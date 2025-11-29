search
ΚΟΣΜΟΣ

29.11.2025 07:21

Χοακίν Γκουσμάν Λόπες: Ο γιος του «Ελ Τσάπο» θα ομολογήσει την ενοχή του σε αμερικανικό δικαστήριο

29.11.2025 07:21
credit: AP

Ο Χοακίν Γκουσμάν Λόπες, γιος του φυλακισμένου στις ΗΠΑ μεξικανού βαρόνου ναρκωτικών «Ελ Τσάπο», σκοπεύει να ομολογήσει την ενοχή του ενώπιον αμερικανικού δικαστηρίου, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που είδαν χθες Παρασκευή το φως της δημοσιότητας.

Ο αδερφός του, ο Οβίδιο Γκουσμάν είχε δηλώσει ένοχος τον Ιούλιο για συνωμοσία που σχετίζεται με διακίνηση ναρκωτικών και δυο κατηγορίες συμμετοχής σε δραστηριότητες εγκληματικής οργάνωσης. Ομολόγησε επίσης ότι ο ίδιος και οι τρεις αδερφοί του, γνωστοί ως «Λος Τσαπίτος», είχαν αναλάβει τις δραστηριότητες του πατέρα τους, του Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν – ο οποίος εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης σε φυλακή του Κολοράντο – στο διαβόητο καρτέλ της Σιναλόα.

Τον Ιούλιο του 2024, ο Χοακίν Γκουσμάν Λόπες είχε δηλώσει αθώος στις κατηγορίες περί διακίνησης ναρκωτικών, ξέπλυμα χρήματος και κατοχή όπλων. Ωστόσο, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που είδαν χθες Παρασκευή το φως της δημοσιότητας, προτίθεται να αλλάξει στάση ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου στο Σικάγο.

Η σύλληψη στο Τέξας

Ο Χοακίν Γκουσμάν Λόπες συνελήφθη τον Ιούλιο του 2024 κατά την άφιξή του στο Τέξας με ιδιωτικό αεροσκάφος, συνοδευόμενος από τον συνιδρυτή του καρτέλ της Σιναλόα, τον Ισμαέλ «Ελ Μάγιο» Σαμπάδα.

Ο Σαμπάδα ισχυρίστηκε πως είχε παραπλανηθεί σχετικά με τον προορισμό του ταξιδιού και ουσιαστικά απήχθη από τον Γκουσμάν Λόπες που τον μετέφερε παρά τη θέλησή του στις ΗΠΑ. Ακολούθησαν σφοδρές συγκρούσεις ανάμεσα στις δυο φράξιες του ισχυρού καρτέλ – αυτήν που ορκίζεται πίστη στους αδερφούς Γκουσμάν κι εκείνη των υποστηρικτών του Σαμπάδα –, με απολογισμό περίπου 1.200 νεκρούς και 1.400 αγνοούμενους.

Η Ουάσινγκτον κατηγορεί το διαβόητο καρτέλ της Σιναλόα για διακίνηση φαιντανύλης προς τις ΗΠΑ, όπου το συνθετικό οπιοειδές ευθύνεται για δεκάδες χιλιάδες θανάτους τα τελευταία χρόνια.

