ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 13:28
Ληστεία στη Θήβα: Κουκουλοφόροι απείλησαν με όπλο μητέρα και γιο, άρπαξαν πάνω από 150.000 μετρητά και κοσμήματα

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας, σε σπίτι στη Θήβα.

Σύμφωνα με το radiothiva.gr, οι τέσσερις ένοπλοι δράστες που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους μπούκαραν στο σπίτι λίγη ώρα αφού έφυγε από αυτό ο άνδρας ιδιοκτήτης.

Οι τέσσερις δράστες ακινητοποίησαν με την απειλή όπλου μια γυναίκα και τον γιο της ενώ στη συνέχεια έψαξαν το σπίτι για περίπου 20 λεπτά.

Σύμφωνα με το LamiaReport οι δράστες, πριν διαφύγουν προς άγνωστη κατέυθυνση, απέσπασαν μεγάλο χρηματικό ποσό (άνω των 150.000 ευρώ), ενώ και η αξία των κοσμημάτων δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε από τα θύματα και έστησε μπλόκα σε σημεία του επαρχιακού και εθνικού δικτύου για τον εντοπισμό των ληστών χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα.

Τις έρευνες έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

