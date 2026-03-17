Washington Post: Το Ισραήλ καλεί τους Ιρανούς σε λαϊκή εξέγερση, ενώ ξέρει ότι θα «σφαγιαστούν»



Ανώτεροι Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει σε Αμερικανούς διπλωμάτες ότι Ιρανοί διαδηλωτές θα «σφαγιαστούν» αν βγουν στους δρόμους εναντίον της κυβέρνησής τους, ακόμη και όταν το Ισραήλ καλεί δημόσια σε λαϊκή εξέγερση, σύμφωνα με τηλεγράφημα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ που αποκάλυψε η Washington Post.

Το τηλεγράφημα, που κυκλοφόρησε από την αμερικανική πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ την Παρασκευή, μετέφερε μια ισραηλινή εκτίμηση ότι το ιρανικό καθεστώς «δεν κλονίζεται» και είναι πρόθυμο να «πολεμήσει μέχρι τέλους», παρά τη δολοφονία του Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ στις 28 Φεβρουαρίου και τη συνεχιζόμενη εκστρατεία βομβαρδισμών από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Exclusive: Israeli officials warned U.S. diplomats that Iranian protesters will “get slaughtered” if they rise against their government, despite Israel’s public support for an uprising, according to a State Department cable. https://t.co/sd2YGB0ndT — The Washington Post (@washingtonpost) March 17, 2026

«Το καθεστώς σκότωσε χιλιάδες ανθρώπους κατά τη διάρκεια των εκτεταμένων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων νωρίτερα φέτος», αναφέρει η εφημερίδα.

Εάν μεγάλος αριθμός Ιρανών επιστρέψει στους δρόμους, οι ισραηλινοί αξιωματούχοι λένε ότι «ο λαός θα σφαγιαστεί» επειδή το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, η κύρια στρατιωτική δύναμη του Ιράν, «έχει το πάνω χέρι», σύμφωνα με το τηλεγράφημα. Η αυθεντικότητα του εγγράφου επιβεβαιώθηκε από δύο αξιωματούχους του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Παρά τις δυσοίωνες προβλέψεις, ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ελπίζουν σε λαϊκή εξέγερση και προέτρεψαν τις Ηνωμένες Πολιτείες να προετοιμαστούν να υποστηρίξουν τους διαδηλωτές σε περίπτωση που αυτό συμβεί, σύμφωνα με το τηλεγράφημα.

Το τηλεγράφημα συνοψίζει τις πρόσφατες συναντήσεις μεταξύ Αμερικανών αξιωματούχων και ανώτερων στελεχών του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας, του Υπουργείου Άμυνας και του Υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ, που πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη και την Πέμπτη.

Αυτό συμβαίνει την ώρα που ο εξόριστος πρίγκιπας του Ιράν, Ρεζά Παχλάβι, καλεί τους Ιρανούς να βγουν στους δρόμους αυτή την εβδομάδα για να γιορτάσουν την αρχαία περσική «Γιορτή της Φωτιάς», γνωστή ως Chaharshanbe Suri.

Η Νάργκες Μπατζόγκλι, ειδική για το Ιράν στο Πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς, δήλωσε ότι οι Ιρανοί είναι από καιρό επιφυλακτικοί ως προς τις προθέσεις του Ισραήλ και ότι τα διφορούμενα μηνύματα που περιέχονται στο τηλεγράφημα θα θεωρηθούν από πολλούς ως σκληρά και εκμεταλλευτικά της ζωής των Ιρανών.

«Πιστεύω ότι πολλοί άνθρωποι θα αισθανθούν πολύ προδομένοι από αυτή την εκτίμηση», είπε η Μπατζόγκλι.

Η ισραηλινή πρεσβεία στην Ουάσιγκτον δήλωσε ότι το Ισραήλ «εστιάζει στην εξάλειψη των στρατιωτικών δυνατοτήτων του καθεστώτος — προς όφελος όλων».

«Οι Ιρανοί έχουν διακινδυνεύσει τη ζωή τους βγαίνοντας στους δρόμους ξανά και ξανά, συμπεριλαμβανομένου και του περασμένου Ιανουαρίου», ανέφερε η πρεσβεία σε δήλωσή της. «Υπάρχουν ομάδες της αντιπολίτευσης που εργάζονται ανεξάρτητα εδώ και χρόνια για την ανατροπή του καθεστώτος».

Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ έχουν χτυπήσει χιλιάδες στόχους στο εσωτερικό του Ιράν, μεταξύ των οποίων πυρηνικές εγκαταστάσεις, αποθέματα βαλλιστικών πυραύλων, αστυνομικά τμήματα και σημεία ελέγχου που έχουν στήσει οι δυνάμεις εσωτερικής ασφάλειας με πολιτικά ρούχα, γνωστές ως «Μπασίτζ».

Σε τηλεοπτική ομιλία του την πρώτη ημέρα των επιθέσεων, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι η χώρα του «θα χτυπήσει σκληρά το τρομοκρατικό καθεστώς και θα δημιουργήσει τις συνθήκες που θα επιτρέψουν στον γενναίο ιρανικό λαό να αποτινάξει το ζυγό αυτού του δολοφονικού καθεστώτος». Έκανε παρόμοια έκκληση την περασμένη εβδομάδα.

Άλλοι ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η επίθεση κατά του Ιράν αποτελεί επιτυχία, ακόμη και αν δεν υλοποιηθεί λαϊκή εξέγερση. «Κάθε μέρα που αποδυναμώνουμε αυτό το καθεστώς είναι κέρδος για το κράτος του Ισραήλ», δήλωσε ο Ζεέβ Ελκίν, μέλος του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας του Ισραήλ, σε συνέντευξη στην ισραηλινή τηλεόραση.

Η Σουζάν Μαλόουνι, ειδική σε θέματα Ιράν και αντιπρόεδρος του Brookings Institution, δήλωσε ότι η ευάλωτη θέση των άοπλων διαδηλωτών του Ιράν θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τους αξιωματούχους των ΗΠΑ και του Ισραήλ. «Ο ιρανικός λαός διατρέχει σοβαρό κίνδυνο αυτή τη στιγμή από το καθεστώς, και θα ήταν λυπηρό αν χρησιμοποιούνταν ως πιόνια σε μια προσπάθεια να πυροδοτηθεί περαιτέρω η κατάσταση», είπε.

Η στάση της κυβέρνησης Τραμπ απέναντι στον κίνδυνο που αντιμετωπίζει η ιρανική αντιπολίτευση έχει αλλάξει από την έναρξη του πολέμου. Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αρχικά προέτρεψε τους Ιρανούς να «αναλάβουν τον έλεγχο της κυβέρνησής τους», αλλά πρόσφατα παραδέχτηκε ότι οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας θα σκότωναν τους διαδηλωτές.

«Έχουν κυριολεκτικά άνδρες στους δρόμους με πολυβόλα, που πυροβολούν τους ανθρώπους αν αυτοί θέλουν να διαδηλώσουν», δήλωσε ο Τραμπ στο Fox News.

«Πραγματικά πιστεύω ότι αυτό αποτελεί ένα μεγάλο εμπόδιο για ανθρώπους που δεν διαθέτουν όπλα», πρόσθεσε.

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσει το τηλεγράφημα που διέρρευσε, δήλωσε ότι ο Τραμπ «δεν θέλει να βλέπει ανθρώπινη δυστυχία πουθενά, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν, όπου το τρομοκρατικό καθεστώς σφαγίαζε διαδηλωτές πριν από την παρέμβαση του προέδρου και τώρα στοχεύει πολίτες σε ολόκληρη την περιοχή».

Η αντίδραση του καθεστώτος στις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου, που προκλήθηκαν από την κακή διαχείριση της οικονομίας του Ιράν και τις αυταρχικές τακτικές, οδήγησε σε μια βίαιη καταστολή που καταδικάστηκε από μεγάλο μέρος της Δύσης.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δηλώνουν επίσης ότι δεν επιδιώκουν πλέον την ανατροπή του εδραιωμένου κληρικού και στρατιωτικού κατεστημένου του Ιράν.

Αν και ο στρατός του Ιράν έχει υποστεί σοβαρές απώλειες από τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις, η ανθεκτικότητα του καθεστώτος αποτελεί μία από τις πολλές παραμέτρους που η κυβέρνηση Τραμπ φαίνεται να υπολόγισε λανθασμένα σε έναν πόλεμο που βρίσκεται στην τρίτη εβδομάδα του χωρίς να διαφαίνεται τέλος.

Τη Δευτέρα, κορυφαίοι σύμμαχοι των ΗΠΑ απέρριψαν το αίτημα του Τραμπ να στείλουν πολεμικά πλοία για να βοηθήσουν στην επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ, της διόδου για το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, την οποία το Ιράν έκλεισε όταν ξέσπασε ο πόλεμος, προκαλώντας ραγδαία αύξηση των τιμών της ενέργειας και φόβους για παγκόσμια ύφεση.

Το Ισραήλ περίμενε ότι η δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν τον περασμένο μήνα θα έσπερνε «περισσότερο χάος» στο καθεστώς αμέσως μετά, δήλωσαν ισραηλινοί αξιωματούχοι στους Αμερικανούς ομολόγους τους, σύμφωνα με το τηλεγράφημα.

Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες, η διατήρηση της εξουσίας από την Ισλαμική Δημοκρατία έχει καταστεί εμφανής από την ικανότητά της να συνεχίζει να εκτοξεύει βαλλιστικούς πυραύλους και drones «όπου θέλουν», δήλωσαν ισραηλινοί αξιωματούχοι σε Αμερικανούς διπλωμάτες, σύμφωνα με το τηλεγράφημα.

Η Maloney δήλωσε ότι την εξέπληξε το γεγονός ότι οι Ισραηλινοί υποτίμησαν την ανθεκτικότητα του καθεστώτος.

«Αυτή η πραγματικά κακώς τεκμηριωμένη υπόθεση είναι ενδιαφέρουσα, δεδομένου του πόσο εντυπωσιακή ήταν η διείσδυση των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών στο Ιράν», είπε. «Προφανώς βρίσκεται στη ρίζα του στρατηγικού λάθους υπολογισμού στο οποίο έπεσαν από κοινού το Ισραήλ και οι ΗΠΑ».

Παρά τις αναφορές ότι ο γιος και διάδοχος του αποθανόντος ανώτατου ηγέτη τραυματίστηκε σε αεροπορική επιδρομή, αξιωματούχοι του Ισραήλ δήλωσαν ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ «εξακολουθεί να είναι επικεφαλής» και «πιο ευθυγραμμισμένος» με τους σκληροπυρηνικούς του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) από ό,τι ο πατέρας του, σύμφωνα με το τηλεγράφημα. Εκτίμησαν ότι το καθεστώς ενδέχεται να μετριάσει τις θέσεις του σε περίπτωση που ο νέος ανώτατος ηγέτης σκοτωθεί, αλλά σημείωσαν ότι είναι «επίμονο» και θα πρέπει να «ανατραπεί από μέσα». »

Την Τρίτη, ο ισραηλινός στρατός ισχυρίστηκε ότι σκότωσε τον διοικητή της Μπασίτζ, μιας δύναμης που εκτιμάται ότι αριθμεί περίπου 1 εκατομμύριο άτομα, και τον επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν.

Το Ιράν έχει χρηματοδοτήσει πολιτοφυλακές και πολιτικά κινήματα σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή που είναι εχθρικά προς το Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης της Χαμάς στη Γάζα, της Χεζμπολάχ στο Λίβανο και των Χούτι στο Υεμένη. Η προσπάθεια του Ισραήλ να προωθήσει μια εξέγερση στο Ιράν ανεξάρτητα από τον αριθμό των θυμάτων συνάδει με την δεκαετή προσπάθειά του να προκαλέσει τον «κατακερματισμό του Ιράν» και την «κατάρρευση του κράτους», δήλωσε η Μπατζόγκλι, η ειδική για το Ιράν.

«Ένας από τους τρόπους για να επιτευχθεί αυτό είναι η δημιουργία περισσότερων ευκαιριών στις οποίες τα όπλα του κράτους στρέφονται εναντίον του πληθυσμού», είπε. «Ο στόχος δεν είναι η δημιουργία μιας φιλελεύθερης δημοκρατίας για τον ιρανικό λαό. Είναι η διεύρυνση του χάσματος μεταξύ της κοινωνίας και του κράτους».

