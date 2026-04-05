Κρήτη: Παρατείνονται τα προληπτικά μέτρα για την ευλογιά των αιγοπροβάτων

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Παρατείνονται τα άμεσα, προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας από τη νόσο της Ευλογιάς των αιγοπροβάτων στην Κρήτη. Η απόφαση ελήφθη λόγω των αυξημένων κρουσμάτων στην ηπειρωτική Ελλάδα και της ανάγκης θωράκισης του ζωικού κεφαλαίου του νησιού.
Παρότι η Κρήτη παραμένει «ελεύθερη» από τη νόσο, η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού και η δυνατότητα επιβίωσής του στο περιβάλλον έως και 6 μήνες, καθιστούν επιβεβλημένη την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας και τον περιορισμό των μετακινήσεων.
Τα μέτρα ισχύουν από το Σάββατο 04-04-2026 έως την Τετάρτη 15-04-2026, οπότε και θα επανεκτιμηθούν.
Διαβάστε επίσης:
Ιωάννα Τούνη: «Έκανε το ίδιο πράγμα για το οποίο κατηγορεί τους πελάτες μου» λέει η δικηγόρος του ενός εκ των ενόχων για το revenge porn (Video)
Μεσολόγγι: Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την Ηρωική Έξοδο με παρουσία της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας (Video)
Πάσχα στην Ελλάδα: Οι προορισμοί της κατάνυξης και η έξοδος των εκδρομέων σε όλη τη χώρα
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.