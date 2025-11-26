Βέλγιο: Τρίτη μέρα γενικής απεργίας – «Παρέλυσαν» τα αεροδρόμια, μεγάλη διαδήλωση το απόγευμα

Σήμερα, κατά την τρίτη και τελευταία ημέρα της απεργίας στο Βέλγιο, ακυρώθηκαν οι περισσότερες πτήσεις από το αεροδρόμιο των Βρυξελλών, ενώ παρατηρούνται πολλά προβλήματα στα δημόσια μέσα μεταφοράς.

Η απεργία, την οποία οργάνωσαν τα βασικά εργατικά συνδικάτα της χώρας, αποτελεί την πιο πρόσφατη μιας σειράς κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας κατά των μέτρων της κυβέρνησης συνασπισμού υπό τον πρωθυπουργό Μπαρτ ντε Βέβερ.

Οι απεργοί είναι αντίθετοι στις προτάσεις της κυβέρνησης για μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας και το συνταξιοδοτικό σύστημα.

Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ακύρωσε όλες τις εξερχόμενες πτήσεις καθώς και 110 από τις 203 εισερχόμενες πτήσεις.

Το άλλο αεροδρόμιο του Βελγίου, το Σαρλερουά, ανέφερε στον ιστότοπό του ότι αναμένει επίσης σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του λόγω της έλλειψης προσωπικού, ενώ πρόσθεσε ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι θα πραγματοποιηθούν οι προγραμματισμένες πτήσεις.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι κατά τη σημερινή, τελευταία ημέρα των τριήμερων κινητοποιήσεων, αναμένεται να παρατηρηθούν τα περισσότερα προβλήματα, μεταξύ άλλων στα σχολεία και τα δημόσια μέσα μεταφοράς, ενώ θα επηρεαστεί και ο ιδιωτικός τομέας.

Διαδήλωση είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα στις Βρυξέλλες. Σε αντίστοιχη κινητοποίηση τον Οκτώβριο είχαν συμμετάσχει περίπου 80.000 άνθρωποι.

«Το μήνυμα του προϋπολογισμού από την κυβέρνηση ντε Βέβερ είναι σκληρό: δουλέψτε περισσότερο για λιγότερη ασφάλεια αναφορικά με τις συντάξεις, την υγεία και την αγοραστική δύναμη», καταγγέλλει το συνδικάτο ABVV- FGTB στον ιστότοπό του.

Ο Γκερτ Τρούγενς, επικεφαλής του συνδικάτου ACLVB, δήλωσε στον βελγικό κρατικό σταθμό VRT ότι λυπάται που η κυβέρνηση δεν είχε διαβουλεύσεις με τα συνδικάτα.

«Οι συμφωνίες δεν υπογράφονται στους δρόμους και τις πορείες. Συμβαίνουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων αλλά πρέπει να δίνεται η ευκαιρία», τόνισε.

Η κυβέρνηση κατέληξε τη Δευτέρα σε συμφωνία για τον προϋπολογισμό του 2026, στον οποίο προβλέπονται ένας νέος φόρος στις τράπεζες και αύξηση των φόρων στα αεροπορικά εισιτήρια και το φυσικό αέριο. Σε συνδυασμό με περικοπές δαπανών η κυβέρνηση αναμένει να μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα κατά 9,2 δισεκ. ευρώ ως το 2029.

Το έλλειμμα της έκτης μεγαλύτερης οικονομίας της ευρωζώνης αναμένεται να φτάσει φέτος το 4,5% του ΑΕΠ της, ενώ το χρέος της το 104,7%, σύμφωνα με την κεντρική τράπεζα, πολύ πάνω από το ανώτατο όριο που προβλέπουν οι κανονισμοί της ΕΕ.

Διαβάστε επίσης:

Τουλάχιστον 4 νεκροί και πολλοί εγκλωβισμένοι από τη φωτιά σε ουρανοξύστες στο Χονγκ Κονγκ (Live/Photos/Video)

Ταϊλάνδη: Στους 33 οι νεκροί από τις πλημμύρες – Εικόνες βιβλικής καταστροφής (photos/videos)

«Δασκάλα της χρονιάς» στις ΗΠΑ καταγράφηκε να δέρνει άγρια τον γιο της – Τον χτύπησε πάνω από 20 φορές με ζώνη – Σοκαριστικό βίντεο