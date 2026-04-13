ΔΕΥΤΕΡΑ 13.04.2026 09:09
13.04.2026 06:32

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς – Τι θα ισχύσει Δευτέρα και Τρίτη του Πάσχα

Σε ρυθμούς Πάσχα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, τα οποία τις τελευταίες ημέρες κινούνται με δρομολόγια αργιών. Μετρό, λεωφορεία και τραμ κινούνται με ειδικά δρομολόγια τα οποία θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι και την Τρίτη του Πάσχα.

Για τη Δευτέρα του Πάσχα, τρόλεϊ και μετρό θα εκτελούν δρομολόγια ανά 12 με 15 λεπτά ενώ τα τραμ ανά 15 λεπτά.

Την Τρίτη του Πάσχα, λεωφορεία, τρόλεϊ, Μετρό και τραμ θα κινούνται με πρόγραμμα Σάββατου.

Στο Μετρό οι συρμοί θα αναχωρούν ανά 5 με 11,5 λεπτά ενώ στα τραμ ανά 12 με 15 λεπτά.

Δευτέρα του Πάσχα

  • Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Θα εφαρμοστεί πρόγραμμα δρομολογίων Κυριακής και αργιών
  • Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 15′
  • Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 12′ (ανά 36′ τα δρομολόγια Αεροδρομίου)
  • Τραμ: Δρομολόγια ανά 15′

Τρίτη του Πάσχα

  • Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Πρόγραμμα δρομολογίων Σαββάτου
  • Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7,5′ μεταξύ 5:30 – 22:30, ανά 11,5′-15′ τις υπόλοιπες ώρες
  • Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 5′ – 8,5′ έως τις 23:00, ανά 9,5′ αργότερα
  • Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 5′ – 7′ μεταξύ 7:00 – 22:00 και ανά 6,5′ – 9,5′ τις υπόλοιπες ώρες.
  • Τραμ: Δρομολόγια ανά 12′ έως τις 22:00, ανά 15′ αργότερα.

