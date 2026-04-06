ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 13:28
06.04.2026 11:49

Ατύχημα για 30χρονη ανθυποπλοίαρχο σε πλοίο που έκανε το δρομολόγιο Πάτρα-Μπάρι

Τραυματισμός μέλους πληρώματος επιβατηγού–οχηματαγωγού πλοίου σημειώθηκε την Κυριακή στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, κατά τη διαδικασία πρόσδεσης του πλοίου.

Σύμφωνα με τη Λιμενική Αρχή, πρόκειται για 30χρονη ανθυποπλοίαρχο, η οποία τραυματίστηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Το πλοίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από την Πάτρα με προορισμό την Ηγουμενίτσα και το Μπάρι (Ιταλία), όταν κατά τη διάρκεια των χειρισμών πρόσδεσης στο εξωτερικό λιμάνι της πόλης σημειώθηκε το ατύχημα.

Πώς έγινε το ατύχημα μέσα στο πλοίο

H 30χρονη φέρεται να έπεσε από το 5ο κατάστρωμα του πλοίου, με αποτέλεσμα να υποστεί τραυματισμούς στο δεξί της χέρι και στον γοφό.

Mετά τον κατάπλου του πλοίου, κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές και η τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών Ηγουμενίτσας.

Στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών, όπου υποβλήθηκε σε περαιτέρω εξετάσεις και ιατρική παρακολούθηση.

Για τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό έχει ξεκινήσει προανάκριση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας, ώστε να διαπιστωθούν τα αίτια της πτώσης.

Διαβάστε επίσης

Θεσσαλονίκη: Οικογένεια αγριογούρουνων βγήκε… βόλτα στο κέντρο της πόλης (video)

Τηλεφώνημα για βόμβα στο γραφείο της Φωτεινής Αραμπατζή στις Σέρρες: Έληξε ο συναγερμός μετά από έλεγχο του ΤΕΕΜ

Από άνοιξη… φθινόπωρο – Με κρύο και βροχές το Πάσχα, η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή: Διευκρινίσεις Μαρινάκη – Στο τραπέζι αναστολή βουλευτικής ιδιότητας και μείωση βουλευτών

ΚΟΣΜΟΣ

Το «Koru» του Τζεφ Μπέζος, το πλωτό παλάτι των 500 εκατ. που δεν χωρά στα λιμάνια

ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν δεχόμαστε τελεσίγραφα» ξεκαθαρίζει η Τεχεράνη για το σχέδιο άμεσης εκεχειρίας – Δεκάδες νεκροί σε Ιράν και Λίβανο – Όλες οι εξελίξεις

ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: 66χρονος επιτέθηκε σε αστυνομικό επειδή του έκοψε πρόστιμο για παράνομο παρκάρισμα – Κατέληξε στα κρατητήρια

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: «Επιταχύνουμε τις παρεμβάσεις μας, η αντιπλημμυρική θωράκιση της Ανατολικής Αττικής δεν μπορεί να περιμένει»

PODCASTS

Podcast - Πρέσβης Βασίλης Παπαδόπουλος: «Ο Πούτιν αδυνατεί να κατακτήσει τα ουκρανικά εδάφη - Δεν βλέπω διέξοδο σ’ αυτόν τον πόλεμο»

PODCASTS

Podcast - Μάκης Δελαπόρτας: «Ο Λογοθετίδης ήταν ο αρχηγός της φυλής των ηθοποιών, πατριάρχης του θεάτρου»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ: «Φτιάξτο, θα εκτεθούμε» έλεγε η Παπακώστα και «το ζητάει ο Καραμανλής, θα το κάνουμε» συνεργάτη του Λιβανού - Ο «χρήσιμος» Σκρέκας

ΚΑΛΧΑΣ

Με διάγγελμα ξορκίζουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, βέρτιγκο με τις άρσεις ασυλίας, ο τυχερός Σχοινάς, πώς έκοψαν τον Καστανίδη και η ανισότητα Καρυστιανού - Τσίπρα στα γκάλοπ  

ΚΟΣΜΟΣ

Για παραλήρημα Τραμπ που «απειλεί με εγκλήματα πολέμου» μιλούν οι Δημοκρατικοί: «Αντισταθείτε στην τρέλα του», λέει πρώην ένθερμη fun του

