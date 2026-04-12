ΚΥΡΙΑΚΗ 12.04.2026 21:49
ΕΛΛΑΔΑ

12.04.2026 20:04

Εύβοια: Έξαλλος ιερέας με αντιδήμαρχο για… την παρουσία των πιστών – «Σήκω και φύγε τώρα, μην σε ξαναδώ, χάσου» (Video)

papades_archive_new

Έξαλλος έγινε το βράδυ της Ανάστασης ιερέας με τη στάση αντιδημάρχου σε κεντρικό ναό στη νότια Εύβοια.

Αφορμή για την… εκρηκτική αντίδραση του ιερέα στάθηκε το περιεχόμενο του κηρύγματός του τη Μεγάλη Παρασκευή, όταν είχε παρακινήσει τους πιστούς να παραμείνουν σε ολόκληρη την ακολουθία της Αναστάσεως και να κοινωνήσουν και όχι να φύγουν αμέσως μετά το Χριστός Ανέστη κάτι που είναι όπως είπε «αντιχριστιανικό» και «δεν το θέλει ο Θεός».

Όπως αναφέρει το ekklisiaonline.gr, ο αντιδήμαρχος της περιοχής αγνόησε την προτροπή του ιερέα και αμέσως μετά το «Χριστός Ανέστη» και ενώ οι πιστοί μπήκαν εκ νέου μέσα στην εκκλησία, ο αντιδήμαρχος επιχείρησε να φύγει. Ωστόσο έγινε αντιληπτός από τον ιερέα, ο οποίος διέκοψε έξαλλος την ακολουθία, έδειξε τον αντιδήμαρχο και άρχισε να του φωνάζει λέγοντας: «Αυτός είσαι, αυτό είναι το παράδειγμα που δίνεις στον κόσμο και στα νέα παιδιά; Ντροπή σου, δεν έχει ευλογία σήμερα για σένα».

Μπροστά στην οργισμένη αντίδραση του ιερέα, ο αντιδήμαρχος προσπάθησε να επιστρέψει στη θέση του. Ηταν όμως από ό,τι φαίνεται αργά. Ο ιερέας έξαλλος τον απέτρεψε φωνάζοντάς: «Σήκω και φύγε τώρα, μην σε ξαναδώ, χάσου». Ο αντιδήμαρχος αναγκάστηκε τελικά να αποχωρήσει από τον ναό, μπροστά στα έκπληκτα μάτια των πιστών.

orban_magyar
mirtsea loutseskou – new
netanyahu-lebanon
tourkia diadiloseis – new
artificial-intelligence-new
padousi new
moufteia-komotinis-123
country house
vythos-petroma
mitsotakis+mareva_pasxa
orban_magyar
mirtsea loutseskou – new
netanyahu-lebanon
