Ο Μακρόν ξεκαθαρίζει: Η Γαλλία δεν θα συμμετάσχει σε επιχειρήσεις στο Ορμούζ εν μέσω εχθροπραξιών

Η Γαλλία δεν θα συμμετάσχει ποτέ σε επιχειρήσεις στο Στενό του Ορμούζ διαμήνυσε ο Εμανουέλ Μακρόν, κάνοντας σαφές ότι η χώρα του συνεχίζει τις προετοιμασίες για τη σύσταση μιας συμμαχίας που θα μπορεί να διασφαλίσει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας μόλις λήξουν οι εχθροπραξίες.

«Δεν είμαστε μέρος της σύγκρουσης και, ως εκ τούτου, η Γαλλία δεν θα συμμετάσχει ποτέ σε επιχειρήσεις για το άνοιγμα ή την απελευθέρωση του Στενού του Ορμούζ υπό τις παρούσες συνθήκες», δήλωσε ο Μακρόν στην έναρξη της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου για τη συζήτηση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

«Jamais la France ne prendra part à des opérations d’ouverture et de libération du détroit d’Ormuz», a martelé Emmanuel Macron en réponse à Donald Trump pic.twitter.com/ZAQ93itMZX — Julien Hoez (@JulienHoez) March 17, 2026

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε πιθανή εμπλοκή στο Στενό του Ορμούζ θα μπορούσε να εξεταστεί μόνο υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει προηγηθεί τερματισμός των εχθροπραξιών.

Ο Μακρόν επανέλαβε ότι, εφόσον σταματήσουν οι εχθροπραξίες, «είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε την ευθύνη για ένα σύστημα συνοδείας στο Στενό του Ορμούζ».

🔴🇫🇷🇺🇸🇮🇷 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗘 𝗜𝗡𝗙𝗢 — Emmanuel Macron REFUSE l’appel de Donald Trump : « Jamais la France ne prendra part à des opérations d’ouverture ou de libération du détroit d’Ormuz dans le contexte actuel ». pic.twitter.com/aE7MlpJ8Ge March 17, 2026

Ακόμη, σημείωσε επίσης ότι μια τέτοια αποστολή θα απαιτούσε συντονισμό με το Ιράν, ενώ ξεκαθάρισε πως οποιαδήποτε επιχείρηση στο Στενό του Ορμούζ θα πρέπει να είναι πλήρως διαχωρισμένη από την τρέχουσα πολεμική κατάσταση.

