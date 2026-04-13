Πάτρα: 56χρονος βρέθηκε νεκρός δίπλα στο φορτηγό του 

Νεκρός εντοπίστηκε 56χρονος άνδρας το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου στην περιοχή του Γλαύκου Πατρών, προκαλώντας κινητοποίηση της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ. Ο άνδρας βρέθηκε δίπλα στο σταθμευμένο φορτηγό του, ενώ τα αίτια του θανάτου του διερευνώνται.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.gr, ο 56χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από περαστικό, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα τις αρχές.

Ο άνδρας βρισκόταν δίπλα στο σταθμευμένο φορτηγό του, στην περιοχή του Γλαύκου στην Πάτρα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον 56χρονο στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας».

Παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν τόσο από το πλήρωμα του ασθενοφόρου όσο και από τους γιατρούς του νοσοκομείου, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από την έρευνα της Αστυνομίας, αποκλείστηκε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Για τη διερεύνηση των ακριβών αιτίων θανάτου παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Διαβάστε επίσης:

Καιρός: Ανεβαίνει κι άλλο η θερμοκρασία – Με σκόνη και μποφόρ η επιστροφή των εκδρομέων, πού θα βρέξει

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς – Τι θα ισχύσει Δευτέρα και Τρίτη του Πάσχα

Μεγάλη επιχείρηση στα Γεράνεια Όρη για τον εντοπισμό τεσσάρων νεαρών που έχασαν τον προσανατολισμό τους