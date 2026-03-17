search
ΤΡΙΤΗ 17.03.2026 16:47
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.03.2026 16:01

Ιράν: Νεκρή η ηγεσία και περίπου 300 μέλη της παραστρατιωτικής δύναμης Μπασίτζ από τις ισραηλινές επιθέσεις

Περίπου 300 μέλη της παραστρατιωτικής δύναμης Μπασίτζ σκοτώθηκαν στα κύματα των νυχτερινών επιθέσεων στο Ιράν, σύμφωνα με το ιρανικό αντιπολιτευόμενο ειδησεογραφικό πρακτορείο Iran International.

Σύμφωνα με τις IDF κατά τις νυχτερινές επιδρομές, στις οποίες φαίνεται ότι σκοτώθηκε ο Αλί Λαριτζανί, σκοτώθηκε και ο επικεφαλής της παραστρατιωτικής δύναμης Μπασίτζ, Γκολαρεμζά Σολεϊμανί, καθώς και ο αναπληρωτής του και άλλοι κορυφαίοι αξιωματούχοι, αλλά δεν έχει δώσει στοιχεία.

Η Μπασίτζ (Basij) διεξάγει επιχειρήσεις επιβολής της θέλησης του καθεστώτος και καταστέλλει βίαια τη διαφωνία.

Η έκθεση αναφέρει ότι οι επιδρομές έπληξαν διάφορα κέντρα διοίκησης και logistics, συμπεριλαμβανομένου ενός χώρου που στέγαζε εκατοντάδες οχήματα που χρησιμοποιούσαν οι δυνάμεις της Μπασίτζ για περιπολίες και περιφρούρηση. Αναφέρει ότι μονάδες που διαδραμάτισαν βασικό ρόλο στην καταστολή των διαμαρτυριών των Ιρανών πολιτών χτυπήθηκαν σκληρά.

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΘΕΑΤΡΟ

ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΕΛΛΑΔΑ

BUSINESS

ΚΟΣΜΟΣ

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3