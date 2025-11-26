Ο Ρούτε αποκλείει το ρωσικό βέτο στην ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ – «Δεν αποφασίζει η Μόσχα»

Η Ρωσία δεν έχει βέτο στην προσπάθεια του Κιέβου να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, δήλωσε την Τετάρτη ο επικεφαλής της συμμαχίας Μαρκ Ρούτε, απορρίπτοντας μια πρόταση ειρηνευτικής συμφωνίας που υπέβαλαν η Μόσχα και η Ουάσινγκτον, η οποία θα εμπόδιζε την Ουκρανία να ενταχθεί στη συμμαχία.

«Η Ρωσία δεν έχει ούτε δικαίωμα ψήφου ούτε βέτο για το ποιος μπορεί να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Ρούτε σε συνέντευξή του στην El País και στο γερμανικό μέσο RND. Η ιδρυτική Συνθήκη της Ουάσινγκτον της συμμαχίας «επιτρέπει σε οποιαδήποτε χώρα στον ευρωατλαντικό χώρο να ενταχθεί», πρόσθεσε.

Τα σχόλια του Ρούτε ακολουθούν μια πρόταση υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πλήρους πολέμου της Ρωσίας, η οποία διέρρευσε την περασμένη εβδομάδα, η οποία περιελάμβανε την διάταξη ότι το ΝΑΤΟ συμφωνούσε «ότι δεν θα δεχτεί την Ουκρανία σε καμία στιγμή στο μέλλον».

Το σχέδιο των 28 σημείων έχει έκτοτε τροποποιηθεί σε ένα σχέδιο 19 σημείων που αποδυναμώνει ορισμένα από τα πιο φιλορωσικά στοιχεία του. Μια εναλλακτική ευρωπαϊκή πρόταση απορρίπτει την ιδέα του αποκλεισμού της Ουκρανίας από το ΝΑΤΟ.

Ο Ρούτε μείωσε κάπως την ένταση του σχολίου του, επιμένοντας ότι τρέφει θετικά συναισθήματα για τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. «Μου αρέσει αυτός ο τύπος», είπε.

Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ έχουν διστάσει να εκδώσουν άμεση πρόσκληση στην Ουκρανία να ενταχθεί στον οργανισμό, αλλά τα μέλη πέρυσι συμφώνησαν ότι η υποψηφιότητα του Κιέβου ήταν «μη αναστρέψιμη» – μια δήλωση που ο Ρούτε έχει επαναλάβει έκτοτε παρά την αντίθεση του Τραμπ και άλλων χωρών μελών στην ένταξη της χώρας.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ αναγνώρισε ότι αρκετοί «σύμμαχοι… αντιτίθενται επί του παρόντος στην ένταξη της Ουκρανίας».

Ο Ρούτε δήλωσε ότι το τρέχον ειρηνευτικό σχέδιο, το οποίο προέκυψε μετά από ευρύτερες διπλωματικές συνομιλίες στη Γενεύη την Κυριακή, παρείχε «καλή βάση για περαιτέρω συζητήσεις», αλλά πρόσθεσε ότι οποιαδήποτε πρόταση θα απαιτήσει μια «ξεχωριστή, παράλληλη συζήτηση» με το ΝΑΤΟ «για ορισμένα ζητήματα».

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε την Τετάρτη ότι οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με την υποψηφιότητα της Ουκρανίας για ένταξη στην ΕΕ ή τη συμμαχία δεν θα πρέπει να λαμβάνεται μονομερώς.

«Τίποτα για την Ευρώπη χωρίς την Ευρώπη, τίποτα για το ΝΑΤΟ χωρίς το ΝΑΤΟ», είπε στους ευρωβουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο Ρούτε δήλωσε επίσης ότι η συμμαχία θα παραδώσει όπλα συνολικής αξίας 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ουκρανία στο πλαίσιο ενός σχεδίου υπό την ηγεσία του ΝΑΤΟ, το οποίο προβλέπει την αγορά αμερικανικών όπλων από τους Ευρωπαίους συμμάχους για το Κίεβο «μέχρι το τέλος του έτους».

Έντεκα χώρες έχουν μέχρι στιγμής συνεισφέρει σε πέντε πακέτα ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων στο πλαίσιο του λεγόμενου προγράμματος PURL, ενώ ένα έκτο πακέτο αναμένεται τις επόμενες ημέρες. Τα υπόλοιπα χρήματα θα προέλθουν από ένα μείγμα μελλοντικών πακέτων και πληρωμών εκτός κύκλου, σύμφωνα με ένα άτομο που γνωρίζει το θέμα, το οποίο έλαβε την ανωνυμία του για να μιλήσει ελεύθερα για το ευαίσθητο θέμα.

Ο Ρούτε προειδοποίησε ότι η Μόσχα δεν θα σταματήσει να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια της Ευρώπης, ακόμη και αν συμφωνήσει σε μια ειρηνευτική συμφωνία. «Η Ρωσία θα συνεχίσει να αποτελεί μακροπρόθεσμη απειλή για μεγάλο χρονικό διάστημα», είπε.

Διαβάστε επίσης:

Τουλάχιστον 36 νεκροί από πυρκαγιά σε πολυώροφα κτίρια στο Χονγκ Κονγκ – 279 άνθρωποι αγνοούνται (Photos/Video)

Οι χώρες της ΕΕ αναζητούν επειγόντως plan Β για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας – Στο τραπέζι δάνειο «γέφυρα» μέσω κοινού δανεισμού

Πόσο μακριά είναι ακόμα η ειρήνη στην Ουκρανία – Το «όχι» Τραμπ σε Ζελένσκι για συνάντηση, οι κατάσκοποι της Ουάσινγκτον και το σαμποτάζ της ΕΕ