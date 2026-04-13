ΔΕΥΤΕΡΑ 13.04.2026 09:11
13.04.2026 08:00

Κορωπί: Συνελήφθη influencer και γυμνάστρια μετά από καταδίωξη – Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, βρέθηκαν αναβολικά στο όχημα

Στη σύλληψη μιας 48χρονης influencer και γυμνάστριας προχώρησαν οι αρχές τα ξημερώματα του Μεγάλου Σαββάτου στο Κορωπί, έπειτα από καταδίωξη που προκάλεσε έντονη κινητοποίηση της αστυνομίας στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, όλα ξεκίνησαν όταν αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα της 48χρονης να κινείται με επικίνδυνους ελιγμούς, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών.

Άμεσα σήμανε συναγερμός και ακολούθησε καταδίωξη, η οποία ολοκληρώθηκε σε πρατήριο καυσίμων, όπου το όχημα ακινητοποιήθηκε.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε αλκοτέστ, το οποίο έδειξε ότι η οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Συγκεκριμένα, οι μετρήσεις κατέγραψαν επίπεδα 0,79 και 0,73 mg/l, τιμές που υπερβαίνουν το επιτρεπόμενο όριο, επιβεβαιώνοντας την επικίνδυνη κατάστασή της τη στιγμή της οδήγησης.

Παράλληλα, η έρευνα στο όχημα αποκάλυψε την ύπαρξη 78 αναβολικών δισκίων, γεγονός που προσθέτει ακόμη μία σοβαρή διάσταση στην υπόθεση. Τα ευρήματα κατασχέθηκαν, ενώ εξετάζεται περαιτέρω η προέλευσή τους και η πιθανή χρήση ή διακίνησή τους.

Η 48χρονη συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αυτόφωρο, όπου αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον των αρμόδιων αρχών.

Διαβάστε επίσης:

Πάτρα: 56χρονος βρέθηκε νεκρός δίπλα στο φορτηγό του

Καιρός: Ανεβαίνει κι άλλο η θερμοκρασία – Με σκόνη και μποφόρ η επιστροφή των εκδρομέων, πού θα βρέξει

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς – Τι θα ισχύσει Δευτέρα και Τρίτη του Πάσχα

Περού: Ο ακροδεξιός Λόπες Αλιάγα και η δεξιά Κέικο Φουχιμόρι αναμένεται να αναμετρηθούν στον δεύτερο γύρο 

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Ο ξέφρενος χορός της λίγο πριν εισαχθεί σε κλινική αποτοξίνωσης (Video)

Γεράνεια Όρη: Σώοι οι 4 νεαροί που είχαν χάσει τον προσανατολισμό τους

Τα ορόσημα για το ψηφιακό ευρώ, τι θα αλλάξει στις συναλλαγές – Τι αναφέρει η έκθεση Στουρνάρα

Η γεωπολιτική σκακιέρα και το «πασχαλινό» στοίχημα της αγοράς

«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

Παντούση-Παπαζήσης: Όλη η Φιλαρμονική της Κέρκυρας κάτω από το παράθυρό τους

Ηράκλειο: Το κάψιμο του Ιούδα έκανε την πόλη… γης μαδιάμ - Καμένα φανάρια, δέντρα και κάδοι στους δρόμους (Photos)

Στενά του Ορμούζ: Το σενάριο ασφυξίας για το Ιράν και η νευρικότητα στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου

Στενό του Ορμούζ: Ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό - Αμερικανικό αντιτορπιλικό, σημειώσατε... «1» (Video)

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

