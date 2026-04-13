Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς – Τι θα ισχύσει Δευτέρα και Τρίτη του Πάσχα

Σε ρυθμούς Πάσχα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, τα οποία τις τελευταίες ημέρες κινούνται με δρομολόγια αργιών. Μετρό, λεωφορεία και τραμ κινούνται με ειδικά δρομολόγια τα οποία θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι και την Τρίτη του Πάσχα.
Για τη Δευτέρα του Πάσχα, τρόλεϊ και μετρό θα εκτελούν δρομολόγια ανά 12 με 15 λεπτά ενώ τα τραμ ανά 15 λεπτά.
Την Τρίτη του Πάσχα, λεωφορεία, τρόλεϊ, Μετρό και τραμ θα κινούνται με πρόγραμμα Σάββατου.
Στο Μετρό οι συρμοί θα αναχωρούν ανά 5 με 11,5 λεπτά ενώ στα τραμ ανά 12 με 15 λεπτά.
Μεγάλη επιχείρηση στα Γεράνεια Όρη για τον εντοπισμό τεσσάρων νεαρών που έχασαν τον προσανατολισμό τους
Αρτέμιδα: «Λιποθύμησα κατευθείαν, ο οδηγός έβαλε πρώτη και έφυγε», ανέφερε ο 18χρονος που τραυματίστηκε στο σοβαρό τροχαίο
Πιερία: Τρένο έπεσε πάνω σε αγριογούρουνα – Ακυρώθηκε το δρομολόγιο
