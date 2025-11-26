Ληστεία στο Λούβρο: Ο οδηγός-«κλειδί» και η ξεχασμένη έκθεση ασφαλείας

Εξελίξεις υπάρχουν στην υπόθεση της ληστείας στο Λούβρο. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας La Parisien, ο τέταρτος φερόμενος ληστής που συνελήφθη το πρωί της Τρίτης θεωρείται πιθανόν ο σημαντικότερος από τους τέσσερις που συμμετείχαν στη ληστεία του Λούβρου.

Οι αρχές τον είχαν θέσει υπό παρακολούθηση εδώ και αρκετό καιρό, ελπίζοντας ότι θα τους οδηγούσε στα ίχνη των κοσμημάτων.

Ήταν ένας από τους δύο «οδηγούς» που περίμεναν με σκούτερ τους άλλους δύο συνεργούς τους με τη λεία.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ανταπόκριση της ΕΡΤ, οι κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει την προετοιμασία της ληστείας από τα προάστια του Παρισιού μέχρι και τη στιγμή που ο συγκεκριμένος «οδηγός» εγκατέλειψε το σκούτερ και επιβιβάστηκε σε ένα λευκό βαν μαζί με τα κλεμμένα κοσμήματα, συνολικής αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ.

Οδήγησε από νοτιοανατολικό προάστιο του Παρισιού προς τη δυτική πλευρά της πόλης. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το λευκό βαν ήταν εξοπλισμένο με δύο σειρήνες.

Αξιοσημείωτο επίσης είναι ότι ο τέταρτος ληστής συνελήφθη στη Μαγιέν, περιοχή αρκετά μακριά από το Παρίσι, προς τη Βρετάνη.

Όπως και οι υπόλοιποι, κατάγεται από το δύσκολο προάστιο Ομπερβιλιέ (Aubervilliers).

Οι τέσσερις εμπλεκόμενοι φαίνεται ότι γνωρίζονται άμεσα ή έμμεσα μεταξύ τους, ενώ τα τρία άτομα που συνελήφθησαν ταυτόχρονα με αυτόν ανήκουν στο στενό περιβάλλον του.

Κατά την ανάκριση, δύο από τους φερόμενους ληστές ομολόγησαν τη συμμετοχή τους, ενώ ο τρίτος αρνείται.

Ο τέταρτος θα παραμείνει σε ανακριτική διαδικασία για 96 ώρες, προτού αποφασίσει ο δικαστής αν θα του απαγγελθούν κατηγορίες και αν θα προφυλακιστεί.

Παρά τη φύση της υπόθεσης, το ποινικό μητρώο των συλληφθέντων δεν τους εμφανίζει ως έμπειρους ή μέλη οργανωμένου εγκλήματος.

Δηλώνουν ότι έδρασαν μετά από «παραγγελία» και παραμένουν λακωνικοί για τον ρόλο τους, εμφανιζόμενοι αμήχανοι μπροστά στις διαστάσεις της ληστείας.

Ένας από αυτούς ανέφερε ότι προσλήφθηκε την προηγούμενη ημέρα από άνδρα γνωστό μόνο με ψευδώνυμο.

Ο δεύτερος υποστήριξε ότι δεν γνώριζε πως θα συμμετείχε στη ληστεία του διασημότερου μουσείου στον κόσμο.

Δύο άνδρες τού είχαν προτείνει λίγες μέρες νωρίτερα 15.000 ευρώ για μια «απλή κλοπή», και εκείνος πίστευε ότι επρόκειτο για ληστεία μικρής επιχείρησης σε κλειστό κτίριο κοντά στον Σηκουάνα. Οι δύο ληστές που μπήκαν στην αίθουσα εμφανίστηκαν νευρικοί.

Οι ανακριτικές αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, καθώς η οργάνωση της ληστείας δείχνει ότι υπήρχε προσεκτικός και μακροχρόνιος σχεδιασμός. Πριν την εισβολή, άτομα χρησιμοποιούσαν μυστικά κινητά τηλεφώνα «πολέμου» για να καταγράψουν την περιοχή και το μουσείο στις 22, 23 και 29 Σεπτεμβρίου.

Ένα από αυτά τα κινητά δεν είχε καν κάρτα SIM, αλλά συνδεόταν στο διαδίκτυο μέσω κεραίων κινητής τηλεφωνίας. Ένα άλλο κινητό «μιας χρήσης» χρησιμοποιήθηκε για την κλοπή της μηχανικής σκάλας.

Στις 10 Οκτωβρίου, με πρόσχημα την αγορά οχήματος, δύο κουκουλοφόροι άρπαξαν τα κλειδιά από τον ιδιοκτήτη και αφαίρεσαν το tracker που κατέγραφε τη θέση του.

Την Τετάρτη η εφημερίδα Le Monde αποκάλυψε ότι έκθεση του 2018, την οποία είχε παραγγείλει το Μουσείο του Λούβρου στο τμήμα ασφαλείας του κοσμηματοπωλείου Van Cleef & Arpels, περιέγραφε πόσο «ευάλωτο» ήταν το μπαλκόνι από το οποίο εισέβαλαν οι ληστές επτά χρόνια αργότερα.

Η έκθεση προειδοποιούσε ότι με μια μηχανική σκάλα ήταν δυνατή η είσοδος στην Αίθουσα Απόλλων μέσα σε λίγα λεπτά.

Το κείμενο αυτό «θάφτηκε» και ξεχάστηκε με την αλλαγή διεύθυνσης του μουσείου. Παραμένει άγνωστο αν η έκθεση κατέληξε σε λάθος χέρια. Οι ανακριτές, πάντως, δεν γνώριζαν την ύπαρξή της μέχρι πριν από λίγες ημέρες.

