ΔΕΥΤΕΡΑ 13.04.2026 15:08
13.04.2026 14:21

Περιστέρι: Άγρια συμπλοκή μεταξύ οδηγών με ένα τραυματία και πέντε συλλήψεις – 30χρονος έβγαλε κατσαβίδι

astinomia-new

Ένα σοβαρό επεισόδιο μεταξύ οδηγών που ξεκίνησε στο Ίλιον και κατέληξε σε άγρια συμπλοκή στο Περιστέρι σημειώθηκε αργά το βράδυ της Κυριακής του Πάσχα, με την ΕΛ.ΑΣ. να προχωρά στη σύλληψη πέντε ατόμων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, λίγο μετά τις 11 το βράδυ, ένας 30χρονος οδηγός που κινούνταν μόνος του με το όχημά του ενεπλάκη σε επεισόδιο με 27χρονο οδηγό, ο οποίος επέβαινε σε αυτοκίνητο μαζί με ακόμη τρία άτομα, ηλικίας 20, 20 και 30 ετών. Το περιστατικό ξεκίνησε στην οδό Θηβών, στο Ίλιον.

Από την επίθεση προκλήθηκε ελαφρύς τραυματισμός του 27χρονου, ενώ άμεσα κινητοποιήθηκαν οι Αρχές, που προχώρησαν στη σύλληψη και των πέντε εμπλεκομένων.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, εξύβριση, απειλή και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Κατά την έρευνα, το κατσαβίδι που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση εντοπίστηκε κάτω από το πατάκι του οχήματος του 30χρονου και κατασχέθηκε από τους αστυνομικούς.

Διαβάστε επίσης:

Απόδραση δύο κρατουμένων από το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων

Τροχαίο στους Παξούς: Χωρίς δίπλωμα και χωρίς κράνος ο 15χρονος που σκοτώθηκε

Μενίδι: Γλίτωσε τον ακρωτηριασμό ο 14χρονος – «Τη βρήκε κάτω και έσκασε στα χέρια του», λέει η μητέρα του

google_news_icon

Stavropoulou
LIFESTYLE

«Θέλεις τίποτα να τσιμπήσεις;» – Η Βίκυ Σταυροπούλου αναβίωσε τη σκηνή με το αρνί από το «Είσαι το ταίρι μου» (Video)

laxanika
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σοκ στην Αγορά: «Χρυσά» τα λαχανικά και καρτέλ στην οδό Αθηνάς – Σε αναβρασμό οι αρτοποιοί

teslcb_511
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πρώτες εντυπώσεις: Ferrari 849 Testarossa – Το θρυλικό όνομα επιστρέφει με 1.050 ίππους

no_doubt
LIFESTYLE

«Είναι μία καθημερινή μάχη»: Ο κιθαρίστας των «No Doubt» για τη μάχη με το Πάρκινσον

amaxi11 (1)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Renault 5 E-Tech: Το πιο όμορφο μοντέλο της μάρκας στην Ελλάδα καίει 2,9 ευρώ/100 km

moufteia-komotinis-123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

padousi new
LIFESTYLE

Παντούση-Παπαζήσης: Όλη η Φιλαρμονική της Κέρκυρας κάτω από το παράθυρό τους

irakleio zimies pasxa – new
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Το κάψιμο του Ιούδα έκανε την πόλη… γης μαδιάμ - Καμένα φανάρια, δέντρα και κάδοι στους δρόμους (Photos)

trump_1004_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ κλείνουν τα λιμάνια του Ιράν και τα Στενά του Ορμούζ – Τραμπ: «Δεν με νοιάζει αν θα επιστρέψουν στις διαπραγματεύσεις»

tasoulas_anastasi
ΚΑΛΧΑΣ

Συγκρούσεις στην κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ, η γραμμή Άδωνι, το πτυχίο Λαζαρίδη, Οι ευχές Τασούλα, το αβγό του Ανδρουλάκη και το ποίημα του Τσίπρα  

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

Stavropoulou
laxanika
teslcb_511
