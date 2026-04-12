ΚΥΡΙΑΚΗ 12.04.2026 21:50
Πιερία: Τρένο έπεσε πάνω σε αγριογούρουνα – Ακυρώθηκε το δρομολόγιο

wild-boar-new

Σημαντική ταλαιπωρία υπέστησαν 22 επιβάτες της Hellenic Train στον σταθμό του ΟΣΕ Θεσσαλονίκης το βράδυ της Ανάστασης, οι οποίοι ενημερώθηκαν ότι το δρομολόγιο του τρένου των 21:50 δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω τεχνικού προβλήματος που δημιουργήθηκε όταν περνούσε από την Πιερία.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το τρένο δεν μπορούσε να εκτελέσει το δρομολόγιο γιατί συγκρούστηκε με αγριογούρουνα στην περιοχή του Μακρυγιάλου Πιερίας, προκαλώντας σοβαρή βλάβη στην «ποδιά» του τρένου. Με ανακοίνωσή της, η Hellenic Train ανέφερε ότι «η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 2592 (Λάρισα – Θεσσαλονίκη) ακινητοποιήθηκε στις 20:45 του Μ. Σαββάτου κοντά στον Σταθμό Κορινός, κατόπιν πρόσκρουσης με ζώο που κινούνταν εντός της σιδηροδρομικής γραμμής, με συνέπεια να υποστεί βλάβη το μπροστινό τμήμα της μηχανής έλξης».

Στο σημείο έσπευσε εφεδρική μηχανή από τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να ρυμουλκήσει την ακινητοποιημένη αμαξοστοιχία έως τον Σταθμό Κορινός. Η εταιρεία διέθεσε λεωφορεία για τη μεταφορά των 22 επιβατών προς τον τελικό τους προορισμό, με καθυστέρηση που ξεπέρασε τις δύο ώρες.

google_news_icon

astronaytes artemis II – new
orban_magyar
mirtsea loutseskou – new
netanyahu-lebanon
tourkia diadiloseis – new
padousi new
moufteia-komotinis-123
country house
vythos-petroma
mitsotakis+mareva_pasxa
astronaytes artemis II – new
orban_magyar
mirtsea loutseskou – new
