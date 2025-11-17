search
Νιγηρία: Ένοπλοι σκότωσαν υποδιευθυντή σχολείου και απήγαγαν 25 μαθήτριες

Ένοπλοι σκότωσαν ένα μέλος του προσωπικού και απήγαγαν 25 μαθήτριες από οικοτροφείο θηλέων νωρίς σήμερα το πρωί στην πολιτεία Κέμπι της Νιγηρίας, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό από τις δυνάμεις ασφαλείας κι έναν αξιωματούχο του σχολείου ότι σκοτώθηκε ο υποδιευθυντής του.

Οι επιτιθέμενοι, οπλισμένοι με τουφέκια, εισέβαλαν γύρω στη 1 π.μ., τοπική ώρα, στο Κυβερνητικό Δευτεροβάθμιο Σχολείο Θηλέων στην πόλη Μάγκα, σύμφωνα με τις πληροφορίες από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Ο υποδιευθυντής του οικοτροφείου Γιακούμπου Μακούκου πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε όταν αντιστάθηκε στους επιτιθέμενους, ενώ ένας φρουρός ασφαλείας τραυματίστηκε, είπε στο Reuters ένας εκπαιδευτικός που ζήτησε να μην κατονομασθεί επειδή ανησυχούσε για την ασφάλειά του.

Οι ένοπλοι διέφυγαν προς τη γειτονική πολιτεία Ζαμφάρα μαζί με τις μαθήτριες που απήγαγαν, είπε ο εκπαιδευτικός.

Μαζικές απαγωγές από σχολεία σημειώνονται στη βορειοδυτική Νιγηρία, τις οποίες πραγματοποιούν συμμορίες ενόπλων που ζητούν λύτρα, παρά τις υποσχέσεις της κυβέρνησης να ενισχύσει την ασφάλεια στην περιοχή.

