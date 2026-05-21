ΠΟΕΔΗΝ για ΒΑΕ: «Να εφαρμοστεί το πόρισμα Μπεχράκη σε όλες τις κατηγορίες των υγειονομικών»

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων χαρακτηρίζει θετική εξέλιξη την ένταξη ορισμένων κατηγοριών υγειονομικών στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα (ΒΑΕ), ωστόσο η απόφαση αυτή αφήνει εκτός έναν μεγάλο αριθμό εργαζομένων στο ΕΣΥ. Για το λόγο αυτό η Ομοσπονδία (ΠΟΕΔΗΝ) με ανακοίνωσή της ζητά την πλήρη εφαρμογή του Πορίσματος της Επιτροπής Μπεχράκη, που εδώ και τέσσερα χρόνια παραμένει ανενεργό στα συρτάρια του υπουργείου Υγείας.

Αναλυτικά σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως ανακοίνωσε την ένταξη Νοσηλευτών, Βοηθών Νοσηλευτών του ΕΣΥ, καθώς και Οδηγών και Διασωστών του ΕΚΑΒ στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα. Ωστόσο, η ρύθμιση εξαιρεί πολλές ειδικότητες υγειονομικών που εργάζονται σε αντίστοιχες συνθήκες και δικαιούνται την ίδια ασφαλιστική μεταχείριση.

«Η ένταξη στα ΒΑΕ δεν αφορά μισθολογική αναβάθμιση, αλλά μειωμένα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα συνταξιοδότησης πέντε χρόνια νωρίτερα από τα γενικά όρια (15 έτη υπηρεσίας και ηλικία 62 ετών αντί 67). Επιπλέον, για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα με το καθεστώς ΒΑΕ του πρώην ΙΚΑ την περίοδο 2010–2012, ισχύουν ακόμη ευνοϊκότερα όρια ηλικίας» όπως αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ.

Το πόρισμα Μπεχράκη

Κατά την περίοδο της πανδημίας, το Υπουργείο Εργασίας συγκρότησε Επιτροπή υπό τον καθηγητή Πνευμονολογίας κ. Μπεχράκη, με σκοπό να εξετάσει την ένταξη των υγειονομικών στα ΒΑΕ. Το πόρισμα εισηγείται την επέκταση του κανονισμού ΒΑΕ του ΙΚΑ σε όλους τους εργαζόμενους της Δημόσιας Υγείας και του ΕΚΑΒ που υπάγονται στον ΕΦΚΑ.

Προτείνει επίσης την ένταξη όλων των επαγγελμάτων υγείας που ήδη αναγνωρίζονται ως ΒΑΕ από το ΙΚΑ, καθώς και των φυσικοθεραπευτών και των γιατρών.

«Παρά τη σαφή τεκμηρίωση και τις ομόφωνες εισηγήσεις, το πόρισμα δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Οι πρόσφατες εξαγγελίες της υπουργού Εργασίας αγνοούν μεγάλο μέρος των προτάσεων, αφήνοντας εκτός χιλιάδες εργαζόμενους που ήδη υπάγονται στα ΒΑΕ όταν προσλαμβάνονται μετά το 2011» αναφέρει η Ομοσπονδία.

Η ΠΟΕΔΗΝ επισημαίνει ότι, ενώ οι ασφαλιστικοί οργανισμοί έχουν ενοποιηθεί στον ΕΦΚΑ, οι εργαζόμενοι δεν απολαμβάνουν ενιαία δικαιώματα. Υγειονομικοί που προσλήφθηκαν μετά την 1/1/2011 εντάσσονται στα ΒΑΕ βάσει του κανονισμού του ΙΚΑ, ενώ όσοι προσελήφθησαν πριν από αυτή την ημερομηνία παραμένουν εκτός, παρά το ότι εκτελούν τα ίδια καθήκοντα.

Ποιοι υγειονομικοί μένουν εκτός

Η εξαγγελία της Υπουργού αφορά μόνο όσους προσελήφθησαν πριν το 2011 και μόνο τέσσερις κατηγορίες εργαζομένων, αφήνοντας εκτός τραυματιοφορείς, βοηθούς θαλάμου, παραϊατρικά και τεχνικά επαγγέλματα, καθαριότητα και άλλες ειδικότητες που ήδη αναγνωρίζονται ως ΒΑΕ από το ΙΚΑ.

Η υπουργός, σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, δεν διευκρίνισε εάν η ένταξη θα έχει αναδρομική ισχύ ή αν οι εργαζόμενοι θα πρέπει να εξαγοράσουν το ανθυγιεινό επασφάλιστρο (3,45% επί του συντάξιμου μισθού). Για τη θεμελίωση δικαιώματος απαιτούνται 12 χρόνια συμμετοχής, γεγονός που καθιστά την εξαγορά ασύμφορη για όσους βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση.

Η ΠΟΕΔΗΝ ζητά την πλήρη εφαρμογή του Πορίσματος Μπεχράκη, την ένταξη όλων των επαγγελμάτων που ορίζει ο κανονισμός του ΙΚΑ και αναδρομική εφαρμογή χωρίς καταβολή επασφαλίστρου. Ο Υπουργός Υγείας δεσμεύτηκε να εξετάσει την επέκταση σε επιπλέον ειδικότητες.

