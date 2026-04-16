Πανελλήνιοι Αγώνες Special Olympics «Λουτράκι 2026» – Για δέκατη χρονιά η μεγάλη αθλητική διοργάνωση προάγει έναν κόσμο μακριά από αποκλεισμούς και διακρίσεις

Ο αθλητισμός έχει πάντα έναν μαγικό τρόπο να γεφυρώνει διαφορές, να μειώνει αποστάσεις, να προάγει έναν κόσμο απαλλαγμένο από αποκλεισμούς και διακρίσεις.

Τα Special Olympics Hellas πιστά στο ανά διετία ραντεβού τους διοργανώνουν για δέκατη χρονιά τους Πανελλήνιους Αγώνες Special Olympics στο Λουτράκι Κορινθίας.

Περισσότεροι από 450 αθλητές και αθλήτριες απ’όλη την Ελλάδα, συνοδευόμενοι από τους προπονητές τους και δεκάδες εθελοντές, θα δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό, υπενθυμίζοντάς μας ότι στον αθλητισμό δεν υπάρχουν διακρίσεις.

Η επίσημη έναρξη των Αγώνων θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Μαΐου 2026 και ώρα 19:00, στο Θέατρο «Παντελής Ζερβός» στο Λουτράκι. Την παρουσίαση της Τελετής Έναρξης θα αναλάβουν η Τζένη Μελιτά και ο Σπύρος Μαργαρίτης, οι οποίοι θα καλωσορίσουν θερμά τους αθλητές στην κορυφαία στιγμή της διοργάνωσης. Οι αθλητές θα έχουν ενεργό ρόλο στο Τελετουργικό μέρος, στο οποίο θα λάβει μέρος και η Φιλαρμονική του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων.

Οι συμμετέχοντες θα διαμείνουν στις εγκαταστάσεις του Sportcamp Λουτρακίου, όπου θα πραγματοποιηθούν και τα αθλήματα του Ποδοσφαίρου, Μπάσκετ, Κολύμβησης και Bocce, ενώ παράλληλα θα διεξαχθούν αγώνες Καγιάκ στο Ηραίο στη Λίμνη Βουλιαγμένης και Στίβου στο «Θώδειο» Δημοτικό Στάδιο Λουτρακίου. Ξεχωριστή δράση θα αποτελέσει το Unified Sports Experience, όπου αθλητές με και χωρίς νοητική αναπηρία θα αγωνιστούν μαζί σε μεικτές ομάδες. Οι μεικτές αυτές ομάδες, στις οποίες θα συμμετάσχουν και εργαζόμενοι από τις εταιρείες που υποστηρίζουν τα Special Olympics Hellas, έχουν ιδιαίτερη σημασία καθώς κάνουν πράξη την αποστολή του Οργανισμού για έναν κόσμο χωρίς αποκλεισμούς.

Ο Πρόεδρος των Special Olympics Hellas, Πρέσβυς ε.τ. Διονύσιος Κοδέλλας, δήλωσε:

«Οι Αγώνες στο Λουτράκι είναι η απόδειξη ότι στο γήπεδο οι διαφορές γεφυρώνονται και η αγωνιστικότητα γίνεται η κοινή γλώσσα που μας ενώνει όλους. Σας προσκαλούμε σε αυτή τη γιορτή της ισότητας να υποστηρίξετε τους αθλητές και τις αθλήτριές μας για να υπερβούν τα όρια τους, μέσα από την διαρκή τους προσπάθεια και αφοσίωση.»

Η πραγματοποίηση των Αγώνων δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την πολύτιμη υποστήριξη των χορηγών των Special Olympics Hellas: Μέγας Δωρητής το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Χρυσός Χορηγός η Attica Group, Χορηγός ιματισμού η Admiral, Αργυροί Χορηγοί οι εταιρείες ΔΕΣΦΑ, Τεκτονικό Ίδρυμα, AVAX, ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε, ΔΕΛΤΑ, Al Khashlok Group, Ίδρυμα Π. Γιαννακόπουλος, και Κλέλια Χατζηιωάννου. Σημαντική είναι και η στήριξη της Motor Oil, Intrum, ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ, Χαλυβουργία Ελλάδος, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Όμιλος Qualco και Qualco Foundation, Ίδρυμα Αντώνιος και Ιωάννης Αγγελικούσης, Παπαδοπούλου και Gastrade. Καθοριστική είναι και η συμβολή των Toyota και Lions Clubs International Foundation. Τέλος, η adidas, ως volunteer partner θα συνδράμει με το ανθρώπινο δυναμικό της στελεχώνοντας εθελοντικά τους Αγώνες. Χορηγοί Επικοινωνίας της διοργάνωσης είναι το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων και η Εταιρεία Στρατηγικής Επικοινωνίας SOCIALDOO.

Καθοριστική είναι επίσης και η συμβολή του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, της Ελληνικής Αστυνομίας, της Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, τη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.