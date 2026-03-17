Ο Μακρόν ξεκαθαρίζει: Η Γαλλία δεν θα συμμετάσχει σε επιχειρήσεις στο Ορμούζ εν μέσω εχθροπραξιών

Η Γαλλία δεν θα συμμετάσχει ποτέ σε επιχειρήσεις στο Στενό του Ορμούζ διαμήνυσε ο Εμανουέλ Μακρόν, κάνοντας σαφές ότι η χώρα του συνεχίζει τις προετοιμασίες για τη σύσταση μιας συμμαχίας που θα μπορεί να διασφαλίσει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας μόλις λήξουν οι εχθροπραξίες.
«Δεν είμαστε μέρος της σύγκρουσης και, ως εκ τούτου, η Γαλλία δεν θα συμμετάσχει ποτέ σε επιχειρήσεις για το άνοιγμα ή την απελευθέρωση του Στενού του Ορμούζ υπό τις παρούσες συνθήκες», δήλωσε ο Μακρόν στην έναρξη της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου για τη συζήτηση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.
Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε πιθανή εμπλοκή στο Στενό του Ορμούζ θα μπορούσε να εξεταστεί μόνο υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει προηγηθεί τερματισμός των εχθροπραξιών.
Ο Μακρόν επανέλαβε ότι, εφόσον σταματήσουν οι εχθροπραξίες, «είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε την ευθύνη για ένα σύστημα συνοδείας στο Στενό του Ορμούζ».
Ακόμη, σημείωσε επίσης ότι μια τέτοια αποστολή θα απαιτούσε συντονισμό με το Ιράν, ενώ ξεκαθάρισε πως οποιαδήποτε επιχείρηση στο Στενό του Ορμούζ θα πρέπει να είναι πλήρως διαχωρισμένη από την τρέχουσα πολεμική κατάσταση.
