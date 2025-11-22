search
ΚΟΣΜΟΣ

22.11.2025 13:00

Γαλλία: Πρωτοφανές αποτέλεσμα σε ψηφοφορία στη Βουλή για τον προϋπολογισμό – Απορρίφθηκε σχεδόν ομόφωνα

22.11.2025 13:00
gallia vouli 99- new

Οι βουλευτές στη Γαλλία απέρριψαν σχεδόν ομόφωνα σε πρώτη ανάγνωση το σχέδιο προϋπολογισμού του κράτους το 2026 τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Πρόκειται για μια κίνηση που έχει να συμβεί για πολλά χρόνια, σύμφωνα με τα γαλλικά ΜΜΕ και χαρακτηρίζεται ως ένας «πολύ άσχημος οιωνός» για το αν τελικά θα εγκριθεί ή όχι αυτός ο προϋπολογισμός.

Έπειτα από εβδομάδες διαλόγου (και 125 ώρες συνεδρίασης στη κάτω Βουλή) για τον φόρο κληρονομιάς και για τον φορολογικό συντελεστή των μεγάλων εταιρειών, 404 μέλη της κάτω Βουλής απέρριψαν την πτυχή των εσόδων και μόνο ένας ψήφισε υπέρ! Αλλοι 84 απείχαν.

Ο Χάρολντ Χιουάρτ, μέλος της κεντρώας ομάδας Λίοτ, ήταν ο μόνος που ψήφισε υπέρ.

Είναι η πρώτη φορά στην σύγχρονη ιστορία της χώρας που ο προϋπολογισμός απορρίπτεται τόσο μαζικά.

Εκ των πραγμάτων, το κείμενο της κυβέρνησης επιστρέφει στη Γερουσία, που θα το εξετάσει την επόμενη εβδομάδα, σε ένα σημαντικό πισωγύρισμα για την κυβέρνηση. Ο πρωθυπουργός Λεκορνί έχει ήδη κάνει οπισθοχωρήσεις στο νομοσχέδιο για να ικανοποιήσει τα άλλα κόμματα, ωστόσο ούτε αυτό αποδείχθηκε αρκετό, τουλάχιστον ως προς την έγκριση από τη κάτω Βουλή.

1 / 3