Περίεργη υπόθεση κακοποίησης στη Γαλλία: Αξιωματούχος καλούσε γυναίκες σε συνέντευξη εργασίας και τους έριχνε διουρητικό

Μία νέα υπόθεση κατά συρροή κακοποίησης γυναικών, που θυμίζει την πολύκροτη υπόθεση Πελικό, ερευνούν οι γαλλικές αρχές.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ο Christian Nègre, ο οποίος μέχρι και το 2018 κατείχε ανώτερη θέση στο υπουργείο πολιτισμού.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο ο Nègre εκμεταλλευόμενος τη θέση του στο υπουργείο, καλούσε γυναίκες σε συνέντευξη εργασίας και τους σέρβιρε ρόφημα, στο οποίο είχε ρίξει απαγορευμένο διουρητικό. Η δράση του φαίνεται ότι διήρκησε τουλάχιστον 9 χρόνια, με 240 γυναίκες να πέφτουν θύματα.

Αφού οι συνεντευξιαζόμενες έπιναν το ρόφημα, ο Nègre τους πρότεινε να συνεχίσουν τη συνέντευξη έξω. Πολλές από τις καταγγέλλουσες θυμούνται ότι ένιωθαν όλο και πιο άρρωστες και ότι ένιωθαν την ανάγκη να πάνε επειγόντως τουαλέτα. Μερικές πάνω στην απόγνωση ουρούσαν σε δημόσιο χώρο. Άλλες που δεν μπόρεσαν να συγκρατηθούν έβρεξαν τα ρούχα τους. Μερικές είπαν ότι ένιωθαν ντροπή και ότι το περιστατικό είχε αντίκτυπο στις ζωές τους.

Κρατούσε excel με τα θύματα του και τις αντιδράσεις τους

Η δράση του Nègre αποκαλύφθηκε όταν συνάδελφος παρατήρησε πως να προσπαθούσε να φωτογραφίσει τα πόδια ανώτερης αξιωματούχου και τον κατήγγειλε στην αστυνομία. Στον υπολογιστή του βρέθηκαν αρχεία με φωτογραφίες που δείχνουν τα πόδια γυναικών και ένα έγγραφο excel με τίτλο «Πειράματα». Σε αυτό κατέγραφε τα στοιχεία των γυναικών στις οποίες είχε χορηγήσει διουρητικό εν αγνοία τους και τις αντιδράσεις τους.

Η Sylvie Delezenne, ειδικός στο μάρκετινγκ, θυμάται ότι το 2015 το HR του υπουργείου πολιτισμού την κάλεσε σε συνέντευξη εργασίας. Την είχαν βρει στο Linkedin. «Ήταν το όνειρο μου να δουλέψω για το υπουργείο πολιτισμού», είπε στον Guardian.

Τι θα έλεγες να περπατήσουμε;

Μετά από λίγες ημέρες επισκέφτηκε το υπουργείο, που στεγάζεται στο Λούβρο. Ο Nègre τις έδειξε την αίθουσα συναντήσεων και της προσέφερε καφέ. Αφού αντάλλαξαν μερικές κουβέντες τις πρότεινε να συνεχίσουν τη συνέντευξη στον κήπο, λέγοντας «ο καιρός είναι υπέροχος. Τι θα έλεγες να περπατήσουμε;».

Η συνέντευξη διήρκησε ώρες. Περπατούσαν στους κήπους Tuileries, με την Delezenne να αισθάνεται όλο και πιο έντονα την ανάγκη να ουρήσει. «Ένιωθα μια αυξανόμενη ανάγκη να ουρήσω. Τα χέρια μου έτρεμαν, η καρδιά μου χτυπούσε δυνατά, σταγόνες ιδρώτα έτρεχαν στο μέτωπό μου και κοκκίνιζα».

Εξήγησε στον Nègre ότι θα χρειαστεί ένα διάλειμμα, αλλά εκείνος ακάθεκτος συνέχισε να περπατά. Δεν μπορούσε να κρατηθεί οπότε ξεγυμνώθηκε και ούρησε κάτω μια πεζογέφυρα πάνω από τον Σηκουάνα. Θυμάται ότι ο Nègre την πλησίασε, έβγαλε το σακάκι του και της είπε «Θα σε προστατέψω».

Άσκηση εξουσίας στα σώματα

Η δικηγόρος Louise Beriot, που εκπροσωπεί αρκετά από τα θύματα τόνισε ότι ο κατηγορούμενος με πρόσχημα την σεξουαλική φαντασίωση «ασκούσε εξουσία και κυριαρχία πάνω στο σώμα των θυμάτων του… ταπεινώνοντας τα».

