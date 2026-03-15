ΚΥΡΙΑΚΗ 15.03.2026 23:16
Στάρμερ και Τραμπ είχαν επικοινωνία για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ

Ο Κίρ Στάρμερ είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Ντόναλντ Τραμπ για να συζητήσουν την «τρέχουσα κατάσταση στη Μέση Ανατολή», όπως ανέφερε η εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ.

Συζήτησαν επίσης τη «σημασία της επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ, προκειμένου να τερματιστεί η διακοπή της παγκόσμιας ναυτιλίας, η οποία οδηγεί σε αύξηση του κόστους σε παγκόσμιο επίπεδο».

Ο Στάρμερ μίλησε επίσης με τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ για τον αντίκτυπο του συνεχιζόμενου κλεισίματος των Στενών στη διεθνή ναυτιλία.

Η εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ ανέφερε ότι οι Στάρμερ και Κάρνεϊ συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συνομιλίες για τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή σε συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί αύριο, Δευτέρα (16/3).

Η Βρετανία ήταν η πρώτη χώρα που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Ντόναλντ Τραμπ στις συμμαχικές χώρες να στείλουν πολεμικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ ώστε να βοηθήσουν στο άνοιγμα της περιοχής που το Ιράν έχει μπλοκάρει την διέλευση πετρελαίου.

