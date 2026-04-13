Καιρός: Κύμα αφρικανικής σκόνης από την Τρίτη – Ανεβαίνει και άλλο η θερμοκρασία

Με καλές καιρικές συνθήκες πραγματοποιείται η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα, καθώς στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας επικρατεί ηλιοφάνεια με κάποιες παροδικές νεφώσεις.

Την ίδια ώρα, η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα με 25 και 26 βαθμούς.

Ωστόσο, την εμφάνισή του αναμένεται να κάνει ένα κύμα αφρικανικής σκόνης, η οποία θα κορυφωθεί την Τρίτη. Συγκεκριμένα, αυξημένα επίπεδα σκόνης θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματα της χώρας, ενώ θα σημειωθούν και κάποιες ασθενείς βροχές με αποτέλεσμα να προκληθούν λασποβροχές.

Μετά την Τετάρτη, η ατμόσφαιρα θα αρχίσει σταδιακά να καθαρίζει, ωστόσο, ο καιρός θα παραμείνει άστατος με κάποιες ασθενείς τοπικές βροχές και νεφώσεις, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν ενδείξεις για επικίνδυνα φαινόμενα

Η πρόγνωση για τη Δευτέρα του Πάσχα 13-04-2026

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Νοτιοανατολικοί άνεμοι τοπικά 8 μποφόρ στα νησιά του Ιονίου.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πυκνότερες, με λίγες ασθενείς τοπικές βροχές έως νωρίς το απόγευμα, στη δυτική και κεντρική Μακεδονία.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 τοπικά 7 και στα νησιά του Ιονίου 8 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα κυρίως στα δυτικά, όπου θα φτάσει τους 24 και τοπικά τους 25 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια θα φτάσει τους 17 με 18 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 20 με 21 και τοπικά στα ηπειρωτικά και την Κρήτη τους 22 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες ασθενείς τοπικές βροχές στη δυτική και κεντρική Μακεδονία έως νωρίς το απόγευμα.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και από το βράδυ στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 17 και τοπικά 18 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πυκνότερες.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 τοπικά 7 και στα νησιά του Ιονίου 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 24 και τοπικά 25 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5 και τοπικά στα νότια θαλάσσια παράκτια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 21 τοπικά 22 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος Από το απόγευμα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πυκνότερες.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στη δυτική Κρήτη έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 21 τοπικά στην Κρήτη 22 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πυκνότερες.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πυκνότερες.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για αύριο Τρίτη 14-04-2026

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες σε όλη τη χώρα. Toπικές βροχές ή όμβροι θα σημειωθούν κυρίως από τις μεσημβρινές ώρες στα δυτικά. Τις απογευματινές ώρες τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά και μέχρι το βράδυ στη δυτική και κεντρική Μακεδονία.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί, στα δυτικά 4 με 6 τοπικά 7 και στα νησιά του Ιονίου έως 8 μποφόρ, στα ανατολικά 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 19 και τοπικά τους 20 βαθμούς, στα δυτικά τους 24 με 25 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 21 με 22 και τοπικά στην Κρήτη τους 23 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα και κατά τόπους πυκνότερες, με τοπικές βροχές ή όμβρους τις βραδινές ώρες στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία και πιθανώς πρόσκαιρα το μεσημέρι – απόγευμα κατά τόπους στα ορεινά.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 18 με 19 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τoπικές βροχές ή όμβρους κυρίως από τις μεσημβρινές ώρες.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 τοπικά 7 και στα νησιά του Ιονίου έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 24 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα και κατά τόπους πυκνότερες. Τοπικές βροχές ή όμβροι θα σημειωθούν από τις απογευματινές ώρες στην ανατολική Πελοπόννησο και την κεντρική Στερεά που τις βραδινές ώρες θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα νότια θαλάσσια παράκτια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα και κατά τόπους πυκνότερες, με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων το μεσημέρι-απόγευμα.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 και στην Κρήτη έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα και κατά τόπους πυκνότερες.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5 και πρόσκαιρα στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πυκνότερες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πυκνότερες, με τοπικές βροχές κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για Τετάρτη 15-04-2026

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες σε όλη τη χώρα, με τοπικές βροχές στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια.

Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο νότιο Ιόνιο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 20 και τοπικά τους 21 βαθμούς, στα δυτικά τους 24 με 25 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 21 με 23 και τοπικά στην Κρήτη τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για Πέμπτη 16-04-2026

Στην Θράκη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για Παρασκευή 17-04-2026

Στα δυτικά και τα βόρεια αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές με τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στη νότια νησιωτική χώρα πιθανόν καταιγίδες.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νοτιοανατολικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Πρόγνωση για Σάββατο 18-04-2026

Στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές ώρες οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά 6 με 7, πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

