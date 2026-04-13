Περιστέρι: Άγρια συμπλοκή μεταξύ οδηγών με ένα τραυματία και πέντε συλλήψεις – 30χρονος έβγαλε κατσαβίδι

Ένα σοβαρό επεισόδιο μεταξύ οδηγών που ξεκίνησε στο Ίλιον και κατέληξε σε άγρια συμπλοκή στο Περιστέρι σημειώθηκε αργά το βράδυ της Κυριακής του Πάσχα, με την ΕΛ.ΑΣ. να προχωρά στη σύλληψη πέντε ατόμων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, λίγο μετά τις 11 το βράδυ, ένας 30χρονος οδηγός που κινούνταν μόνος του με το όχημά του ενεπλάκη σε επεισόδιο με 27χρονο οδηγό, ο οποίος επέβαινε σε αυτοκίνητο μαζί με ακόμη τρία άτομα, ηλικίας 20, 20 και 30 ετών. Το περιστατικό ξεκίνησε στην οδό Θηβών, στο Ίλιον.

Από την επίθεση προκλήθηκε ελαφρύς τραυματισμός του 27χρονου, ενώ άμεσα κινητοποιήθηκαν οι Αρχές, που προχώρησαν στη σύλληψη και των πέντε εμπλεκομένων.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, εξύβριση, απειλή και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Κατά την έρευνα, το κατσαβίδι που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση εντοπίστηκε κάτω από το πατάκι του οχήματος του 30χρονου και κατασχέθηκε από τους αστυνομικούς.

Διαβάστε επίσης:

