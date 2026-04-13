ΔΕΥΤΕΡΑ 13.04.2026 22:10
13.04.2026 20:03

Τροχαίο δυστύχημα στη Μυτιλήνη: Οδηγός μηχανής έχασε τη ζωή του όταν «καρφώθηκε» σε απορριμματοφόρο

13.04.2026 20:03
Photo: lesvosnew.gr

Ένα ακόμη τροχαίο δυστύχημα με μηχανή σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας του Πάσχα στη Μυτιλήνη με θύμα έναν νέο άνθρωπο.

Σύμφωνα με το lesvosnews.net, λίγο πριν τις 4:00 το πρωί, κοντά στο Γήπεδο Μυτιλήνης, οδηγός δικύκλου έχασε τη ζωή του όταν, υπό συνθήκες που διερευνώνται, το μηχανάκι που οδηγούσε «καρφώθηκε» με σφοδρότητα στο πίσω μέρος απορριμματοφόρου οχήματος. Το όχημα εκείνη την ώρα εκτελούσε προγραμματισμένη αποκομιδή απορριμμάτων.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που ο οδηγός της μηχανής δεν είχε καμία πιθανότητα επιβίωσης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το θύμα είναι νεαρής ηλικίας αλλοδαπός, ενώ ο οδηγός του απορριμματοφόρου συνελήφθη και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα: ταχύτητα, ορατότητα, φωτισμό, αλλά και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το απορριμματοφόρο εκτελούσε την εργασία του στο συγκεκριμένο σημείο και ώρα.

ΔΕΥΤΕΡΑ 13.04.2026 22:03
KYPROS-ELLADA-SIMAIES
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πυρ ομαδόν από Αθήνα και Λευκωσία για τις δηλώσεις Φιντάν: «Δεν δεχόμαστε υποδείξεις» – «Στοχεύει στην πρόκληση έντασης»

limeniko-metanastes-new
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Επιχείρηση διάσωσης μεταναστών νότια των Καλών Λιμένων – 59 άνθρωποι μεταφέρθηκαν στη στεριά

alkotest_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάσχα με αυστηρούς ελέγχους: Πάνω από 18.000 αλκοτέστ και μόλις 102 οι παραβάτες

1 / 3