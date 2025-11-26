Ασαφής η κατάσταση των ανδρών της Εθνοφρουράς που δέχτηκαν πυρά έξω από τον Λευκό Οίκο – «Το ζώο που πυροβόλησε θα πληρώσει μεγάλο τίμημα» λέει ο Τραμπ (Video)

Στρατιώτες της Εθνοφρουράς δέχτηκαν πυρά κοντά στον Λευκό Οίκο, με αποτέλεσμα να επιβληθεί lockdown στην προεδρική κατοικία.

Τα δύο μέλη της εθνοφρουράς της Δυτικής Βιρτζίνια υπέκυψαν στα τραύματά τους μετά από πυροβολισμούς στο κέντρο της Ουάσινγκτον, δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης της πολιτείας, Πάτρικ Μόρισεϊ. Ωστόσο, στη συνέχεια ανακάλεσε την προηγούμενη δήλωσή του ότι δύο μέλη της εθνοφρουράς της πολιτείας του πέθαναν την Τετάρτη.

«Λαμβάνουμε αντικρουόμενες αναφορές σχετικά με την κατάσταση των δύο μελών της Φρουράς μας και θα παρέχουμε πρόσθετες ενημερώσεις μόλις λάβουμε πιο ολοκληρωμένες πληροφορίες», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πριν από λίγα λεπτά. «Οι προσευχές μας είναι με αυτά τα γενναία μέλη των ενόπλων δυνάμεων, τις οικογένειές τους και ολόκληρη την κοινότητα της Φρουράς».

Σε προηγούμενη ανάρτησή του είχε γράψει, «Αυτοί οι γενναίοι κάτοικοι της Δυτικής Βιρτζίνια έχασαν τη ζωή τους υπηρετώντας την πατρίδα τους. Είμαστε σε συνεχή επαφή με ομοσπονδιακούς αξιωματούχους καθώς η έρευνα συνεχίζεται», έγραψε σε ανακοίνωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Μόρισεϊ πρόσθεσε ότι «η Δυτική Βιρτζίνια δεν θα ξεχάσει ποτέ την υπηρεσία τους ή τη θυσία τους και θα απαιτήσουμε πλήρη λογοδοσία για αυτή την φρικτή πράξη».

Υπενθυμίζεται ότι ο Μόρισεϊ έστειλε περισσότερα από 300 μέλη της εθνοφρουράς της Δυτικής Βιρτζίνια στην Ουάσινγκτον τον Αύγουστο, για να βοηθήσουν στην «έκτακτη ανάγκη δημόσιας ασφάλειας» του Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό περιελάμβανε την ανάπτυξη εκατοντάδων στρατιωτών της εθνοφρουράς στο Καπιτώλιο της χώρας και την ανάληψη του ελέγχου του αστυνομικού τμήματος της Ουάσινγκτον για ένα μήνα.

Όπως δήλωσε απόψε ο επικεφαλής του Πενταγώνου Πιτ Χέγκσεθ, ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε την ανάπτυξη επιπλέον 500 μελών της Εθνοφρουράς στην Ουάσιγκτον.

Δρακόντεια μέτρα

Ισχυρή αστυνομική παρουσία καθώς και μέλη των Μυστικών Υπηρεσιών έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή γύρω από τον Λευκό Οίκο και έχει γίνει μια σύλληψη. Οι δρόμοι, ακόμη και τα πεζοδρόμια, είναι κλειστά για οχήματα και πεζούς, ενώ οι δημοσιογράφοι έχουν μεταφερθεί σε εσωτερικό χώρο.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) ανέφερε ότι, σύμφωνα με πληροφορίες που είχε από διασώστες, τρεις τραυματίες δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες στο σημείο. Δεν έχει διευκρινιστεί εάν μεταξύ αυτών είναι ο ύποπτος που έχει τεθεί υπό κράτηση.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν βρίσκεται στην Ουάσινγκτον αλλά είναι στη Φλόριντα στην κατοικία του.

Ο πρόεδρος δήλωσε πως το «ζώο» που πυροβόλησε θα «πληρώσει πολύ μεγάλο τίμημα».

Ένοπλα στρατεύματα της Εθνοφρουράς έχουν αναπτυχθεί στην πρωτεύουσα του έθνους από τις αρχές Αυγούστου στο πλαίσιο της καταπολέμησης του εγκλήματος από τον Ντόναλντ Τραμπ.

