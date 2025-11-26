search
ΚΟΣΜΟΣ

26.11.2025 20:03

Τουλάχιστον 36 νεκροί από πυρκαγιά σε πολυώροφα κτίρια στο Χονγκ Κονγκ – 279 άνθρωποι αγνοούνται (Photos/Video)

26.11.2025 20:03
hong kong

Τουλάχιστον 36 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν πυρκαγιά ξέσπασε σε πολλά κτίρια σε πολυώροφο συγκρότημα κατοικιών στο Χονγκ Κονγκ, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Ο ηγέτης του Χονγκ Κονγκ, Τζον Λι, δήλωσε ότι άλλοι 279 άνθρωποι αγνοούνται. Είπε ότι 29 άνθρωποι παραμένουν στο νοσοκομείο.

Περίπου 700 άνθρωποι έχουν εκκενωθεί σε προσωρινά καταφύγια μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε στο συγκρότημα κατοικιών Wang Fuk Court στην περιοχή Τάι Πο της πόλης.

Μεταξύ των νεκρών περιλαμβάνεται ένας πυροσβέστης, δήλωσαν νωρίτερα αξιωματούχοι.

Βίντεο από το σημείο έδειξε τουλάχιστον πέντε κτίρια που βρίσκονται κοντά το ένα στο άλλο να φλέγονται.

Λέγεται ότι αρκετοί πυροσβέστες τραυματίστηκαν ενώ προσπαθούσαν να σβήσουν τις φλόγες καθώς έκαιγαν τους 31όροφους πύργους.

Το οικόπεδο του Wang Fuk Court αποτελούνταν από οκτώ οικοδομικά τετράγωνα με σχεδόν 2.000 διαμερίσματα που στέγαζαν περίπου 4.800 κατοίκους, συμπεριλαμβανομένων πολλών ηλικιωμένων.

Η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε στις 2:51 μ.μ. τοπική ώρα, είχε εξαπλωθεί σε σκαλωσιές από μπαμπού που είχαν στηθεί γύρω από το εξωτερικό του συγκροτήματος, σύμφωνα με αναφορές.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, στο χώρο πραγματοποιούνταν εργασίες ανακαίνισης.

Πλάνα και φωτογραφίες έδειχναν πυκνό καπνό να υψώνεται από τα κτίρια καθώς οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αγωνίζονταν να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες.

Φλόγες και καπνός εξακολουθούσαν να ξεχύνονται από πολλά παράθυρα καθώς έπεφτε η νύχτα.

Το Τάι Πο βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του Χονγκ Κονγκ και κοντά στα σύνορα με την πόλη Σενζέν της ηπειρωτικής Κίνας.

Οι σκαλωσιές από μπαμπού είναι ένα συνηθισμένο θέαμα στο Χονγκ Κονγκ σε έργα κατασκευής και ανακαίνισης κτιρίων.

Ωστόσο, η κυβέρνηση δήλωσε νωρίτερα φέτος ότι θα ξεκινήσει τη σταδιακή κατάργησή τους για δημόσια έργα λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια.

Το Wang Fuk Court είναι ένα συγκρότημα που υπάγεται στο επιδοτούμενο κυβερνητικό πρόγραμμα ιδιοκατοίκησης.

Κατοικείται από το 1983, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του ακινήτου.

