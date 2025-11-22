search
ΣΑΒΒΑΤΟ 22.11.2025 13:54
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.11.2025 12:51

Νιγηρία: Στους 315 οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί που απήχθησαν από καθολικό σχολείο

22.11.2025 12:51
nigiria_ekklisia

Χριστιανική ένωση ανακοίνωσε το Σάββατο ότι ο αριθμός των μαθητών και των εκπαιδευτικών που απήχθησαν χθες σε καθολικό σχολείο στο κέντρο της Νιγηρίας αυξήθηκε σε 315, στη δεύτερη επίθεση αυτού του είδους σε μία εβδομάδα ύστερα από την απαγωγή 25 μαθητριών στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας.

Η Ένωση χριστιανών της Νιγηρίας (CAN) δήλωσε σε ανακοίνωση ότι αναθεωρεί τον προηγούμενο απολογισμό των 227 απαχθέντων «ύστερα από διασταύρωση και τελική καταγραφή», προσθέτοντας ότι «ο συνολικός αριθμός των θυμάτων που απήχθησαν…στο πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο καθολικό σχολείο St. Mary στο Παπίρι», στην περιοχή Αγκουάρα, στην πολιτεία του Νίγηρα «αυξήθηκε πλέον σε 303 μαθητές και 12 εκπαιδευτικούς».

Ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει περίπου το μισό των μαθητών στο σχολείο (629 εγγεγραμμένοι).

Οι αρχές στις γειτονικές πολιτείες Κατσίνα και Πλατό έδωσαν εντολή να κλείσουν προληπτικά όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Η κυβέρνηση στην πολιτεία του Νίγηρα έχει επίσης κλείσει πολλά σχολεία και ο πρόεδρος Μπόλα Τινούμπου ακύρωσε τις υποχρεώσεις του στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής του στη σύνοδο της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής, για να διαχειριστεί την κρίση.

Η απαγωγή στο St.Mary έγινε μετά από ένοπλη επίθεση τη Δευτέρα σε σχολείο στη πολιτεία Κέμπι, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, κατά την οποία απήχθησαν 25 μαθήτριες.

Οι δυο απαγωγές καθώς και η επίθεση την Τρίτη σε εκκλησία στην Ερούκου (δυτικά), στην οποία δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, καταγράφονται με φόντο την πρόσφατη απειλή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να διατάξει στρατιωτική επέμβαση στη Νιγηρία, καθώς όπως κατήγγειλε οι χριστιανοί στη χώρα υφίστανται διωγμό από ριζοσπάστες ισλαμιστές.

Διαβάστε επίσης:

Πόλεμος και διαφθορά στην Ουκρανία

ΗΠΑ: Στο Κογκρέσο ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν – Ενεργειακά ντιλ 30 δισ. ανάμεσα σε Ριάντ και Ουάσιγκτον

Εκχώρηση εδαφών, μείωση στρατού και περιορισμός οπλισμού – Τι προβλέπει το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trena_tebi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Το δεύτερο δεκαήμερο του Δεκέμβρη οι απολογίες Τριαντόπουλου – Αγοραστού για το μπάζωμα

kykloma klopon (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Έκλεβαν ρούχα από εμπορικά κέντρα της Αθήνας και τα πωλούσαν στα Τίρανα – Πώς δρούσε το κύκλωμα, 8 συλλήψεις

tsimitselis-new
LIFESTYLE

Τσιμιτσέλης για Παπανώτα: «Δεν θα κάτσω να τον πείσω να με συμπαθήσει με το ζόρι»

xristidou_liagkas
MEDIA

Η απάντηση της Χρηστίδου στον Λιάγκα: «Δεν γίνεται να είσαι συνέχεια το θύμα που όλοι σου επιτίθονται»

astynomia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Συνελήφθησαν 16χρονος και 17χρονος για απόπειρα βιασμού ανήλικης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ALKOTEST NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Διπλώματα οδήγησης: Φρένο στις ανανεώσεις άνω των 65 ετών, στοπ στην οδήγηση χωρίς αλκοτεστ και κράνος

atixima-ithopoioi-aleiferopoulos
LIFESTYLE

Ατύχημα επί σκηνής στο θέατρο Άλμα – Αλειφερόπουλος και Μήλιας έπεσαν από σκαλιά, ακυρώνονται μέχρι την Κυριακή οι παραστάσεις

GRAND_HOTEL
MEDIA

ΑΝΤ1: «Check out» από τις Κυριακές κάνει το «Grand Hotel»

ece372348-fig-0001-m
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Καναδάς: Ευφυής λύκαινα ανεβάζει από το βυθό μια παγίδα για καβούρια για να τραφεί, εκπλήσσοντας τους επιστήμονες (videos)

likos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αναστάτωση στο Αριστοτέλειο – Λύκος εμφανίστηκε στο προαύλιο του ΤΕΦΑΑ (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 22.11.2025 13:50
trena_tebi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Το δεύτερο δεκαήμερο του Δεκέμβρη οι απολογίες Τριαντόπουλου – Αγοραστού για το μπάζωμα

kykloma klopon (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Έκλεβαν ρούχα από εμπορικά κέντρα της Αθήνας και τα πωλούσαν στα Τίρανα – Πώς δρούσε το κύκλωμα, 8 συλλήψεις

tsimitselis-new
LIFESTYLE

Τσιμιτσέλης για Παπανώτα: «Δεν θα κάτσω να τον πείσω να με συμπαθήσει με το ζόρι»

1 / 3