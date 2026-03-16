ΔΕΥΤΕΡΑ 16.03.2026 12:52
16.03.2026 11:32

Έμεινε μόνος ο Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ – «Όχι» και από τον Στάρμερ για την αποστολή πολεμικών πλοίων

Ο Κιρ Στάρμερ αρνήθηκε τελικά να στείλει πολεμικά πλοία στη Μέση Ανατολή για να προστατέψει τα τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ.

Αν και μέχρι χθες η Βρετανία ήταν η μόνη που έδειχνε θετική στις εκκλήσεις (που σήμερα έγιναν απειλές) του Τραμπ για αποστολή βοήθειας από άλλες χώρες, τελικά ο πρωθυπουργός στη μεταξύ τους συνομιλία αρνήθηκε στον Αμερικανό πρόεδρο την αποστολή πολεμικών πλοίων.

Οι δύο ηγέτες συνομίλησαν τηλεφωνικά και, παρά το γεγονός ότι συμφώνησαν «στη σημασία της επαναλειτουργίας του στενού για να τερματιστεί η διαταραχή της παγκόσμιας ναυτιλίας, η οποία αυξάνει το κόστος παγκοσμίως», δεν έχουν κοινή προσέγγιση για τους τρόπους με τους οποίους θα αποκατασταθεί η τάξη στην περιοχή. 

Ωστόσο, η βρετανική κυβέρνηση ετοιμάζεται να προσφέρει drones ανίχνευσης ναρκών και αναχαίτισης πυραύλων στο πλαίσιο της διεθνούς προσπάθειας για την απελευθέρωση της ναυτιλίας στη διαδρομή.

Όλοι αντίθετοι

Ο Τραμπ βλέποντας πως οι Σύμμαχοι αρνούνται να ανταποκριθούν στο κάλεσμά του, έφτασε στο σημείο να θέσει ζήτημα… ΝΑΤΟ, ωστόσο δεν κατάφερε τίποτα. Από την πρώτη στιγμή Γαλλία και Γερμανία (και κατ΄επέκταση όλη η ΕΕ) απάντησαν αρνητικά, ενώ «όχι» είπε και η Ιαπωνία, αλλά και η Αυστραλία σήμερα.

Από την πρώτη ημέρα έχει απορρίψει αυτό το ενδεχόμενο και η Νότια Κορέα.

Το Lyme Bay κατευθύνεται προς την Κύπρο 

Εν το μεταξύ το βοηθητικό πλοίο του Βασιλικού Πολεμικού Ναυτικού Lyme Bay απέπλευσε από το Γιβραλτάρ με προορισμό την Κύπρο. Είναι το δεύτερο πλοίο που στέλνει το Ηνωμένο Βασίλειο στην περιοχή μετά το αντιτορπιλικό Dragon, το οποίο αναμένεται να φτάσει τις επόμενες μέρες. Το Lyme Bay θα μπορούσε να ηγηθεί μιας επιχείρησης απομάκρυνσης πολιτών, σημειώνουν βρετανικά δημοσιεύματα. Παράλληλα διευκρινίζουν πως η κίνηση αυτή έγινε καθώς τα ισραηλινά τανκς προχωρούσαν βαθύτερα στο εσωτερικό του Λιβάνου και στην περιοχή βρίσκονται εγκλωβισμένοι χιλιάδες βρετανοί πολίτες.

Συνέντευξη τύπου του Βρετανού πρωθυπουργού

Στις 12:30 (ώρα Ελλάδας) ο Βρετανός πρωθυπουργός θα δώσει συνέντευξη Τύπου για να συζητήσει τα σχέδια της κυβέρνησης να στηρίξει τους ανθρώπους που έχουν πληγεί από τις αυξήσεις τιμών που προκλήθηκαν από τον πόλεμο στο Ιράν. Ο Στάρμερ αναμένεται να δεσμεύσει 50 εκατομμύρια λίρες για να στηρίξει τα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο δεν καλύπτεται από το ανώτατο όριο τιμών ενέργειας και του οποίου οι τιμές έχουν αυξηθεί κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, σημειώνουν βρετανικά δημοσιεύματα.

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Η ενεργειακή βιομηχανία των ΗΠΑ προειδοποιεί τον Τραμπ – Έρχεται «οικονομική καταστροφή»

Ανάλυση Euractiv: Πώς ο πόλεμος στο Ιράν αποκάλυψε τα όρια της ισχύος των ΗΠΑ

Ρωσία: Καταιγισμός με πάνω από 100 drones «καμικάζι» κατά της Μόσχας – Καταρρίφθηκαν όλα από την αντιαεροπορική άμυνα

