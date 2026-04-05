«Την επηρέασαν και την πίεσαν» λέει η Ζωή Κωνσταντοπούλου για την αποχή της προέδρου και τη δίκη των εξαφανισμένων βίντεο

Για την αποχή της προέδρου της δίκης για τα χαμένα βίντεο στα Τέμπη και για όσα έγιναν στη Λάρισα μίλησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στο Mega.

«Εμείς δεν πήραμε αντίγραφα της δήλωσης αποχής της. Μπορεί να τα έχει πει στον κύριο Φλωρίδη και στον κύριο Σεβαστίδη. Εμάς δεν είπε τους λόγους. Δεν προβλέπεται οι ενώσεις Δικαστών και Εισαγγελέων να παρεμβαίνουν σε ανοιχτές δίκες. Και αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα. Ότι εδώ έχουμε μια ένωση δικαστών και εισαγγελέων με έναν πρόεδρο τον Σεβαστίδη, ο οποίος πολιτεύεται, συναλλάσσεται με τον υπουργό Δικαιοσύνης, τον Φλωρίδη, του κάνει τα χατίρια, όπως του τα κάνουν και οι πρόεδροι των δικηγορικών συλλόγων», επισήμανε.

»Ζούμε δυστυχώς σε μια συνθήκη στην οποία, ενώ διακυβεύονται τα πιο σοβαρά, δηλαδή η δικαιοσύνη στην υπόθεση του εγκλήματος των Τεμπών, σε μια υπόθεση στην οποία αποδεδειγμένα η κυβέρνηση και όλοι όσοι την εξυπηρετούν εξαφανίζουν στοιχεία, να αλλοιώνουν στοιχεία, να καταστρέφουν βιολογικό υλικό, να μπαζώνουν το χώρο. Είναι αποδεδειγμένο ότι μπάζωσαν τον τόπο του εγκλήματος και πήρανε τα υπολείμματα των ανθρώπων και των παιδιών και τα πετάξανε σαν να ήταν σκουπίδια. Και είναι ο ίδιος που έχει πει τέρμα τα Τέμπη, τέρμα οι κλάψες. Αυτός λοιπόν ο τύπος, αυτό το φασίζον πρόσωπο έχει καταφέρει με εκβιασμούς και με συναλλαγή να έχει στο χέρι του τις ενώσεις. Όχι όλες, την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων», πρόσθεσε.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου περιέγραψε αναλυτικά το χρονικό της δίκης με τα εξαφανισμένα βίντεο και τι είχαν δηλώσει εμπλεκόμενα άτομα.

«Η αποχή έγινε γιατί θέλανε να διαλύσουν τη δίκη αυτή. Αν η δίκη αυτή ξεκίνησε, οφείλεται στον αγώνα που έκανα προσωπικά από τον Ιούνιο με πολύ λίγους συναδέλφους. Εμείς φέραμε πολύ μεγάλες αντιστάσεις και δεν κατάφεραν να στείλουν τη δίκη μετά το ‘27 που ήθελαν» υπογράμμισε.

«Για να μην πάρουμε τα αντίγραφα γίνεται όλο αυτό. Τα αντίγραφα των κατασχέσεων που ήταν άρτιες που γίνανε 9 Μαρτίου. Έχουν δοθεί αντίγραφα μόνο από τη μούφα κατάσχεση της 6ης Μαρτίου. Αυτή που δεν τους νοιάζει. Γιατί την κάνανε σε συνεννόηση με τους αστυνομικούς και δεν έγινε κατάσχεση των υλικών φορέων. Κάνανε μια αντιγραφή. Δεν έχουμε αυτά τα οποία υπάρχει εγγύηση ότι, είτε θα είναι τα γνήσια είτε θα μπορούμε να εντοπίσουμε αν έχουν γίνει αλλαγές μέσω της δημιουργίας κλώνων, όπου μπορείς να κάνεις ιχνηλάτηση του τι αλλαγές έχουν γίνει. Η δικαστής αυτή λοιπόν, προκειμένου να μη δώσει αντίγραφα ανεβαίνει στην έδρα στις 3 και αφού είχε παίξει καθυστερήσεις, βάζει τα κλάματα, λέει “δεν μπορώ να συνεχίσω”, σηκώνεται, διακόπτω, σηκώνεται και λιποθυμάει. Μαθαίνουμε ότι εκείνη τη μέρα είχε πάει στη Λάρισα, ενώ δεν είναι η έδρα του ο πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, Σεβαστίδης. Δηλαδή η δικαστής αυτή λιποθύμησε τη μέρα που πήγε ο Σεβαστίδης εκεί και εγώ δεν ήμουν εκεί και πήρε τρεις εβδομάδες αναρρωτική άδεια. Άρα όλο αυτό που συμβαίνει στη δικαστή εγώ καταλαβαίνω ότι θεωρείται ότι όντως συμβαίνει, αλλά ο λόγος δεν είναι η πίεση, η πίεση που ασκείται από εσάς, αλλά η πίεση που ασκείται από άλλους ανθρώπους. Και την επηρέασαν και την πίεσαν γιατί άλλαξε η συμπεριφορά της και έφτασε να μην μπορεί να πράξει τα πολύ βασικά δεοντολογικά και δικονομικά στο ακροατήριο», πρόσθεσε.

«Είναι εντελώς ανόητοι αυτοί οι οποίοι νομίζουν ότι μπορούν να επιχειρηματολογούν ότι ο άνθρωπος ο οποίος έχει δώσει την ψυχή του τρία χρόνια με χιλιάδες ώρες ξυπνάω αξημέρωτα κάθε φορά και πηγαίνω στη Λάρισα ατελείωτες φορές. Πάνω από εκατό φορές έχω πάει τα τελευταία τρία χρόνια εδώ στη Βουλή. Δεν έχει υπάρξει περίπτωση να μην αναφερθώ στα Τέμπη. Με έβγαλαν από την εξεταστική επιτροπή για τα Τέμπη. Και όταν είδε ο κόσμος την παρουσία μου στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κατάλαβε πολύ καλά γιατί με βγάλανε από την εξεταστική επιτροπή για τα Τέμπη και με βγάλανε με το πρόσχημα ότι είμαι συνήγορος οικογενειών. Και τώρα προσπαθούν να με βγάλουν από τη δίκη για τα Τέμπη, γιατί ξέρουν ότι αυτά τα οποία εγώ θα κάνω δεν μπορούν να τα αντιμετωπίσουν και προσπαθούν παντί τρόπω να με εξοβελίσουν», συμπλήρωσε.

«Ο Φλωρίδης είναι ένα τιποτένιο υποκείμενο – Ασκήθηκε βία σε συγγενείς θυμάτων»

Στη συνέχεια, η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε στη «βασική» δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών.

«Ο Φλωρίδης είναι ένας άνθρωπος, ένα τιποτένιο υποκείμενο, που νομίζει ότι μπορεί να ειρωνεύεται μια μάνα – γιατί το είπε για την κυρία Καρυστιανού – ότι μπορεί να ειρωνεύεται μια μάνα για όποια απόφασή της. Δεν του πέφτει λόγος. Όλοι οι γονείς εκεί είναι γονείς. Όλοι. Όλοι οι συγγενείς εκεί είναι συγγενείς. Όλοι οι τραυματίες και οι επιζώντες και επιζώσες έχουν δικαίωμα να είναι εκεί. Αυτές οι συνθήκες είναι πρωτοφανείς και υπάρχει τεράστια ευθύνη στην Ολομέλεια των προέδρων των δικηγορικών συλλόγων, που ενώ ήταν εκεί, δεν αντέδρασε ούτε την πρώτη φορά, ούτε τη δεύτερη δεόντως. Σε αυτή τη δίκη την πρώτη φορά δεν υπήρχε χώρος για να κάτσει κανείς, ούτε εμείς οι συνήγοροι, ούτε οι συγγενείς, ούτε το ακροατήριο, ούτε οι δημοσιογράφοι. Και πρέπει να πούμε ότι αυτά τα τέσσερα που ανέφερα είναι όλα προϋποθέσεις της δίκης και δημόσιας δίκης. Δεν νοείται δίκη πριβέ που κάθονται μόνο οι συνήγοροι, οι κατηγορούμενοι και οι συγγενείς διάδικοι. Την Τετάρτη, δεν αφήσανε πολίτες να μπουν. Και είναι ντροπή για την Ολομέλεια των προέδρων των δικηγορικών συλλόγων που δεν ανέφερε τίποτε γι’ αυτό», πρόσθεσε.

»Έκαναν έλεγχο και ασκήσανε βία σε συγγενείς. Ασκήθηκε βία στην είσοδο. Ασκήθηκε βία στον Κριστιάν Ρούτσι, τον αδερφό του Ντένη, που τον είχαν περικυκλώσει και χρειάστηκε να παρέμβει η μάνα του και ο πατέρας του. Ασκήθηκε βία στην είσοδο στον Πάνο Ρούτσι. Ασκήθηκε αποκλεισμός στη Μαρία Ντόλκα και τον Ηλία Παπαγγελή που δεν τους αφήνανε να μπούνε», επισήμανε.

Στέλεχος της ΝΔ η αστυνομικός

Ενώ για την αστυνομικό τόνισε, μεταξύ άλλων: «Δεν έχω λάβει καμία μήνυση. Ο Φλωρίδης τα ξέρει αυτά και τα συντονίζει, αλλά έμαθα ότι είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και είναι φοβερό και υποψήφια με την ίδια που εμπλέκεται στην υπόθεση των βίντεο με τη Γενική Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Μιλάμε για πρόσωπα τα οποία έχουν και γνώση και ευθύνη».

»[…] Δεν αντιδρούν αυτοί που θα έπρεπε να αντιδρούν. Αντιδρούμε μόνο οι συνήγοροι που περιστάμεθα ζητώντας και από τους συλλόγους μας να αντιδράσουν. Και δυστυχώς παίζονται πολιτικά παιχνίδια», σημείωσε καταληκτικά.

