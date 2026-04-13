Μενίδι: Γλίτωσε τον ακρωτηριασμό ο 14χρονος – «Τη βρήκε κάτω και έσκασε στα χέρια του», λέει η μητέρα του

Στο Νοσοκομείο «Παίδων Αγία Σοφία» εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 14χρονος, που χθες το απόγευμα, τραυματίστηκε σοβαρά στον αντίχειρα, όταν εξερράγη στα χέρια του κροτίδα.

Ο ανήλικος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και γλίτωσε τον ακρωτηριασμό, ωστόσο, θα χρειαστεί θεραπείες, προκειμένου τα δάχτυλά του να παραμείνουν λειτουργικά.

«Την ώρα που πήγε να το πετάξει του έσκασε στα χέρια»

Η μητέρα του παιδιού μίλησε στο «Πρώτο Θέμα» για τις συνθήκες του τραυαματισμού του, τονίζοντας πως ο γιος της δεν προμηθεύτηκε την κροτίδα αλλά τη βρήκε στον δρόμο και την έπιασε για να την πετάξει.

«Δεν το αγόρασε το παιδί. Άλλος το είχε και το βρήκε πεταμένο στην πλατεία και το πέταξε. Ήταν ατύχημα, όπως έπαιζαν με τους φίλους του. Από ό,τι μου είπε ήταν ανοιχτή η τάπα, το έπιασε και την ώρα που πήγε να το πετάξει του έσκασε στα χέρια», δήλωσε χαρακτηριστικά η μητέρα του ανήλικου.

«Του έκανε ζημιά στα δύο δάχτυλα. Του είχε διαλύσει το κόκκαλο, το μικρό. Του έκαναν χειρουργείο στα δάχτυλα. Πήγε καλά το χειρουργείο, αλλά από ό, τι μου είπε ο γιατρός θέλει προσοχή. Θα είναι λειτουργικό τα δάχτυλα ελπίζουμε», πρόσθεσε.

