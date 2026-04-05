Πλακιάς κατά Ζωής: «Δεν ασκήθηκε καμία λεκτική ή σωματική βία στον Πάνο Ρούτσι» – Το βίντεο που δημοσίευσε η Κωνσταντοπούλου ως πειστήριο

Απόπειρα να διαψεύσει την Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε ο Νίκος Πλακιάς με αφορμή βίντεο το οποίο ανήρτησε και στο οποίο μιλά για αστυνομική βία κατά του Πάνου Ρούτσι.

«Δεν βλέπεις τους αστυνομικούς που σηκώνουν τα χέρια @Πλεύση Ελευθερία? Εγώ ήμουν εκεί ακριβώς όπως και δεκάδες συγγενείς και το είδαμε και εσύ δείχνεις με μια κάμερα από τα δέκα μέτρα ; Μην λέτε ψέματα δεν θα σας βγει σε καλό. Δεν ασκήθηκε καμία λεκτική ή σωματική βία εναντίον του Ρούτσι ούτε του Ρουτσι εναντίον των αστυνομικών. Σπρωξίματα ναι και απώθηση ναι όχι βία !!! Όπως κα ο Ρούτσι σε καμία περίπτωση δεν έκανε ψέματα ότι χτυπήθηκε ή ένιωσε αδιαθεσία. Από την ένταση και την πίεση της ημέρας εκείνη την στιγμή πραγματικά ένιωσε αδιαθεσία».

Στο βίντεο αστυνομικοί ασκούν βία στον Πάνο Ρούτσι, τον εμποδίζουν να προσεγγίσει την Ζωή που είναι συνήγορός του και τον απωθούν.

Ελπίζω τώρα όσοι κυβερνητικοί είπαν ότι «είναι ψέματα» να ζητήσουν συγνώμη.

@ZoeKonstant pic.twitter.com/5qrFGPKGFG — Πλεύση Ελευθερίας (@pl_eleftherias) April 5, 2026

Αφορμή για την έκρηξη του Νίκου Πλακιά αποτέλεσε ανάρτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου η οποία ανέφερε: «Στο βίντεο αστυνομικοί ασκούν βία στον Πάνο Ρούτσι, τον εμποδίζουν να με προσεγγίσει, εμένα τη συνήγορό του, και τον απωθούν.

Ελπίζω τώρα όσοι κυβερνητικοί είπαν ότι «είναι ψέματα» να ζητήσουν συγνώμη.Τα υπόλοιπα στην κρίση σας, ως προς τη συντεταγμένη επιχείρηση να σπιλωθούν γονείς και εγώ ως συνήγορος και να δηλητηριαστούν οι σχέσεις συγγενών-συνηγόρων» γράφει σε ανάρτησή της η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Εμείς δεν λέμε ψέματα.

Το γεγονός αυτό που βλέπετε στο βίντεο έγινε μπροστά στα μάτια των Προέδρων της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, στους οποίους ζήτησα μετ´επιτάσεως να καταγγείλουν την αστυνομική βία που ασκήθηκε και αρνήθηκαν να το κάνουν. Επίσης άφησαν κάποιους για μέρες να λένε ότι «είναι ψέματα» κι ότι ο Πάνος Ρούτσι δεν υπέστη βία.

Μολονότι εγώ το κατήγγειλα στο ακροατήριο και μολονότι διακομίσθηκε στο νοσοκομείο με αυξημένη πίεση και ταχυκαρδία.

Ο Πάνος Ρούτσι είναι γονιός και είμαι η συνήγορός του. Και θα τον προστατεύσω απέναντι στη βία. Και φυσικά θα καταγγείλω τη βία που υπέστη, όπως έκανα στο ακροατήριο και καταγράφηκε στα πρακτικά της δίκης.

Και αν αυτή τη «συμπεριφορά μου», να υπερασπίζομαι ανθρώπους και να καταγγέλλω παραβιάσεις του Κράτους Δικαίου, την καταγγέλλουν κάποιοι Πρόεδροι Δικηγορικών Συλλόγων, θα πρέπει να απολογηθούν στο σώμα των συναδέλφων για όσα επιτρέπουν και για όσα ηθελημένα παρασιωπούν.

Αυτές τις συνθήκες τις περιγράφουν ως… «βελτιωμένες, που επέτρεψαν την πρόοδο της δίκης».

Έτσι θα προοδεύσει λοιπόν η δίκη;

Με βία στους συγγενείς, αστυνομοκρατία στην αίθουσα, αποκλεισμό του κοινού και των ΜΜΕ, λήψη στοιχείων από συγγενείς πριν την είσοδο στην αίθουσα, βία κατά συνηγόρων και παρεμπόδιση επικοινωνίας των συνηγόρων με τους εντολείς τους;

Τι σας έταξε και τι σας έδωσε, κύριοι Πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων ο Φλωρίδης στη συνάντηση της 26 Μαρτίου, για να ποδοπατάτε έτσι τις κατακτήσεις του Κράτους Δικαίου και του Δικηγορικού σώματος;»

Διαβάστε επίσης:

«Την επηρέασαν και την πίεσαν» λέει η Ζωή Κωνσταντοπούλου για την αποχή της προέδρου και τη δίκη των εξαφανισμένων βίντεο

Τραγωδία στην Κόρινθο: Εμφανίστηκε αυτοβούλως στο Α.Τ. ο μηχανικός – 2,5 τόνους ζύγιζε το μπαλκόνι που σκότωσε την 43χρονη (Video)

Κρήτη: Παρατείνονται τα προληπτικά μέτρα για την ευλογιά των αιγοπροβάτων



