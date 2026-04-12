12.04.2026
Κυριακή του Πάσχα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα ΜΜΜ – Τι θα ισχύσει Δευτέρα και Τρίτη του Πάσχα

metro kleisto 77- new

Σε πασχαλινούς ρυθμούς και τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, τα οποία τις τελευταίες ημέρες κινούνται με δρομολόγια αργιών. Για σήμερα, ανήμερα της Κυριακής του Πάσχα (12.04), Μετρό, λεωφορεία και τραμ κινούνται με ειδικά δρομολόγια τα οποία θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι και την Τρίτη του Πάσχα.

Αναλυτικά, για την Κυριακή του Πάσχα, τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα εκτελούν δρομολόγια Κυριακής και αργιών. Τα Μετρό θα εκτελούν δρομολόγια ανά 12 με 15 λεπτά ενώ τα τραμ ανά 15 λεπτά.

Για τη Δευτέρα του Πάσχα και πάλι θα είναι σε ισχύ ειδικά δρομολόγια, παρόμοια με αυτά της Κυριακής του Πάσχα.

Την Τρίτη του Πάσχα, λεωφορεία, τρόλεϊ, Μετρό και τραμ θα κινούνται με πρόγραμμα Σάββατου.

Στα Μετρό οι συρμοί θα αναχωρούν ανά 5 με 11,5 λεπτά ενώ στα τραμ ανά 12 με 15 λεπτά.

Κυριακή του Πάσχα 12.04.2026

  • Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Θα εφαρμοστεί πρόγραμμα δρομολογίων Κυριακής και Αργιών
  • Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 12,5′ μεταξύ 6:00 – 23:00, ανά 15′ τις υπόλοιπες ώρες
  • Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 15′
  • Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 12′ (ανά 36′ τα δρομολόγια Αεροδρομίου)
  • Τραμ: Δρομολόγια ανά 15′

Δευτέρα του Πάσχα 13.04.2026

  • Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Θα εφαρμοστεί πρόγραμμα δρομολογίων Κυριακής και αργιών
  • Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 15′
  • Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 12′ (ανά 36′ τα δρομολόγια Αεροδρομίου)
  • Τραμ: Δρομολόγια ανά 15′

Τρίτη του Πάσχα 14.04.2026

google_news_icon

troxaio1 (1)
Αρτέμιδα: Μηχανή έπεσε πάνω σε αμάξι, εγκατέλειψε τον 18χρονο μοτοσυκλετιστή ο οδηγός – Καταγρφηκε από κάμερα ασφαλείας το περιστατικό (Video)

AKROTIRI KYPROS
Κύπρος: Η Βρετανία λέει «όχι» σε διαπραγματεύσεις για τις βάσεις στο νησί

xardalias 55- new
Με αναφορές στη διεθνή κρίση το μήνυμα του Νίκου Χαρδαλιά για το Πάσχα

skrekas_kontadakis_new
ΝΔ: Εις αναζήτηση νέου γραμματέα – Ή, μήπως, όχι;

irakleio zimies pasxa – new
Ηράκλειο: Το κάψιμο του Ιούδα έκανε την πόλη… γης μαδιάμ – Καμένα φανάρια, δέντρα και κάδοι στους δρόμους (Photos)

padousi new
Παντούση-Παπαζήσης: Όλη η Φιλαρμονική της Κέρκυρας κάτω από το παράθυρό τους

moufteia-komotinis-123
«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

country house
Τo κιτς στην περίπτωση της εξοχικής κατοικίας

vythos-petroma
Ειρηνικός Ωκεανός: Επιστήμονες ανακάλυψαν έναν «δρόμο από κίτρινα τούβλα», αλλά δεν ήταν αυτό που πίστευαν…

kerkira_starttv
Κέρκυρα: Απρόοπτο στον «αέρα» - Δήμαρχος... αρνήθηκε να ευχηθεί για την Ανάσταση σε ρεπόρτερ τοπικού καναλιού! (video)

troxaio1 (1)
AKROTIRI KYPROS
xardalias 55- new
