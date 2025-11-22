search
ΣΑΒΒΑΤΟ 22.11.2025 10:19
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.11.2025 09:44

Ξεκινά η σύνοδος της G20 στη σκιά του μποϊκοτάζ από τις ΗΠΑ και των εντάσεων για την Ουκρανία

22.11.2025 09:44
g20

Η διήμερη σύνοδος των κρατών της ομάδας των 20 μεγαλύτερων οικονομιών (G20) ξεκινά σήμερα στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής, επισκιασμένη από την απουσία πολλών ηγετών καθώς και τις δύσκολες διαβουλεύσεις σχετικά με το αμερικανικό σχέδιο για την ειρήνη στην Ουκρανία.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ καθώς και οι ηγέτες της Ρωσίας και της Κίνας -Βλαντίμιρ Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ- είναι μεταξύ αυτών που ακύρωσαν τη συμμετοχή τους στην πρώτη σύνοδο της G20 στην αφρικανική ήπειρο. Απόντες θα είναι επίσης οι ηγέτες του Μεξικού και της Αργεντινής.

Η κυβέρνηση του Τραμπ μποϊκοτάρει τελείως τις συνομιλίες, καθώς κατηγορεί την κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής ότι καταπιέζει τους λευκούς γαιοκτήμονες. Η Νότια Αφρική απορρίπτει τις κατηγορίες ως αβάσιμες.

Ο οικοδεσπότης της συνόδου, ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής Σίριλ Ραμαφόζα, ρίχνει το βάρος των διαβουλεύσεων στα θέματα της αλληλεγγύης, της ισότητας και της βιωσιμότητας.

Οι βασικές του προτεραιότητες περιλαμβάνουν τη χαλάρωση του βάρους χρέους στις αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες χώρες, μια δίκαιη ενεργειακή μετάβαση, τη δίκαιη και καθαρή χρήση σπάνιων ορυκτών, τον δίκαιο διαμοιρασμό του βάρους για την προστασία του Κλίματος και την επισιτιστική ασφάλεια.

Χθες ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, κάλεσε τα μέλη της G20 να «χρησιμοποιήσουν την επιρροή και τις φωνές τους για να τερματίσουν τις συγκρούσεις που προκαλούν τόσο θάνατο, καταστροφή και αποσταθεροποίηση σε όλο τον κόσμο».

Διαβάστε επίσης:

Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν: Παραιτήθηκε μετά τη δημόσια διαμάχη της με τον Τραμπ – Το μήνυμα στον αμερικανό πρόεδρο

Μήνυμα Βανς σε «αποτυχημένους διπλωμάτες»: Η ειρήνη στην Ουκρανία δεν θα επιτευχθεί από «πολιτικούς που ζουν σε κόσμο φαντασίας»

Το αμερικανικό σχέδιο στο επίκεντρο της διεθνούς διπλωματίας: Το τελεσίγραφο Τραμπ σε Ζελένσκι, η θέση του Πούτιν και η αντίδραση της ΕΕ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
adonis-georgiadis-vouli-7-7-25
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για Κωνσταντοπούλου: Ευτυχώς βάλαμε κόφτη στη Βουλή, γιατί η Κωνσταντοπούλου θα μίλαγε καμιά βδομάδα για τον… ήρωα Διαμαντή

matsouka
LIFESTYLE

Μηνύσεις ετοιμάζει η Ματσούκα: «Θα κινηθώ νομικά για την ηχογράφηση χωρίς άδεια»

g20
ΚΟΣΜΟΣ

Ξεκινά η σύνοδος της G20 στη σκιά του μποϊκοτάζ από τις ΗΠΑ και των εντάσεων για την Ουκρανία

LEOFOREIO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Νέος ΚΟΚ: Πιάνουν …δουλειά οι κάμερες AI σε 600 λεωφορεία που θα «κόβουν» κλήσεις – Πώς θα λειτουργεί το σύστημα

gripi_new
ΥΓΕΙΑ

Σε επαγρύπνηση τα συστήματα υγείας για την ασυνήθιστη έξαρση της γρίπης- Τα συμπτώματα του νέου στελέχους Κ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
atixima-ithopoioi-aleiferopoulos
LIFESTYLE

Ατύχημα επί σκηνής στο θέατρο Άλμα – Αλειφερόπουλος και Μήλιας έπεσαν από σκαλιά, ακυρώνονται μέχρι την Κυριακή οι παραστάσεις

ALKOTEST NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Διπλώματα οδήγησης: Φρένο στις ανανεώσεις άνω των 65 ετών, στοπ στην οδήγηση χωρίς αλκοτεστ και κράνος

GRAND_HOTEL
MEDIA

ΑΝΤ1: «Check out» από τις Κυριακές κάνει το «Grand Hotel»

ece372348-fig-0001-m
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Καναδάς: Ευφυής λύκαινα ανεβάζει από το βυθό μια παγίδα για καβούρια για να τραφεί, εκπλήσσοντας τους επιστήμονες (videos)

santorini_new
ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Οι επιστήμονες δίνουν απάντηση - Βρήκαν τι προκάλεσε την έντονη σεισμική δραστηριότητα του 2025

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 22.11.2025 10:15
adonis-georgiadis-vouli-7-7-25
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για Κωνσταντοπούλου: Ευτυχώς βάλαμε κόφτη στη Βουλή, γιατί η Κωνσταντοπούλου θα μίλαγε καμιά βδομάδα για τον… ήρωα Διαμαντή

matsouka
LIFESTYLE

Μηνύσεις ετοιμάζει η Ματσούκα: «Θα κινηθώ νομικά για την ηχογράφηση χωρίς άδεια»

g20
ΚΟΣΜΟΣ

Ξεκινά η σύνοδος της G20 στη σκιά του μποϊκοτάζ από τις ΗΠΑ και των εντάσεων για την Ουκρανία

1 / 3