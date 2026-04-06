Ηράκλειο: Συνελήφθη 17χρονος που κατηγορείται για βιασμό ανήλικης

Μία σοβαρή καταγγελία για βιασμό ανήλικης σε χωριό του Ηρακλείου απασχολεί τις τελευταίες ώρες τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Σύμφωνα με την καταγγελία των γονιών της ανήλικης κοπέλας, ο 17χρονος φέρεται να κακοποίησε σεξουαλικά την ανήλικη κόρη τους.

Σύμφωνα με το flashnews κατασχέθηκε το κινητό του 17χρονου όπου μέσα βρέθηκε βιντεοληπτικό υλικό και συνελήφθη περί της κατηγορίας για παιδική πορνογραφία.

Παράλληλα με τον 17χρονο συνελήφθησαν και οι γονείς του με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

