχθεί στην παγκόσμια οικονομία:

α. Η άρση των κυρώσεων θα συζητείται και θα συμφωνείται σταδιακά και κατά περίπτωση.

β. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνάψουν μακροπρόθεσμη Συμφωνία Οικονομικής Συνεργασίας με τη Ρωσία για την από κοινού ανάπτυξη στους τομείς της ενέργειας, των φυσικών πόρων, των υποδομών, της τεχνητής νοημοσύνης, των data centers, των έργων σπάνιων γαιών στην Αρκτική, καθώς και άλλων αμοιβαία επωφελών εταιρικών ευκαιριών.

γ. Η Ρωσία θα προσκληθεί να επιστρέψει στην Ομάδα των Οκτώ (G8).

14. Η χρήση των δεσμευμένων (παγωμένων) ρωσικών κεφαλαίων θα γίνει ως εξής:

-100 δισ. δολάρια από τα δεσμευμένα ρωσικά κεφάλαια θα επενδυθούν σε μια πρωτοβουλία ανοικοδόμησης και επενδύσεων στην Ουκρανία υπό αμερικανική ηγεσία.

-Οι ΗΠΑ θα λαμβάνουν το 50% των κερδών από αυτή την επένδυση.

-Η Ευρώπη θα συνεισφέρει επιπλέον 100 δισ. δολάρια, ώστε να αυξηθούν τα διαθέσιμα κεφάλαια για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.

-Τα ευρωπαϊκά δεσμευμένα κεφάλαια της Ρωσίας θα αποδεσμευτούν.

-Το υπόλοιπο των δεσμευμένων ρωσικών κεφαλαίων θα επενδυθεί σε ένα ξεχωριστό κοινό επενδυτικό σχήμα ΗΠΑ-Ρωσίας, το οποίο θα υλοποιεί κοινά έργα σε τομείς που θα καθοριστούν. Στόχος είναι η ενίσχυση των σχέσεων και η δημιουργία κοινών συμφερόντων που θα λειτουργούν αποτρεπτικά για μελλοντικές συγκρούσεις.

15. Θα δημιουργηθεί κοινή Ομάδα Ασφαλείας ΗΠΑ-Ρωσίας για την προώθηση και επιβολή της συμμόρφωσης με όλες τις πρόνοιες της συμφωνίας.

16. Η Ρωσία θα θεσπίσει νομοθετικά πολιτική μη επιθετικότητας προς την Ευρώπη και την Ουκρανία.

17. Οι ΗΠΑ και η Ρωσία θα συμφωνήσουν στην επέκταση των συνθηκών ελέγχου πυρηνικής μη διάδοσης, συμπεριλαμβανομένης της Συνθήκης START I.

18. Η Ουκρανία συμφωνεί να παραμείνει μη πυρηνικό κράτος στο πλαίσιο της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (NPT).

19. Ο Πυρηνικός Σταθμός της Ζαπορίζια θα επαναλειτουργήσει υπό επίβλεψη του IAEA, και η παραγόμενη ενέργεια θα κατανέμεται ισότιμα (50%-50%) μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

20. Οι δύο χώρες δεσμεύονται στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα σχολεία και στην κοινωνία, που θα προάγουν την κατανόηση και την ανεκτικότητα διαφορετικών πολιτισμών και θα εξαλείφουν τον ρατσισμό και τις προκαταλήψεις:

α. Η Ουκρανία θα υιοθετήσει τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τη θρησκευτική ανεκτικότητα και την προστασία των γλωσσικών μειονοτήτων.

β. Και οι δύο χώρες συμφωνούν να καταργήσουν όλα τα διακριτικά μέτρα και να εγγυηθούν τα δικαιώματα των ουκρανικών και ρωσικών ΜΜΕ και της εκπαίδευσης.

γ. Κάθε ναζιστική ιδεολογία ή δραστηριότητα θα αποκηρυχθεί και θα απαγορευτεί.

21. Εδαφικά ζητήματα:

α. Η Κριμαία, το Λουγκάνσκ και το Ντονέτσκ θα αναγνωριστούν ντε φάκτο ως ρωσικά, συμπεριλαμβανομένων από τις ΗΠΑ.

β. Οι περιοχές Χερσώνα και Ζαπορίζια θα παγώσουν στη γραμμή επαφής, που θα σημαίνει ντε φάκτο αναγνώριση της γραμμής επαφής.

γ. Η Ρωσία θα εγκαταλείψει άλλα συμφωνημένα εδάφη που ελέγχει εκτός των πέντε συγκεκριμένων περιοχών.

δ. Οι ουκρανικές δυνάμεις θα αποσυρθούν από το τμήμα της περιφέρειας Ντονέτσκ που ελέγχουν σήμερα, και η περιοχή αυτή θα χαρακτηριστεί ουδέτερη αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη, διεθνώς αναγνωρισμένη ως έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Οι ρωσικές δυνάμεις δεν θα εισέλθουν στη ζώνη αυτή.

22. Μόλις συμφωνηθούν οι μελλοντικές εδαφικές ρυθμίσεις, τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία δεσμεύονται να μην τις αλλάξουν με τη χρήση βίας. Τυχόν εγγυήσεις ασφαλείας δεν θα ισχύουν σε περίπτωση παραβίασης αυτής της υποχρέωσης.

23. Η Ρωσία δεν θα παρεμποδίζει τη χρήση του ποταμού Δνείπερου από την Ουκρανία για εμπορικούς σκοπούς και θα επιτευχθούν συμφωνίες για την ελεύθερη μετακίνηση των φορτίων σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας.

24. Θα συσταθεί ανθρωπιστική επιτροπή για την επίλυση εκκρεμών ζητημάτων:

α. Όλοι οι εναπομείναντες αιχμάλωτοι και σοροί θα ανταλλαχθούν σύμφωνα με την αρχή «όλοι για όλους».

β. Όλοι οι πολίτες κρατούμενοι και όμηροι θα επιστραφούν, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών.

γ. Θα υπάρξει πρόγραμμα επανένωσης οικογενειών.

δ. Θα θεσπιστούν προβλέψεις για την αντιμετώπιση του πόνου και των απωλειών των θυμάτων της σύγκρουσης.

25. Η Ουκρανία θα διεξαγάγει εκλογές μέσα σε 100 ημέρες.

26. Όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη σύγκρουση θα λάβουν πλήρη αμνηστία για ενέργειες που έγιναν κατά τη διάρκεια του πολέμου και συμφωνούν να μην εγείρουν μελλοντικές απαιτήσεις ή να επιδιώξουν περαιτέρω διευθετήσεις διαφορών.

27. Η συμφωνία αυτή θα είναι νομικά δεσμευτική. Η εφαρμογή της θα παρακολουθείται και θα διασφαλίζεται από ένα Συμβούλιο Ειρήνης, με πρόεδρο τον Ντόναλντ Τραμπ. Θα υπάρχουν κυρώσεις για τυχόν παραβίαση.

28. Μόλις όλα τα μέρη συμφωνήσουν στο μνημόνιο αυτό, η κατάπαυση του πυρός θα τεθεί άμεσα σε ισχύ, με τα δύο μέρη να αποσύρονται στα συμφωνημένα σημεία ώστε να ξεκινήσει η εφαρμογή της συμφωνίας

