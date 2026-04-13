Εύβοια: Τροχαίο με πέντε τραυματίες – Αυτοκίνητο έπεσε σε χαντάκι

Φτηνά τη γλύτωσαν οι πέντε επιβάτες αυτοκινήτου που έπεσε σε χαντάκι στην Εύβοια.

Σύμφωνα με το eviaonline.gr, αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν μία κοπέλα 20 ετών και τέσσερις νεαροί ηλικίας 20 και 21 ετών τα ξημερώματα της Κυριακής του Πάσχα έφυγε εκτός πορείας και έπεσε σε χαντάκι στο νέο δρόμο που οδηγεί προς τα Νέα Στύρα, στον Δήμο Καρύστου.

Όλοι οι επιβαίνοντες τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Καρύστου όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου μετά την άμεση αντιμετώπιση από το νοσηλευτικό προσωπικό. Μέχρι και τη Δευτέρα του Πάσχα αναρρώνουν στο νοσοκομείο.

