ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.11.2025 14:39
21.11.2025 12:54

Νιγηρία: Οι εκτελεστές πιστών σε εκκλησία κρατούν 38 ομήρους και ζητούν λύτρα – Απαγωγή ακόμη 52 μαθητών από σχολείο

21.11.2025 12:54
Οι ένοπλοι, οι οποίοι εισέβαλαν το απόγευμα της Τρίτης σε εκκλησία στην πολιτεία Κουάρα της δυτικής Νιγηρίας και σκότωσαν δύο ανθρώπους κατά τη διάρκεια απευθείας μετάδοσης της λειτουργίας, απήγαγαν 38 πιστούς και ζητούν λύτρα ύψους περίπου 60.000 ευρώ ανά πιστό, όπως δήλωσε σήμερα ένας αξιωματούχος της εκκλησίας στο Ρόιτερς.

Η επίθεση της Τρίτης σημειώθηκε αμέσως μετά την απαγωγή 25 μαθητριών σε οικοτροφείο της πολιτείας Κέμπι, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα.

Επιπλέον, νωρίτερα σήμερα ένοπλοι απήγαγαν 52 μαθητές από καθολικό σχολείο.

Η φονική επίθεση σε εκκλησία, η απαγωγή μαθητριών και η σημερινή απαγωγή μαθητών σημειώθηκαν καθώς οι σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Νιγηρίας είναι τεταμένες, με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να καταγγέλλει «τους φόνους χριστιανών» από «ισλαμιστές τρομοκράτες» και να απειλεί με στρατιωτική επέμβαση στη χώρα.

Οι αρχές της Νιγηρίας απορρίπτουν τους ισχυρισμούς της Ουάσιγκτον, λέγοντας ότι στη χώρα σκοτώνονται περισσότεροι μουσουλμάνοι παρά χριστιανοί. Λένε ότι βρίσκονται σε συζητήσεις με την αμερικανική κυβέρνηση για πιθανή συνεργασία σε θέματα ασφαλείας.

Οι επιθέσεις έχουν επίσης φέρει στο προσκήνιο την έλλειψη ασφάλειας στη χώρα αυτή της Δυτικής Αφρικής και έχουν αναγκάσει τον πρόεδρο της χώρας Μπόλα Τινούμπου να αναβάλει ταξίδια του στο εξωτερικό.

