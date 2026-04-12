Θεσσαλονίκη: Θανατηφόρο τροχαίο με ένα νεκρό στον Εύοσμο

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε την Κυριακή του Πάσχα στη Θεσσαλονίκη, με έναν ηλικιωμένο άνδρα να χάνει τη ζωή του έπειτα από σύγκρουση δύο ΙΧ στην περιοχή του Ευόσμου.

Το δυστύχημα συνέβη τις μεσημεριανές ώρες, όταν, υπό συνθήκες που ακόμα αποτελούν αντικείμενο έρευνας της αστυνομίας, τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν με σφοδρότητα. Από την πρόσκρουση, ένας 88χρονος οδηγός ανασύρθηκε νεκρός, ενώ σοβαρά τραυματίστηκε η γυναίκα που επέβαινε στο ίδιο όχημα. Ελαφρύτερα τραύματα υπέστησαν επίσης ένας άνδρας και μία γυναίκα που βρίσκονταν στο δεύτερο αυτοκίνητο.

Στο σημείο, σύμφωνα με το thestival.gr, έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό των οδηγών. Ο ηλικιωμένος άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ ο 66χρονος οδηγός του δεύτερου οχήματος απεγκλωβίστηκε τραυματισμένος. Στην επιχείρηση συμμετείχαν επτά πυροσβέστες με τρία οχήματα, ενώ ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ μετέφεραν τους τραυματίες στο νοσοκομείο Παπανικολάου για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

