ΚΟΣΜΟΣ

22.11.2025 17:53

Βραζιλία: Συνελήφθη προληπτικά ο Μπολσονάρο για να αποτραπεί «απόπειρα απόδρασης»

22.11.2025 17:53
bolsonarou 998- new

Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐρ Μπολσονάρο, συνελήφθη το Σάββατο στην κατοικία του στην πρωτεύουσα της Βραζιλίας, προκειμένου να αποτραπεί μια πιθανή «απόπειρα απόδρασης», λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της ποινής φυλάκισης που του επιβλήθηκε για την ηγεσία μιας απόπειρας πραξικοπήματος, σύμφωνα με το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας.

Σε δήλωσή της, η Ομοσπονδιακή Αστυνομία ανέφερε ότι εκτέλεσε ένα προληπτικό ένταλμα σύλληψης που είχε ζητηθεί από την ίδια την αστυνομία και είχε εγκριθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο, σύμφωνα με την CNN Brasil. Συνελήφθη στην κατοικία του στην Μπραζίλια.

Πηγές ανέφεραν ότι η αιτία για το αίτημα προληπτικής κράτησης ήταν η διαμαρτυρία που οργάνωσε ο μεγαλύτερος γιος του Μπολσονάρο, ο γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρο, μπροστά από το συγκρότημα κατοικιών όπου ζει ο πρώην πρόεδρος.

Οι δικηγόροι του Μπολσονάρο δεσμεύτηκαν να ασκήσουν έφεση κατά της σύλληψης και απέρριψαν τον ισχυρισμό ότι ο πρώην πρόεδρος προσπαθούσε να διαφύγει.

Ο Φλάβιο Μπολσονάρο περιέγραψε την αγρυπνία, που αρχικά είχε προγραμματιστεί για το Σάββατο το βράδυ τοπική ώρα, ως μια ευκαιρία να προσευχηθούν για τον πατέρα του μετά τις πρόσφατες αναφορές για την κακή κατάσταση της υγείας του και «για την επιστροφή της δημοκρατίας στη χώρα μας».

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας ανακοίνωσε το Σάββατο ότι έλαβε πληροφορίες σχετικά με την «συγκέντρωση υποστηρικτών» στην αγρυπνία, οι οποίες υποδείκνυαν «υψηλή πιθανότητα απόπειρας απόδρασης».

Η συγκέντρωση θα μπορούσε να «φτάσει σε μεγάλη κλίμακα» και να διαρκέσει αρκετές ημέρες, με αποτέλεσμα «απρόβλεπτα αποτελέσματα, εξελίξεις και συνέπειες», ανέφερε το δικαστήριο.

Επιπλέον, το δικαστήριο δήλωσε ότι είχε ενημερωθεί για παραβίαση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού παρακολούθησης του Μπολσονάρου τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου.

«Οι πληροφορίες επιβεβαιώνουν την πρόθεση του καταδικασθέντος να σπάσει το ηλεκτρονικό βραχιόλι στον αστράγαλο, προκειμένου να εξασφαλίσει την επιτυχία της απόδρασής του, η οποία διευκολύνθηκε από τη σύγχυση που προκάλεσε η διαδήλωση», ανέφερε το δικαστήριο.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μπολσονάρο καταδικάστηκε νωρίτερα φέτος σε 27 χρόνια φυλάκισης για συνωμοσία με σκοπό να παραμείνει στην εξουσία μετά την ήττα του στις εκλογές του 2022 από τον πρόεδρο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα και βρίσκεται υπό κατ’ οίκον περιορισμό.

ΣΑΒΒΑΤΟ 22.11.2025 19:47
