ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 15:36
Κωνσταντοπούλου: «Ποτέ δεν με εμπόδισαν ούτε τα κυκλώματα, ούτε οι μαφίες, ούτε οι σκληροί μηχανισμοί της εξουσίας από το να ασκήσω τα καθήκοντά μου»

Δηλώσεις για τη διαδικασία της δίκης του δυστυχήματος των Τεμπών έκανε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου από τον χώρο του δικαστηρίου, σήμερα στη Λάρισα.

Σημείωσε ότι «η διαδικασία εξακολουθεί να αποτελεί οικτρή δοκιμασία για τις οικογένειες των θυμάτων, τους τραυματίες, επιζώντες και επιζώσες» και ότι αντιμετωπίζει «οργανωμένη προσπάθεια παρεμπόδισης άσκησης των καθηκόντων» της τονίζοντας πως «εμένα δεν με εμπόδισαν ούτε τα κυκλώματα, ούτε οι μαφίες, ούτε οι σκληροί μηχανισμοί της εξουσίας ποτέ από το να ασκήσω τα καθήκοντά μου και δεν θα με παρεμποδίσουν ούτε και σήμερα».

Συγκεκριμένα η κυρία Κωνσταντοπούλου ανέφερε:

«Τρίτη ημέρα απόπειρας διεξαγωγής δίκης στην υπόθεση του Εγκλήματος των Τεμπών: Η Δικαιοσύνη εξακολουθεί να παραμένει ζητούμενο. Η διαδικασία εξακολουθεί να αποτελεί οικτρή δοκιμασία για τις οικογένειες των θυμάτων, τους τραυματίες, επιζώντες και επιζώσες. Όσα συμβαίνουν εγείρουν υψηλή ευθύνη για κάθε δημοκράτη πολίτη απέναντι στο τι θα ανεχθούμε να διαδραματίζεται και πόσο θα αφήσουμε να καταρρακώνεται το Κράτος Δικαίου.

Υψηλή ευθύνη και για τους συνηγόρους, που έχουν ιερό καθήκον να διαφυλάσσουν τα κεκτημένα δικαιώματα και τις ελευθερίες, τις αρχές της Δίκαιης Δίκης. Σε αυτή τη δίκη, οι αρχές της Δίκαιης Δίκης έχουν καταρρακωθεί. Έχουν καταπατηθεί με τον πιο κυνικό τρόπο. Ακόμη και το γεγονός ότι στην προηγούμενη δικάσιμο δεν επετράπη σε πολίτες να εισέλθουν, ακόμη και το γεγονός ότι είναι οικτρά αστυνομοκρατούμενη η αίθουσα, το γεγονός ότι ασκήθηκε βία σε οικογένειες και συνηγόρους, σε συνήγορο που προσπαθούσε να έρθει σε επαφή με τους εντολείς της, σε εμένα, αποτελούν όνειδος και βαριά ντροπή για εκείνους που ενορχήστρωσαν αυτή την κατάσταση, που την επέτρεψαν και για εκείνους που δεν μίλησαν.

Εγώ είμαι εδώ και σήμερα για να εκπληρώσω τα καθήκοντά μου, αντιμετωπίζοντας μία οργανωμένη προσπάθεια παρεμπόδισης άσκησης των καθηκόντων μου, την οποία καταγγέλλω προς εκείνες τις Διεθνείς Οργανώσεις και τους Οργανισμούς, που έχουν ως αντικείμενο τη διαφύλαξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ο συνήγορος, ο υπερασπιστής, είναι πρόσωπο προστατευόμενο σε μία Δημοκρατία. Εκείνος ο οποίος υπερασπίζεται, εκείνος ο οποίος εκπροσωπεί ανθρώπους, δεν επιτρέπεται ούτε να απειλείται, ούτε να τρομοκρατείται, ούτε να αντιμετωπίζει οργανωμένες καθεστωτικές επιθέσεις, ούτε φυσικά να έρχεται αντιμέτωπος με ψευδο-διαδικασίες παρεμπόδισης άσκησης των καθηκόντων του.

Εμένα δεν με εμπόδισαν ούτε τα κυκλώματα, ούτε οι μαφίες, ούτε οι σκληροί μηχανισμοί της εξουσίας ποτέ από το να ασκήσω τα καθήκοντά μου και δεν θα με παρεμποδίσουν ούτε και σήμερα. Οι μέρες είναι ιστορικές και η ευθύνη ιστορική απέναντι στα θύματα, απέναντι στις 57 ψυχές, απέναντι στους ανθρώπους που επέζησαν, αλλά και απέναντι στην κοινωνία, στους ανθρώπους που ζουν και έχουμε ευθύνη να μην αφήσουμε να γίνουν και αυτοί μελλοντικά θύματα. Να μην αφήσουμε τα δικαιώματά τους να θυσιαστούν στο βωμό μιας Κυβέρνησης που δρα ως εγκληματική οργάνωση».

