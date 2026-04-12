Κυριακή του Πάσχα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα ΜΜΜ – Τι θα ισχύσει Δευτέρα και Τρίτη του Πάσχα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σε πασχαλινούς ρυθμούς και τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, τα οποία τις τελευταίες ημέρες κινούνται με δρομολόγια αργιών. Για σήμερα, ανήμερα της Κυριακής του Πάσχα (12.04), Μετρό, λεωφορεία και τραμ κινούνται με ειδικά δρομολόγια τα οποία θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι και την Τρίτη του Πάσχα.
Αναλυτικά, για την Κυριακή του Πάσχα, τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα εκτελούν δρομολόγια Κυριακής και αργιών. Τα Μετρό θα εκτελούν δρομολόγια ανά 12 με 15 λεπτά ενώ τα τραμ ανά 15 λεπτά.
Για τη Δευτέρα του Πάσχα και πάλι θα είναι σε ισχύ ειδικά δρομολόγια, παρόμοια με αυτά της Κυριακής του Πάσχα.
Την Τρίτη του Πάσχα, λεωφορεία, τρόλεϊ, Μετρό και τραμ θα κινούνται με πρόγραμμα Σάββατου.
Στα Μετρό οι συρμοί θα αναχωρούν ανά 5 με 11,5 λεπτά ενώ στα τραμ ανά 12 με 15 λεπτά.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.