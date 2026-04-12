ΚΥΡΙΑΚΗ 12.04.2026 21:50
Μαγνησία: Ιερέας διέκοψε τη λειτουργία λόγω κροτίδων (Video)

Με… διακοπή της λειτουργίας λίγο πριν το «Χριστός Ανέστη» αντέδρασε ιερέας το βράδυ της Ανάστασης στα Κανάλια Μαγνησίας στις κροτίδες και τα βαρελότα που είχαν ήδη αρχίσει να πέφτουν.

Ομάδα νεαρών είχε άρχισει να ανάβει πυροτεχνήματα με έντονους κρότους, γεγονός που οδήγησε τον ιερέα να παρέμβει με αυστηρό ύφος. Όπως εξήγησε, σε πολύ κοντινή απόσταση λειτουργεί γηροκομείο, και οι δυνατοί θόρυβοι προκαλούν αναστάτωση και φόβο στους ηλικιωμένους φιλοξενούμενους.

«Δεν έχει κανένα Χριστός Ανέστη, όλοι φύγετε. Είναι 60 άνθρωποι εκεί μέσα και κάνουνε Ανάσταση. Να ζήσετε να γεράσετε και εσείς και να αξιωθείτε να τη ζήσετε γιατί την κάνουν στις 6 η ώρα», είπε χαρακτηριστικά απευθυνόμενος σε εκείνους που ετοιμάζονταν να ρίξουν κροτίδες, σύμφωνα με το thenewspaper.gr.

Η παρέμβαση προκάλεσε στιγμιαία αμηχανία στους πιστούς, καθώς έγινε σε μια από τις πιο ιερές και φορτισμένες στιγμές της ακολουθίας. Ωστόσο, το μήνυμα του ιερέα βρήκε ανταπόκριση στους περισσότερους. Έτσι, η λειτουργία συνεχίστηκε κανονικά και το «Χριστός Ανέστη» ακούστηκε μέσα σε πιο ήρεμο και συγκρατημένο κλίμα.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Θανατηφόρο τροχαίο με ένα νεκρό στον Εύοσμο

Αρτέμιδα: Μηχανή έπεσε πάνω σε αμάξι, εγκατέλειψε τον 18χρονο μοτοσυκλετιστή ο οδηγός – Καταγρφηκε από κάμερα ασφαλείας το περιστατικό (Video)

Ηράκλειο: Το κάψιμο του Ιούδα έκανε την πόλη… γης μαδιάμ – Καμένα φανάρια, δέντρα και κάδοι στους δρόμους (Photos)

ΚΟΣΜΟΣ

Ουγγαρία: Ρεκόρ συμμετοχής στις εκλογές – Ανατροπή της κυριαρχίας Όρμπαν «δείχνουν» οι δημοσκοπήσεις, αισιοδοξία στο στρατόπεδο Μαγιάρ

LIFESTYLE

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μετά την απώλεια του πατέρα του: Καλώ τα παιδιά να μιλούν περισσότερο με τους γονείς τους

ΚΟΣΜΟΣ

Επιθεώρηση Νετανιάχου στον νότιο Λίβανο με αλεξίσφαιρο και υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας – «Η απειλή εισβολής έχει αποτραπεί» (Video)

ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συνεχίζεται το πογκρόμ κατά των αντιπάλων του Ερντογάν – Συνελήφθη ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης για την Άγκυρα

ΚΟΣΜΟΣ

Τεχνητή Νοημοσύνη: Γιατί το νέο μοντέλο της Anthropic έχει θέσει σε «κόκκινο συναγερμό» το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα

LIFESTYLE

Παντούση-Παπαζήσης: Όλη η Φιλαρμονική της Κέρκυρας κάτω από το παράθυρό τους

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Τo κιτς στην περίπτωση της εξοχικής κατοικίας

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ειρηνικός Ωκεανός: Επιστήμονες ανακάλυψαν έναν «δρόμο από κίτρινα τούβλα», αλλά δεν ήταν αυτό που πίστευαν…

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μητσοτάκης: Η πασχαλινή φωτογραφία με τη Μαρέβα και οι ευχές

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

