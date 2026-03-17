Ιράν: Νεκρή η ηγεσία και περίπου 300 μέλη της παραστρατιωτικής δύναμης Μπασίτζ από τις ισραηλινές επιθέσεις

Περίπου 300 μέλη της παραστρατιωτικής δύναμης Μπασίτζ σκοτώθηκαν στα κύματα των νυχτερινών επιθέσεων στο Ιράν, σύμφωνα με το ιρανικό αντιπολιτευόμενο ειδησεογραφικό πρακτορείο Iran International.

Around 300 Basij commanders and field officials were killed in a wave of overnight strikes on key command and operational centers of Iran’s Basij forces, Iran International has learned.



March 17, 2026

Σύμφωνα με τις IDF κατά τις νυχτερινές επιδρομές, στις οποίες φαίνεται ότι σκοτώθηκε ο Αλί Λαριτζανί, σκοτώθηκε και ο επικεφαλής της παραστρατιωτικής δύναμης Μπασίτζ, Γκολαρεμζά Σολεϊμανί, καθώς και ο αναπληρωτής του και άλλοι κορυφαίοι αξιωματούχοι, αλλά δεν έχει δώσει στοιχεία.

Η Μπασίτζ (Basij) διεξάγει επιχειρήσεις επιβολής της θέλησης του καθεστώτος και καταστέλλει βίαια τη διαφωνία.

Η έκθεση αναφέρει ότι οι επιδρομές έπληξαν διάφορα κέντρα διοίκησης και logistics, συμπεριλαμβανομένου ενός χώρου που στέγαζε εκατοντάδες οχήματα που χρησιμοποιούσαν οι δυνάμεις της Μπασίτζ για περιπολίες και περιφρούρηση. Αναφέρει ότι μονάδες που διαδραμάτισαν βασικό ρόλο στην καταστολή των διαμαρτυριών των Ιρανών πολιτών χτυπήθηκαν σκληρά.

