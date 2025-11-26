Πόσο μακριά είναι ακόμα η ειρήνη στην Ουκρανία – Το «όχι» Τραμπ σε Ζελένσκι για συνάντηση, οι κατάσκοποι της Ουάσινγκτον και το σαμποτάζ της ΕΕ

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε τις ουκρανικές προτάσεις για συνάντηση αυτή την εβδομάδα, μετά από δύο ημέρες ευρωπαϊκών προσπαθειών για μια θέση στο τραπέζι των ειρηνευτικών συνομιλιών στην Ουκρανία. Μόνο όταν μια ειρηνευτική συμφωνία για τη σύγκρουση βρίσκεται «στα τελικά της στάδια» θα δεχτεί ο Τραμπ να συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η διαρροή την Τρίτη από τους κατασκόπους της Ουάσινγκτον της τηλεφωνικής συνομιλίας των Στιβ Γουίτκοφ και Γιούρι Ουσακόφ έφερε μια προειδοποίηση από έναν ανώτερο αξιωματούχο του Κρεμλίνου για πιθανές εσωτερικές διαμάχες στις ΗΠΑ που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν οποιαδήποτε πρόοδο.

Ωστόσο, ο Τραμπ έδωσε εντολή στον απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ να συναντήσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στη Μόσχα για να συζητήσουν το ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία, το οποίο ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι έχει «βελτιστοποιηθεί» με τη συμβολή και των δύο πλευρών, μετά από τέσσερις ημέρες έκπληξης και διχασμού στη Δυτική Ευρώπη.

Έκπληκτοι από το αμερικανικό σχέδιο, οι Ευρωπαίοι έχουν προωθήσει μια μαξιμαλιστική θέση, απορρίπτοντας κατηγορηματικά τις εδαφικές παραχωρήσεις ως μέρος μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, η οποία αποτελεί κόκκινη γραμμή για τη Μόσχα. Μετά τις συνομιλίες Ουκρανίας-ΗΠΑ στη Γενεύη, το Κίεβο υποστήριξε ότι ο Ζελένσκι ήταν έτοιμος να συναντήσει τον Τραμπ πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών για να «υπογράψει μια συμφωνία», μια προσφορά που απορρίφθηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, προς μεγάλη απογοήτευση του βασικού συμβούλου του Ζελένσκι.

Ο Γερμάκ βρισκόταν στη μέση μιας συνέντευξης με τη New York Post όταν ο Τραμπ δημοσίευσε στο Truth Social ότι δεν θεωρούσε την πρόταση που συζητήθηκε στη Γενεύη την περασμένη εβδομάδα οριστικοποιημένη. Ο Γερμάκ είχε περάσει τα προηγούμενα 30 λεπτά παρουσιάζοντας το έγγραφο ως έναν σχεδόν ολοκληρωμένο κοινό οδικό χάρτη Τραμπ-Ζελένσκι που θα μπορούσε να υπογραφεί κατά τη διάρκεια των Ευχαριστιών.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ κατηγόρησε την Τρίτη την ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο ότι προσπαθούν να υπονομεύσουν τις ειρηνευτικές προσπάθειες του Τραμπ και να διαστρεβλώσουν το σχέδιο «για τη δική τους ατζέντα». Η Μόσχα παραμένει, ωστόσο, έτοιμη να συζητήσει ρήτρες στις αμερικανικές προτάσεις με την Ουάσινγκτον, τόνισε.

Όπως έχουν τα πράγματα, οι δύο πλευρές είναι ουσιαστικά τόσο μακριά όσο ποτέ, παρά τις προτάσεις που κάνει το Κίεβο στην Ουάσινγκτον και την αδιέξοδη «διπλωματία μεγάφωνων» που προέρχεται από τις Βρυξέλλες.

Ποιος την έστησε στον Γουίτκοφ;

Η Ρωσία δήλωσε την Τετάρτη ότι η διαρροή της ηχογράφησης της τηλεφωνικής συνομιλίας μεταξύ κορυφαίων συμβούλων του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν ήταν μια απαράδεκτη προσπάθεια υπονόμευσης των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία και ισοδυναμούσε με υβριδικό πόλεμο.

Το Bloomberg News δημοσίευσε την απομαγνητοφώνηση, μιας τηλεφωνικής συνομιλίας της 14ης Οκτωβρίου, στην οποία ο απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, συμβούλευσε τον βοηθό εξωτερικής πολιτικής του Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ, για το πώς να προτείνει στον Τραμπ ένα ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία.

Το Bloomberg δήλωσε ότι εξέτασε την ηχογράφηση, αλλά δεν ανέφερε πώς απέκτησε πρόσβαση σε μια εξαιρετικά ευαίσθητη συνομιλία μεταξύ κορυφαίων αξιωματούχων των δύο μεγαλύτερων πυρηνικών δυνάμεων του κόσμου.

Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριάμπκοφ δήλωσε ότι ορισμένοι οργανισμοί μέσων ενημέρωσης χρησιμοποιούνται ως μέρος ενός υβριδικού πολέμου πληροφοριών που διεξάγουν οι ευρωπαϊκές χώρες εναντίον της Ρωσίας – και στοχεύει στην υπονόμευση των δεσμών με την Ουάσιγκτον.

Το Bloomberg δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό της ρωσικής κριτικής ή για το πώς απέκτησε τις ηχογραφήσεις.

Ο κορυφαίος δημοσιογράφος του Κρεμλίνου της ρωσικής εφημερίδας Kommersant, ο οποίος πήρε συνέντευξη από τον Ουσακόφ, έθεσε τον τίτλο του άρθρου του: «Ποιος την έστησε στον Στιβ Γουίτκοφ;»

«Στόχος της διαρροής ήταν αναμφίβολα η υπονόμευση των προσπαθειών για τη βελτίωση των ρωσοαμερικανικών σχέσεων και τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας – Ουκρανίας», δήλωσε εξοργισμένος ο Γιούρι Ουσάκοφ, στενός σύμβουλος του Βλαντίμιρ Πούτιν για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Στην Ουάσιγκτον, εμφανίζονται επίσης ενοχλημένοι από τη διαρροή, υπογραμμίζοντας πως ο Στιβ Γουίτκοφ έχει την απόλυτη στήριξη του Ντόναλντ Τραμπ.

«Κανείς δεν πρέπει να δημοσιοποιεί κάτι τέτοιο, κανείς», τόνισε ο Ουσακόφ. «Είναι απολύτως απαράδεκτο, σε τέτοιου είδους σχέσεις, όταν συζητούνται τόσο σοβαρά ζητήματα», είπε.

Ο στόχος της διαρροής των απομαγνητοφωνημένων συνομιλιών είναι «μάλλον για να μπλοκάρουν τη διαδικασία», είπε ο Ουσακόφ και πρόσθεσε: «Δύσκολα γίνεται αυτό για να βελτιωθούν οι σχέσεις».

Δεν είναι σαφές από πού τα μέσα πήραν πληροφορίες για τηλεφωνικές κλήσεις μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον. «Κάποιοι παρακολουθούν, κάποιοι διαρρέουν, αλλά δεν είμαστε εμείς». Οι τηλεφωνικές κλήσεις με τον Γουίτκοφ είναι συχνές, αλλά η Ρωσία δεν αποκαλύπτει ποτέ εμπιστευτικές συζητήσεις στα μέσα. «Δεν σχολιάζω την ουσία των συνομιλιών, επειδή είναι εμπιστευτικές. Κανείς δεν πρέπει να σχολιάζει τέτοια θέματα».

«Είναι βέβαιο πως θα υπάρξουν πολλοί που θα προσπαθήσουν να εκτροχιάσουν μια ειρηνική επίλυση», δήλωσε από την πλευρά του ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Τυπική η συνομιλία, δήλωσε ο Τραμπ

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, μέσα από το Air Force One, χαρακτήρισε «τυπικές διαπραγματεύσεις» την τηλεφωνική συνομιλία που είδε το φως της δημοσιότητας.

Δεν έχω ακούσει ο ίδιος την ηχογράφηση, αλλά απ’ όσο γνωρίζω, αυτές ήταν ρουτίνας διαπραγματεύσεις. Και μπορώ να φανταστώ ότι λέει το ίδιο πράγμα στην Ουκρανία, επειδή και οι δύο πλευρές πρέπει να θυσιάσουν κάτι και να κερδίσουν κάτι.»

Ο Γουίτκοφ «πρέπει να καταφέρει να πουλήσει αυτή τη συμφωνία στην Ουκρανία και πρέπει να καταφέρει να την πουλήσει και στη Ρωσία, αυτό κάνει ένας διαπραγματευτής» πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Τα μέσα ενημέρωσης λένε ψέματα για να ματαιώσουν τα σχέδια του προέδρου. Είναι τόσο απλό» σχολίασε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, άποψη με την οποία συμφώνησε και ο ειδικός εκπρόσωπος του Πούτιν Κίριλ Ντιμιτρίεφ: « Ναι. Και είναι μια καλά χρηματοδοτούμενη, καλά οργανωμένη, κακόβουλη μηχανή μέσων ενημέρωσης που έχει σχεδιαστεί για να διαδίδει ψέματα, να δυσφημεί τους αντιπάλους και να παραπλανά τους ανθρώπους.»

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, κατηγόρησε τους Ευρωπαίους πως μοναδικός στόχος τους είναι να υπονομεύσουν τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. «Η Ευρώπη δεν μπορεί να έχει θέσεις σε συνομιλίες για τη διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία επειδή επιμένει να χρησιμοποιεί το Κίεβο ως πληρεξούσιο για να προσπαθήσει πετύχει αυτό που αποκαλούν στρατηγική ήττα της Ρωσίας», τόνισε.

Οι «ευρωπαϊκές ελίτ» εδώ και καιρό κυριαρχούνται από μια «ρωσοφοβία» και επιδιώκουν να εμποδίσουν κάθε προσπάθεια για επίτευξη μιας συμφωνίας, τόνισε ο Λαβρόφ, επικρίνοντας το ευρωπαϊκό μπλοκ για την «πολεμοχαρή στάση του». «Αυτές οι ελίτ επέλεξαν τον πόλεμο… Κανείς δεν τους ακούει, στερούνται αξιοπιστίας», δήλωσε ο Λαβρόφ και συμπλήρωσε: «Είναι σε σύγχυση. Δεν ξέρουν τι να κάνουν. Πιθανότατα κινδυνεύουν να χάσουν την εξουσία αν αλλάξουν ριζικά τη ρητορική τους».

Διαβάστε επίσης:

Νέα επίθεση Τραμπ κατά γυναίκας δημοσιογράφου των New York Times για άρθρο που αναφέρεται στην… ηλικία του

Πραξικόπημα στη Γουινέα Μπισάου λίγο πριν τα εκλογικά αποτελέσματα – Τον «απόλυτο έλεγχο» της χώρας έχουν οι στρατιωτικοί (Video)

Βενεζουέλα: Με στρατιωτική στολή και ξίφος στο χέρι ο Μαδούρο – «Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή αυτής της γης»