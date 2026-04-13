Τροχαίο δυστύχημα στη Μυτιλήνη: Οδηγός μηχανής έχασε τη ζωή του όταν «καρφώθηκε» σε απορριμματοφόρο

Ένα ακόμη τροχαίο δυστύχημα με μηχανή σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας του Πάσχα στη Μυτιλήνη με θύμα έναν νέο άνθρωπο.

Σύμφωνα με το lesvosnews.net, λίγο πριν τις 4:00 το πρωί, κοντά στο Γήπεδο Μυτιλήνης, οδηγός δικύκλου έχασε τη ζωή του όταν, υπό συνθήκες που διερευνώνται, το μηχανάκι που οδηγούσε «καρφώθηκε» με σφοδρότητα στο πίσω μέρος απορριμματοφόρου οχήματος. Το όχημα εκείνη την ώρα εκτελούσε προγραμματισμένη αποκομιδή απορριμμάτων.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που ο οδηγός της μηχανής δεν είχε καμία πιθανότητα επιβίωσης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το θύμα είναι νεαρής ηλικίας αλλοδαπός, ενώ ο οδηγός του απορριμματοφόρου συνελήφθη και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα: ταχύτητα, ορατότητα, φωτισμό, αλλά και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το απορριμματοφόρο εκτελούσε την εργασία του στο συγκεκριμένο σημείο και ώρα.

Παξοί: «Δεν κουνούσε ούτε τα πάνω ούτε τα κάτω άκρα, σε μισή ώρα κατέληξε» – Ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας για τον 15χρονο

Μετ΄ εμποδίων η επιστροφή των εκδρομέων: Μποτιλιάρισμα στην Αθηνών Κορίνθου- Προβλήματα και στην Αθηνών -Λαμίας, live η κίνηση

Εύβοια: Τροχαίο με πέντε τραυματίες – Αυτοκίνητο έπεσε σε χαντάκι











