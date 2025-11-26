search
ΤΕΤΑΡΤΗ 26.11.2025 19:06
ΚΟΣΜΟΣ

26.11.2025 17:23

Οριστική καταδίκη Σαρκοζί για την υπόθεση Bygmalion – Απερρίφθη η έφεσή του

26.11.2025 17:23
Την οριστική καταδίκη του Νικολά Σαρκοζί στην υπόθεση Bygmalion, που αφορά στην παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής του καμπάνιας το 2012, αποφάσισε σήμερα, Τετάρτη 26/11, το Ανώτατο Δικαστήριο της Γαλλίας, απορρίπτοντας την έφεση που είχε καταθέσει ο πρώην πρόεδρος της χώρας.

Όπως αναφέρει ο Guardian, ο Σαρκοζί, που ήταν ο πρόεδρος της Γαλλίας μεταξύ 2007 και 2012, κρίθηκε ένοχος για απόκρυψη παράνομων υπερβάσεων δαπανών για την ανεπιτυχή εκστρατεία επανεκλογής του.

Στην υπόθεση δόθηκε το όνομα «Bygmalion», από το όνομα της εταιρείας εκδηλώσεων που οργάνωσε τις περίτεχνες και επιμελώς κινηματογραφημένες προεκλογικές εμφανίσεις του Σαρκοζί σε στάδια, μπροστά σε χιλιάδες υποστηρικτές που ανέμιζαν σημαίες, όταν αγωνιζόταν για την επανεκλογή του. Τελικά ηττήθηκε από τον Φρανσουά Ολάντ του Σοσιαλιστικού Κόμματος.

Τα τεράστια «αμερικανικού τύπου σόου» και οι υπέρογκες δαπάνες για την επανεκλογή του

Στη δίκη του 2021, ο κρατικός εισαγγελέας είχε επισημάνει την «αδιάφορη» στάση του Σαρκοζί, ο οποίος απαιτούσε μία συγκέντρωση την ημέρα με τη μορφή τεράστιων «αμερικανικού τύπου σόου», επιτρέποντας στο κόστος να αυξηθεί σημαντικά πάνω από το νόμιμο όριο για μια προεδρική εκστρατεία.

Η εισαγγελία τόνισε ότι οι λογιστές είχαν προειδοποιήσει τον Σαρκοζί ότι επρόκειτο να υπερβεί το επίσημο όριο δαπανών των 22,5 εκατ. ευρώ, αλλά εκείνος επέμεινε να πραγματοποιήσει περισσότερες εκδηλώσεις για να αντιμετωπίσει τον Ολάντ, ο οποίος κέρδιζε έδαφος.

Στο τέλος, οι δαπάνες της εκστρατείας του Σαρκοζί έφτασαν τουλάχιστον τα 42,8 εκατ. ευρώ, σχεδόν το διπλάσιο του νόμιμου ορίου, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

Ο Σαρκοζί, που αρνήθηκε οποιαδήποτε παρατυπία, ξεκίνησε μια διαδικασία έφεσης που διήρκησε αρκετά χρόνια, με το Ανώτατο Δικαστήριο της Γαλλίας, το Cour de Cassation, να επικυρώνει τώρα την προηγούμενη απόφαση, καθιστώντας την καταδίκη του Σαρκοζί οριστική.

Ο Σαρκοζί, που αποφυλακίστηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα για άλλη υπόθεση, θα πρέπει τώρα να εκτίσει την ποινή του. Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας είχε καταδικαστεί σε ένα έτος φυλάκισης, εκ του οποίου έξι μήνες χωρίς αναστολή. Η εξάμηνη ποινή μπορεί να εκτιθεί με τρόπους, όπως η χρήση ηλεκτρονικού βραχιολιού, χωρίς φυλάκιση.

Σημειώνεται ότι ο Νικολά Σαρκοζί έχει βρεθεί αντιμέτωπος με σειρά νομικών προκλήσεων μετά την αποχώρησή του από το προεδρικό αξίωμα. Ο ίδιος τώρα ετοιμάζει έφεση κατά της καταδίκης του για εγκληματική συνωμοσία, σχετικά με σχέδιο χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας στις προεδρικές εκλογές του 2007 από το καθεστώς του Μουαμάρ Καντάφι.

Η καταδίκη αυτή είχε οδηγήσει τον Οκτώβριο τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας στη φυλακή La Santé στο Παρίσι, όπου πέρασε 20 ημέρες, μια εμπειρία που περιέγραψε ως «εξαντλητική» και «εφιάλτη». Αποφυλακίστηκε στις 10 Νοεμβρίου.

