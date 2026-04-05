Κρήτη: Παρατείνονται τα προληπτικά μέτρα για την ευλογιά των αιγοπροβάτων

Παρατείνονται τα άμεσα, προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας από τη νόσο της Ευλογιάς των αιγοπροβάτων στην Κρήτη. Η απόφαση ελήφθη λόγω των αυξημένων κρουσμάτων στην ηπειρωτική Ελλάδα και της ανάγκης θωράκισης του ζωικού κεφαλαίου του νησιού.

Παρότι η Κρήτη παραμένει «ελεύθερη» από τη νόσο, η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού και η δυνατότητα επιβίωσής του στο περιβάλλον έως και 6 μήνες, καθιστούν επιβεβλημένη την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας και τον περιορισμό των μετακινήσεων.

Τα μέτρα ισχύουν από το Σάββατο 04-04-2026 έως την Τετάρτη 15-04-2026, οπότε και θα επανεκτιμηθούν.

