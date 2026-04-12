Μαγνησία: Ιερέας διέκοψε τη λειτουργία λόγω κροτίδων (Video)

Με… διακοπή της λειτουργίας λίγο πριν το «Χριστός Ανέστη» αντέδρασε ιερέας το βράδυ της Ανάστασης στα Κανάλια Μαγνησίας στις κροτίδες και τα βαρελότα που είχαν ήδη αρχίσει να πέφτουν.

Ομάδα νεαρών είχε άρχισει να ανάβει πυροτεχνήματα με έντονους κρότους, γεγονός που οδήγησε τον ιερέα να παρέμβει με αυστηρό ύφος. Όπως εξήγησε, σε πολύ κοντινή απόσταση λειτουργεί γηροκομείο, και οι δυνατοί θόρυβοι προκαλούν αναστάτωση και φόβο στους ηλικιωμένους φιλοξενούμενους.

«Δεν έχει κανένα Χριστός Ανέστη, όλοι φύγετε. Είναι 60 άνθρωποι εκεί μέσα και κάνουνε Ανάσταση. Να ζήσετε να γεράσετε και εσείς και να αξιωθείτε να τη ζήσετε γιατί την κάνουν στις 6 η ώρα», είπε χαρακτηριστικά απευθυνόμενος σε εκείνους που ετοιμάζονταν να ρίξουν κροτίδες, σύμφωνα με το thenewspaper.gr.

Η παρέμβαση προκάλεσε στιγμιαία αμηχανία στους πιστούς, καθώς έγινε σε μια από τις πιο ιερές και φορτισμένες στιγμές της ακολουθίας. Ωστόσο, το μήνυμα του ιερέα βρήκε ανταπόκριση στους περισσότερους. Έτσι, η λειτουργία συνεχίστηκε κανονικά και το «Χριστός Ανέστη» ακούστηκε μέσα σε πιο ήρεμο και συγκρατημένο κλίμα.

